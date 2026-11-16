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Heider Sacramento
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 23:38
Considerada uma das maiores jogadoras da história do futebol, Marta construiu uma carreira que também se reflete em seu patrimônio. Aos 40 anos, a atacante do Orlando Pride, dos Estados Unidos, tem uma fortuna estimada em US$ 13 milhões, aproximadamente R$ 74 milhões, segundo levantamento citado pelo site Bola Vip.
Além do reconhecimento dentro de campo, a brasileira ampliou suas fontes de renda com contratos esportivos, patrocínios e campanhas publicitárias. A remuneração recebida pelo clube norte-americano também integra os ganhos da atleta.
Quanto Marta ganha no Orlando Pride?
De acordo com estimativas divulgadas pela imprensa esportiva, Marta recebe cerca de US$ 400 mil por ano, valor equivalente a aproximadamente R$ 1,94 milhão, conforme a conversão apresentada pela publicação. O contrato individual, porém, não teve seus valores oficialmente divulgados.
Casamento de Marta da Silva e Carrie Lawrence
A jogadora chegou ao Orlando Pride em 2017 e se tornou uma das principais referências da equipe. Ao longo dos anos, teve o vínculo renovado em diferentes ocasiões e manteve sua relevância no futebol dos Estados Unidos.
Além do salário, os rendimentos podem incluir bonificações por desempenho e acordos comerciais relacionados à sua imagem.
Como Marta construiu sua fortuna?
A trajetória profissional da atacante começou no Brasil, com passagens por clubes como Vasco da Gama e Santos. Posteriormente, ganhou projeção internacional ao atuar no futebol europeu, especialmente na Suécia, onde defendeu equipes como Umeå IK e FC Rosengård.
O sucesso esportivo abriu espaço para contratos publicitários e parcerias com marcas nacionais e internacionais. Entre as fontes de renda atribuídas à jogadora estão salários de clubes, patrocínios, campanhas comerciais, premiações e participações em ações como embaixadora de empresas.
Recordes ajudaram a consolidar sua marca
Marta foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa e é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, considerando as competições masculina e feminina. Os feitos consolidaram sua projeção internacional e ampliaram seu reconhecimento para além dos gramados.
É importante destacar que os valores de patrimônio e salário divulgados são estimativas de mercado, não cifras oficialmente confirmadas pela atleta ou pelo Orlando Pride.