DICAS

Fórmula mágica para o piso: por que vinagre branco pode deixar a limpeza mais fácil e quando é recomendado

Mistura simples com água morna chama atenção na rotina da casa, mas exige cuidado com o tipo de revestimento



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 20:22

Truque caseiro pode ajudar na limpeza, porém não deve ser usado diariamente nem em pedras naturais Crédito: Pexels

Sabe aquele piso que parece limpo, mas continua com marcas e aspecto opaco? Um ingrediente simples pode ajudar a devolver a aparência de limpeza às cerâmicas, e provavelmente já está na sua cozinha.

O vinagre branco, quando bem diluído em água, pode ser usado ocasionalmente na limpeza de determinados pisos de cerâmica. A acidez do produto ajuda a remover gordura, algumas sujeiras e resíduos que ficam sobre a superfície.

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O segredo está na mistura

O vinagre branco contém ácido acético, substância que contribui para a remoção de gordura e determinadas marcas deixadas no piso. Em algumas cerâmicas, uma solução bastante diluída pode ajudar a recuperar um aspecto mais limpo e uniforme.

Para a limpeza habitual, a orientação apresentada é colocar aproximadamente meio copo de vinagre branco em um balde de água morna e passar no chão normalmente.

Depois da limpeza, o piso deve ser enxaguado com água limpa, especialmente quando a solução foi utilizada para remover manchas mais persistentes.

Mas existe um detalhe importante

Apesar de simples, o truque não deve ser usado todos os dias.

Quando o piso possui rejunte de cimento, o uso frequente de substâncias ácidas pode, com o tempo, enfraquecer o material ou alterar sua aparência.

Por isso, o vinagre funciona melhor como uma alternativa ocasional, e não como substituto para toda limpeza da casa.

O cheiro forte desaparece

Quem já usou vinagre na limpeza provavelmente conhece o cheiro característico que fica no ambiente.

Logo após a aplicação, ele pode ser bastante perceptível. Conforme o piso seca, porém, o odor tende a desaparecer.

Nem todo piso pode receber vinagre

Aqui está o principal cuidado antes de testar a mistura.

O vinagre não é indicado para todos os tipos de revestimento.

Por ser ácido, ele pode danificar superfícies de pedra natural, como mármore, travertino e calcário. Mesmo uma solução diluída pode provocar alterações químicas nesses materiais e comprometer sua aparência.

Pisos de madeira e superfícies que possuem acabamentos mais delicados também exigem atenção. Nesses casos, é importante seguir as orientações específicas do fabricante.

E o azeite? Melhor deixar na cozinha

Existe ainda uma antiga associação entre os cuidados domésticos mediterrâneos e o uso de azeite, mas isso não significa que ele deva ser colocado na água para lavar o piso.

Adicionar óleo à água pode deixar uma camada gordurosa e escorregadia sobre as peças.

Além do risco de aumentar a sujeira, produtos à base de óleo ou cera podem deixar resíduos que favorecem o acúmulo de partículas e tornam a superfície mais escorregadia.

Por que o truque chama atenção?

A ideia remete a uma tradição de cuidados domésticos nos quais água, esponjas e ingredientes simples tinham um papel importante antes da variedade atual de produtos específicos para cada superfície.

As esponjas naturais do mar, por exemplo, fazem parte da história de algumas ilhas gregas desde a Antiguidade. Kalimnos e Simi ficaram especialmente conhecidos pela atividade de extração, processamento e comércio dessas esponjas.