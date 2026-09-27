TURISMO

Fortaleza sombria, que atravessou dois impérios por mais de 1.600 anos, renasce após séculos de guerras, prisões e execuções

Após décadas de deterioração e fechamentos, o complexo histórico de Istambul passa por restauração e volta a receber visitantes, exposições e eventos culturais



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 15:53

Fortaleza das Sete Torres reúne estruturas bizantinas e otomanas em um dos conjuntos históricos mais impressionantes da Turquia Crédito: Richard Nevell / Wikimedia Commons

Em um dos extremos das antigas muralhas de Constantinopla, uma construção monumental guarda histórias que parecem ter saído de um filme medieval. Suas torres já protegeram impérios, aprisionaram diplomatas estrangeiros e testemunharam a morte de um sultão.

Conhecida como Fortaleza das Sete Torres, ou Yedikule Hisarı, a estrutura localizada em Istambul, na Turquia, atravessou aproximadamente 1.600 anos de transformações. Depois de décadas de deterioração, o monumento está prestes a ser renascida.

As sete torres da fortaleza Yedikule 1 de 7

Entrada dos imperadores

A história da fortaleza começa muito antes da construção de suas sete torres. Durante o século V, o imperador bizantino Teodósio II ordenou a construção de defesas para proteger Constantinopla, então capital do Império Romano do Oriente.

Entre suas estruturas estava a monumental Porta Dourada, uma entrada cerimonial utilizada pelos imperadores durante retornos triunfais à cidade. Toda a entrada era composta de portões de bronze ornamentados com elementos dourados.

A construção também possuía arcos monumentais, revestimentos de mármore e esculturas. Boa parte dessa opulência foi perdida em meio à instabilidade da região gerada por terremotos e saques.

A principal mudança dos portões foi durante a conquista turcomana da cidade, em 1453. Após Constantinopla ser tomada, elementos islâmicos foram integrados à construção pelo julgo do sultão Mehmed, o Conquistador.

As novas estruturas foram integradas às quatro torres anteriores, formando uma cidadela de sete torres; dessa forma, o local começou a ser chamado também de Yedikule Crédito: Dosseman / Wikimedia Commons

Tesouro e prisão

Apesar da aparência militar, a fortaleza não foi utilizada apenas para proteger a cidade. Durante o período otomano, suas paredes também serviram para guardar grande parte do Tesouro Imperial: objetos valiosos, dinheiro e documentos importantes.

Mas, para além de guardar tesouros, suas muralhas também guardavam pessoas. Uma parte do complexo era destinada como uma prisão política destinada aos inimigos do sultão. Algumas das torres abrigaram nobres, autoridades rivais e inimigos do Estado.

Entre os prisioneiros esteve o próprio sultão Osman II, após ser deposto em 1622. Conhecido como Jovem Osman, ele foi levado até Yedikule durante uma revolta e acabou assassinado na fortaleza, em um famoso episódio da história otomana.

Algumas torres preservam inscrições deixadas por prisioneiros estrangeiros durante o período otomano Crédito: Richard Nevell / Wikimedia Commons

Renascimento após décadas

A fortaleza recebeu reconhecimento como espaço museológico ainda no século XIX, mas problemas estruturais comprometeram sua conservação. A visitação foi parcialmente interrompida em 2004 e completamente suspensa em 2013 por questões de segurança.

Em 2020, começou uma nova etapa de restauração supervisionada por especialistas. O trabalho inclui a recuperação das muralhas, o reforço de estruturas comprometidas e intervenções no antigo espaço religioso construído durante o período otomano.

Segundo comunicado oficial publicado em 21 de setembro de 2026, as equipes continuam trabalhando na Torre do Tesouro, utilizando métodos científicos para preservar os materiais e as características originais da construção.