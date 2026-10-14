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Força ou músculo: o étodo de treino promete trabalhar força, hipertrofia e resistência ao mesmo tempo

Protocolo 6-12-25 alterna cargas e número de repetições para levar diferentes tipos de estímulo ao mesmo músculo

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 22:22

Método exige experiência com musculação e utiliza três exercícios consecutivos com cargas progressivamente menores
Método exige experiência com musculação e utiliza três exercícios consecutivos com cargas progressivamente menores Crédito: Alex O'Neal / Duren Williams / Pexels

Quem frequenta academia costuma encontrar uma escolha difícil logo no começo: buscar mais força, aumentar o volume muscular ou desenvolver resistência. Cada meta normalmente exige mudanças nas cargas, repetições e períodos de descanso.

Um protocolo popularizado pelo preparador físico canadense Charles Poliquin tenta reunir esses estímulos em uma única prática. Conhecido como método 6-12-25, o treino combina exercícios diferentes para trabalhar o mesmo grupo muscular de maneiras distintas.

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Como funciona?

O nome do método corresponde ao número de repetições (reps) realizadas em cada etapa. São três exercícios, todos destinados ao mesmo músculo, mas executados com cargas e intensidades diferentes.

Na primeira etapa, são feitas seis repetições com carga alta. Deve ser escolhido um exercício que permita levantar mais peso, mantendo a amplitude completa do movimento e a postura correta. A intenção é estimular a força sem levar o músculo imediatamente à fadiga.

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Após um intervalo de até 20 segundos, começa a segunda parte. O praticante realiza 12 repetições de outro exercício para o mesmo grupo muscular, agora utilizando uma carga intermediária e concentrando a atenção na execução controlada.

Mais um pequeno descanso de 20 segundos antes da última etapa. Nela, a carga diminui novamente e são realizadas 25 repetições. Mesmo utilizando um peso leve, o acúmulo de esforço das séries anteriores torna o movimento mais difícil.

A combinação busca atingir diferentes tipos de fibras musculares e produzir uma fadiga ampla do músculo ao final da série
A combinação busca atingir diferentes tipos de fibras musculares e produzir uma fadiga ampla do músculo ao final da série Crédito: Haci Hüseyin Erol / Pexels

Um exemplo prático

O preparador físico Luke Leaman, da plataforma Muscle Nerds, apresenta uma combinação de exercícios para as pernas como exemplo da técnica.

A sequência começa com seis agachamentos frontais com carga alta. Em seguida, são realizados 12 agachamentos livres de carga intermediária com a barra nas costas. Para encerrar, entram 25 agachamentos com halteres leves e os calcanhares elevados.

Depois das três séries, o período de recuperação aumenta. O descanso indicado fica entre três e cinco minutos, antes de repetir a sequência ou iniciar o treinamento de outro grupo muscular.

Como o nível de esforço é elevado, o protocolo não deve ser utilizado para trabalhar mais de dois grupos musculares no mesmo dia.

Treino exige experiência

O método 6-12-25 é considerado um protocolo avançado porque exige domínio de diferentes exercícios, controle da execução e capacidade para lidar com grandes variações de carga dentro de uma mesma série.

A dinâmica também exige organização. Como o intervalo entre os movimentos é curto, equipamentos, pesos ou aparelhos necessários precisam estar disponíveis para evitar interrupções durante o circuito.

A orientação é procurar um personal trainer ou profissional de educação física para ajudar na escolha dos exercícios e acompanhar a execução adequada dos movimentos.

Tags:

Saúde Fitness Musculação Treino Educação

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