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Fóssil de 309 milhões de anos escondia uma nova espécie, e estudantes dão nome a animal recém-descoberto em homenagem às próprias mães

Um exemplar guardado por décadas passou por uma nova análise e revelou características de um protoanfíbio ainda não reconhecido.

  • Foto do(a) author(a) Kaíky Almeida
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Kaíky Almeida

  • Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:39

Fóssil de 309 milhões de anos foi reanalisado por estudantes do Museu Field e identificado como uma nova espécie.
Fóssil de 309 milhões de anos foi reanalisado por estudantes do Museu Field e identificado como uma nova espécie. Crédito: Reprodução/Arjan Mann

Fóssil de 309 milhões de anos escondia uma nova espécie e duas estudantes deram ao animal um nome que homenageia suas mães, ambas chamadas Jean, em uma descoberta feita no Museu Field

Um exemplar guardado por décadas passou por uma nova análise e revelou características de um protoanfíbio ainda não reconhecido.

Um fóssil encontrado em Illinois acabou revelando uma história que estava escondida havia décadas. O exemplar, com cerca de 309 milhões de anos, foi reanalisado por duas estudantes ligadas ao Museu Field, em Chicago, e reconhecido como uma espécie diferente daquela à qual havia sido atribuído originalmente.

O animal recebeu o nome científico Jeanerpeton mazonensis. A escolha tem um significado pessoal: o primeiro nome homenageia as mães de Payton Kohlberg e Allison Sefcovic, que têm o mesmo nome, Jean. Já “mazonensis” faz referência a Mazon Creek, região de Illinois onde o fóssil foi encontrado.

Fóssil de 309 milhões de anos foi reanalisado por estudantes do Museu Field e identificado como uma nova espécie.

Escamas, estruturas ósseas e impressões dos olhos estão entre os detalhes preservados no fóssil analisado pelos pesquisadores. por Imagem Ilustrativa
O exemplar foi encontrado em Mazon Creek, região conhecida pela preservação de fósseis do antigo ambiente pantanoso. por Reprodução/Arjan Mann
Detalhes preservados no fóssil ajudaram pesquisadores a identificar características que diferenciam a nova espécie de outros anfibamiformes. por Reprodução/Allison Sefcovic
O Jeanerpeton mazonensis viveu na região que hoje corresponde a Illinois durante o período Carbonífero. por Imagem Ilustrativa
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Escamas, estruturas ósseas e impressões dos olhos estão entre os detalhes preservados no fóssil analisado pelos pesquisadores. por Imagem Ilustrativa

A descrição da nova espécie foi publicada em 24 de setembro de 2026 no Journal of Vertebrate Paleontology. O estudo aponta o Jeanerpeton mazonensis como um representante primitivo relacionado à linhagem dos anfíbios atuais.

O passado de Mazon Creek

Quando o animal viveu, a paisagem da região que hoje corresponde a Illinois era muito diferente. Mazon Creek fazia parte de um delta fluvial pantanoso, ambiente que favoreceu a preservação de restos de plantas e animais durante o Carbonífero.

A rápida deposição de sedimentos sobre organismos mortos ajudou a conservar detalhes que normalmente desaparecem durante a fossilização. Por isso, os fósseis encontrados na região podem apresentar estruturas delicadas e até impressões de partes externas do corpo.

No caso do Jeanerpeton, os pesquisadores conseguiram observar escamas na região dorsal, pequenas estruturas ósseas na parte inferior do corpo, chamadas gastrálias, além de impressões dos olhos e outros contornos anatômicos.

A classificação mudou

O exemplar não era desconhecido dos pesquisadores. Ele havia sido encontrado por um colecionador amador, posteriormente doado ao Museu Field e inicialmente identificado como Amphibamus grandiceps, uma espécie já conhecida na região.

A revisão começou a mostrar que havia diferenças anatômicas suficientes para separar aquele fóssil de outros exemplares atribuídos ao mesmo grupo. A análise concentrou atenção especialmente no crânio e no esqueleto axial.

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O estudo científico concluiu que essas características justificavam a criação de um novo gênero e de uma nova espécie, o Jeanerpeton mazonensis. A pesquisa também indica que a diversidade desses antigos anfibamiformes em Mazon Creek pode ter sido maior do que se reconhecia anteriormente.

Duas estudantes na pesquisa

Kohlberg e Sefcovic participaram, em 2025, do programa Women in Science do Museu Field. As duas trabalharam no laboratório de Arjan Mann, curador-assistente especializado em peixes fósseis e primeiros tetrápodes, ao lado do pesquisador pós-doutoral Calvin So.

Para chegar à nova classificação, as estudantes tiveram de olhar novamente para um material que já estava nas coleções do museu. A descoberta mostra como novas análises podem modificar a interpretação de fósseis que permaneceram armazenados por anos.

O resultado também deixou uma marca familiar na paleontologia. Em vez de receber apenas uma denominação baseada no local ou em alguma característica anatômica, o novo gênero passou a carregar o nome das mães das duas pesquisadoras: Jeanerpeton, uma referência a Jean combinada ao termo de origem grega relacionado a “rastejador”.

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