MILIONÁRIA

Fortuna de Marta é estimada em R$ 74 milhões; veja quanto a craque ganha nos Estados Unidos

Aos 40 anos, seis vezes melhor jogadora do mundo, brasileira recebe salário anual estimado em US$ 400 mil no Orlando Pride, além de rendimentos com publicidade e patrocínios

Heider Sacramento

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 23:38

Marta tem fortuna estimada em R$ 74 milhões e recebe salário anual de aproximadamente R$ 1,94 milhão no Orlando Pride Crédito: Divulgação

Considerada uma das maiores jogadoras da história do futebol, Marta construiu uma carreira que também se reflete em seu patrimônio. Aos 40 anos, a atacante do Orlando Pride, dos Estados Unidos, tem uma fortuna estimada em US$ 13 milhões, aproximadamente R$ 74 milhões, segundo levantamento citado pelo site Bola Vip.

Além do reconhecimento dentro de campo, a brasileira ampliou suas fontes de renda com contratos esportivos, patrocínios e campanhas publicitárias. A remuneração recebida pelo clube norte-americano também integra os ganhos da atleta.

Quanto Marta ganha no Orlando Pride?

De acordo com estimativas divulgadas pela imprensa esportiva, Marta recebe cerca de US$ 400 mil por ano, valor equivalente a aproximadamente R$ 1,94 milhão, conforme a conversão apresentada pela publicação. O contrato individual, porém, não teve seus valores oficialmente divulgados.

Casamento de Marta da Silva e Carrie Lawrence 1 de 5

A jogadora chegou ao Orlando Pride em 2017 e se tornou uma das principais referências da equipe. Ao longo dos anos, teve o vínculo renovado em diferentes ocasiões e manteve sua relevância no futebol dos Estados Unidos.

Além do salário, os rendimentos podem incluir bonificações por desempenho e acordos comerciais relacionados à sua imagem.

Como Marta construiu sua fortuna?

A trajetória profissional da atacante começou no Brasil, com passagens por clubes como Vasco da Gama e Santos. Posteriormente, ganhou projeção internacional ao atuar no futebol europeu, especialmente na Suécia, onde defendeu equipes como Umeå IK e FC Rosengård.

O sucesso esportivo abriu espaço para contratos publicitários e parcerias com marcas nacionais e internacionais. Entre as fontes de renda atribuídas à jogadora estão salários de clubes, patrocínios, campanhas comerciais, premiações e participações em ações como embaixadora de empresas.

Recordes ajudaram a consolidar sua marca

Marta foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa e é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, considerando as competições masculina e feminina. Os feitos consolidaram sua projeção internacional e ampliaram seu reconhecimento para além dos gramados.