Foragido, suspeito de matar Jeff Machado saiu do grupo da família no WhatsApp

O principal suspeito da morte do ator Jeff Machado, Bruno de Souza Rodrigues, que está foragido, saiu do grupo do WhatsApp da família no último dia 31 de maio, um dia antes de ter a prisão decretada pela Justiça, de acordo com Rodrigo Alvim, ex-namorado de Bruno.



A informação foi fornecida à Polícia na sexta-feira (2), de acordo com a delegada Elen Souto. Ele parou de mandar as mensagens no grupo no dia 25 de maio, e extinguiu as redes sociais.