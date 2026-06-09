CASAMENTO

Fortuna bilionária e pensão de R$ 592 mil: o acordo que Cristiano Ronaldo teria com Georgina em caso de separação

Reportagem de revista portuguesa aponta que a influenciadora receberia pagamento mensal vitalício e ficaria com uma mansão de luxo se o relacionamento chegasse ao fim

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 12:30

Georgina e Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vivem uma fase estável do relacionamento e ficaram noivos em agosto de 2025, mas uma informação divulgada pela imprensa internacional voltou a colocar a vida do casal no centro das atenções. Segundo publicações estrangeiras, o craque português teria firmado um acordo para garantir a segurança financeira da companheira caso os dois decidam seguir caminhos diferentes no futuro.

A informação foi repercutida pelo jornal indiano Time of India, com base em uma reportagem da revista portuguesa TV Guia. De acordo com a publicação, Georgina receberia uma pensão mensal vitalícia superior a US$ 114 mil em caso de separação. Pela cotação atual, o valor equivale a cerca de R$ 592 mil por mês.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos 1 de 10

Segundo a reportagem, o suposto acordo teria sido definido após o nascimento de Alana Martina, primeira filha biológica do casal. A medida teria como objetivo preservar o patrimônio do jogador, ao mesmo tempo em que garantiria estabilidade financeira para Georgina e os filhos.

Outro ponto citado pela publicação envolve um dos imóveis mais valiosos ligados ao atleta. O acordo também incluiria a posse da mansão localizada em La Finca, área residencial de luxo em Pozuelo de Alarcón, nos arredores de Madri. A propriedade é considerada um dos principais investimentos imobiliários de Cristiano Ronaldo.

Veja fotos de Cristiano e Georgina 1 de 9

O casal está junto desde 2016. Além de Alana Martina, os dois também são pais de Bella Esmeralda. Georgina ainda participa da criação dos outros três filhos do jogador.

Hoje aos 41 anos, Cristiano Ronaldo acumula uma fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 7,5 bilhões. O português é apontado por publicações especializadas como o primeiro jogador de futebol a alcançar o status de bilionário.