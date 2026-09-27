Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fortaleza sombria, que atravessou dois impérios por mais de 1.600 anos, renasce após séculos de guerras, prisões e execuções

Após décadas de deterioração e fechamentos, o complexo histórico de Istambul passa por restauração e volta a receber visitantes, exposições e eventos culturais

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 15:53

Fortaleza das Sete Torres reúne estruturas bizantinas e otomanas em um dos conjuntos históricos mais impressionantes da Turquia
Fortaleza das Sete Torres reúne estruturas bizantinas e otomanas em um dos conjuntos históricos mais impressionantes da Turquia Crédito: Richard Nevell / Wikimedia Commons

Em um dos extremos das antigas muralhas de Constantinopla, uma construção monumental guarda histórias que parecem ter saído de um filme medieval. Suas torres já protegeram impérios, aprisionaram diplomatas estrangeiros e testemunharam a morte de um sultão.

Conhecida como Fortaleza das Sete Torres, ou Yedikule Hisarı, a estrutura localizada em Istambul, na Turquia, atravessou aproximadamente 1.600 anos de transformações. Depois de décadas de deterioração, o monumento está prestes a ser renascida.

As sete torres da fortaleza Yedikule

Torre do Tesouro: Suas paredes protegiam ouro, prata, documentos e outros objetos valiosos do Império Otomano antes da transferência para o Palácio de Topkapi por Canercangul / Wikimedia Commons
Torre da Masmorra: Também conhecida como Torre das Inscrições, recebeu esse nome pelos registros deixados nas paredes por diplomatas e prisioneiros estrangeiros por Richard Nevell / Wikimedia Commons
Torre da Bandeira: Localizada sobre a entrada da fortaleza, recebe esse nome por sua posição estratégica, associada à exibição de bandeiras e símbolos de autoridade por Dosseman / Wikimedia Commons
Torre Jovem Osman: Batizada em memória do sultão Osman II, assassinado em seu interior em 1622, após ser deposto durante uma revolta militar por Özgür Arda BAYRAM / Wikimedia Commons
Torre do Arsenal: Integrava a monumental Porta Dourada, utilizada pelos imperadores bizantinos durante suas entradas triunfais em Constantinopla por Özgür Arda BAYRAM / Wikimedia Commons
Torre Ahmed III: Recebeu o nome do sultão responsável por sua reconstrução após terremotos que danificaram as antigas muralhas bizantinas por Dosseman / Wikimedia Commons
Torre do Canhão: Diferentemente das demais, possui uma rampa interna que teria permitido transportar peças de artilharia pesada até os níveis superiores por Canercangul / Wikimedia Commons
1 de 7
Torre do Tesouro: Suas paredes protegiam ouro, prata, documentos e outros objetos valiosos do Império Otomano antes da transferência para o Palácio de Topkapi por Canercangul / Wikimedia Commons

Entrada dos imperadores

A história da fortaleza começa muito antes da construção de suas sete torres. Durante o século V, o imperador bizantino Teodósio II ordenou a construção de defesas para proteger Constantinopla, então capital do Império Romano do Oriente.

Entre suas estruturas estava a monumental Porta Dourada, uma entrada cerimonial utilizada pelos imperadores durante retornos triunfais à cidade. Toda a entrada era composta de portões de bronze ornamentados com elementos dourados.

Leia mais

Imagem - A mulher que se vestiu de homem e pegou em armas aos 30 anos para lutar na guerra e liderar tropas que expulsaram invasores

A mulher que se vestiu de homem e pegou em armas aos 30 anos para lutar na guerra e liderar tropas que expulsaram invasores

Imagem - Trem de Harry Potter que atrai mais de 600 mil turistas retoma suas atividades após problemas de segurança, mas com alertas do governo; saiba por que

Trem de Harry Potter que atrai mais de 600 mil turistas retoma suas atividades após problemas de segurança, mas com alertas do governo; saiba por que

Imagem - Para além de Elon Musk, conheça as famílias poderosas que efetivamente controlam o mundo

Para além de Elon Musk, conheça as famílias poderosas que efetivamente controlam o mundo

A construção também possuía arcos monumentais, revestimentos de mármore e esculturas. Boa parte dessa opulência foi perdida em meio à instabilidade da região gerada por terremotos e saques.

A principal mudança dos portões foi durante a conquista turcomana da cidade, em 1453. Após Constantinopla ser tomada, elementos islâmicos foram integrados à construção pelo julgo do sultão Mehmed, o Conquistador.

As novas estruturas foram integradas às quatro torres anteriores, formando uma cidadela de sete torres; dessa forma, o local começou a ser chamado também de Yedikule
As novas estruturas foram integradas às quatro torres anteriores, formando uma cidadela de sete torres; dessa forma, o local começou a ser chamado também de Yedikule Crédito: Dosseman / Wikimedia Commons

Tesouro e prisão

Apesar da aparência militar, a fortaleza não foi utilizada apenas para proteger a cidade. Durante o período otomano, suas paredes também serviram para guardar grande parte do Tesouro Imperial: objetos valiosos, dinheiro e documentos importantes.

Mas, para além de guardar tesouros, suas muralhas também guardavam pessoas. Uma parte do complexo era destinada como uma prisão política destinada aos inimigos do sultão. Algumas das torres abrigaram nobres, autoridades rivais e inimigos do Estado.

Entre os prisioneiros esteve o próprio sultão Osman II, após ser deposto em 1622. Conhecido como Jovem Osman, ele foi levado até Yedikule durante uma revolta e acabou assassinado na fortaleza, em um famoso episódio da história otomana.

Algumas torres preservam inscrições deixadas por prisioneiros estrangeiros durante o período otomano
Algumas torres preservam inscrições deixadas por prisioneiros estrangeiros durante o período otomano Crédito: Richard Nevell / Wikimedia Commons

Renascimento após décadas

A fortaleza recebeu reconhecimento como espaço museológico ainda no século XIX, mas problemas estruturais comprometeram sua conservação. A visitação foi parcialmente interrompida em 2004 e completamente suspensa em 2013 por questões de segurança.

Em 2020, começou uma nova etapa de restauração supervisionada por especialistas. O trabalho inclui a recuperação das muralhas, o reforço de estruturas comprometidas e intervenções no antigo espaço religioso construído durante o período otomano.

Segundo comunicado oficial publicado em 21 de setembro de 2026, as equipes continuam trabalhando na Torre do Tesouro, utilizando métodos científicos para preservar os materiais e as características originais da construção.

A fortaleza integra a região das muralhas terrestres de Istambul, reconhecida como parte do Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1985
A fortaleza integra a região das muralhas terrestres de Istambul, reconhecida como parte do Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1985 Crédito: Canercangul / Wikimedia Commons

Tags:

Turismo História Fortaleza Turquia Castelo

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - A conta vai começar a fechar: uma oportunidade pode mudar o jogo financeiros para 3 signos nessa semana (entre 28 de setembro e 4 de outubro)

A conta vai começar a fechar: uma oportunidade pode mudar o jogo financeiros para 3 signos nessa semana (entre 28 de setembro e 4 de outubro)
Imagem - Cliente ganha compras grátis por 40 anos em gigante dos supermercados após sorteio de R$ 250 mil

Cliente ganha compras grátis por 40 anos em gigante dos supermercados após sorteio de R$ 250 mil