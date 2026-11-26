BRASIL

Forças Armadas destroem 113 pistas clandestinas em território preservado: o que acontecia na floresta antes de explosão de aviões

Operação Catrimani II identificou sinais de uso recente em algumas pistas; medida busca atingir a logística das atividades criminosas em território indígena



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:44

Forças Armadas concluíram a inutilização de estruturas usadas no transporte de pessoas, combustível e equipamentos para apoiar o garimpo ilegal na Amazônia Crédito: Ibamagov / Wikimedia Commons

Imagine uma estrutura de pouso escondida em meio à floresta, longe dos aeroportos convencionais e fora da fiscalização regular. Em uma região de difícil acesso, esse tipo de local pode representar muito mais do que um simples espaço para aeronaves: pode ser uma peça importante no funcionamento de atividades ilegais.

Foi justamente contra essa estrutura que as Forças Armadas concentraram parte das ações na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. O Comando Conjunto Catrimani II informou ter concluído a inutilização de 113 pistas de pouso clandestinas identificadas na região.

Amazônia sob as asas do garimpo: veja onde ficam as quase 3 mil pistas que sustentam o crime 1 de 8

O número chama atenção, mas existe um detalhe ainda mais importante nessa operação: o objetivo não é apenas impedir que aviões pousem. A estratégia busca dificultar o transporte de pessoas, combustível, alimentos, equipamentos e outros materiais usados no garimpo ilegal.

Por que uma pista escondida na floresta tem tanta importância?

Em áreas remotas da Amazônia, a distância e as condições do terreno tornam o deslocamento um desafio. Rios, mata fechada e a ausência de estradas convencionais dificultam a chegada de pessoas e mercadorias.

É nesse cenário que o transporte aéreo ganha importância para atividades que dependem de abastecimento constante.

De acordo com o Ministério da Defesa, as pistas clandestinas eram utilizadas para dar suporte logístico ao garimpo ilegal. Por meio delas, aeronaves podiam transportar trabalhadores, combustível, insumos e equipamentos necessários à exploração de minérios.

Ou seja, atingir uma pista significa dificultar uma parte da cadeia que sustenta a atividade criminosa.

Antes de pensar apenas na aeronave que pousa, vale observar tudo o que pode chegar junto com ela. Uma operação de garimpo precisa de estrutura, abastecimento e manutenção para continuar funcionando.

Como as Forças Armadas inutilizaram as 113 pistas?

A etapa final da operação envolveu quatro interdições realizadas em novembro. Entre as estruturas inutilizadas estavam as pistas conhecidas como Hélio, Quincas do Bonfim, Lobo D'Almada e Xiriana.

A última delas, chamada Hélio, foi inutilizada em 19 de novembro, conforme o comunicado oficial.

Para chegar aos locais, as tropas utilizaram helicópteros das Forças Armadas, incluindo modelos UH-15 Super Cougar, da Marinha, H-60 Black Hawk, da Força Aérea Brasileira, e HM-1 Pantera, do Exército.

Depois do reconhecimento da área, equipes de engenharia abriram crateras ao longo das pistas. O procedimento impede que aeronaves utilizem normalmente aquelas estruturas para pousos e decolagens.

Drones também foram empregados para registrar e acompanhar as ações.

Outro detalhe chamou a atenção dos militares: nas pistas Lobo D'Almada e Xiriana, foram identificados sinais de uso recente e indícios de manutenção. Isso indicava que as estruturas ainda poderiam estar sendo utilizadas para apoiar atividades ilegais.

O que muda para o garimpo ilegal?

A inutilização das pistas representa um obstáculo para a logística do garimpo, mas não significa, por si só, que toda a atividade ilegal tenha acabado.

O efeito esperado é dificultar o abastecimento e a movimentação de materiais em áreas isoladas. Sem essas estruturas disponíveis, o transporte aéreo utilizado pelos criminosos fica mais limitado.

A operação integra uma estratégia mais ampla de combate ao garimpo ilegal, aos crimes ambientais e aos ilícitos transfronteiriços na Terra Indígena Yanomami.

E há outro aspecto importante nessa discussão: a proteção das comunidades indígenas.

A região é território de povos que dependem diretamente dos rios e da floresta para sua subsistência. Por isso, ações que buscam reduzir a presença de atividades ilegais também estão relacionadas à proteção do ambiente em que essas populações vivem.

A operação chegou ao fim, mas o desafio continua

A marca de 113 pistas inutilizadas representa um resultado expressivo da Operação Catrimani II. Ainda assim, o combate ao garimpo ilegal depende de ações contínuas, fiscalização e acompanhamento das áreas já alcançadas.

A existência de pistas clandestinas revela como atividades criminosas podem desenvolver estruturas próprias para funcionar em regiões de difícil acesso.