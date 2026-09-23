ÚLTIMO REGISTRO

Foto revela últimos momentos de Rick e empresário dentro do helicóptero; veja

Cantor, Bruno Avelar e mais três pessoas morreram após a queda do helicóptero na Serra Catarinense

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:36

Rick e Bruno Avelar Crédito: Reprodução/Instagram

A última imagem em vida do cantor Rick, da dupla com Renner, e do empresário Bruno Avelar veio a público após a tragédia na Serra Catarinense. A foto inédita mostra os dois amigos sentados lado a lado, dentro do helicóptero, momentos antes da queda. O registro foi feito na manhã de segunda-feira (21), logo após a aeronave decolar de Porto Belo (SC).



Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero 1 de 9

O destino final do voo era a cidade de São Joaquim, um trajeto estimado em cerca de 190 quilômetros. No entanto, o helicóptero modelo Bell 430 perdeu contato com os radares e desapareceu. Após buscas intensas, os destroços da aeronave foram encontrados na terça-feira (22) por equipes do Corpo de Bombeiros, em uma área de mata fechada e de difícil acesso no município de Urubici.

O trágico acidente aéreo causou a morte dos cinco ocupantes. Além do sertanejo, que faleceu aos 59 anos, e do palestrante Bruno Avelar, perderam a vida o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Pouco antes de a aeronave perder o sinal na serra, Paulo chegou a publicar vídeos mostrando o interior da cabine.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero estava em situação regular, com certificação de operação válida até agosto de 2027. O caso será investigado para apontar as causas da queda, uma vez que a região registrava forte nebulosidade e tempo ruim.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 8

A queda encerrou de forma abrupta a trajetória de Bruno Avelar. Muito conectado no meio empresarial, ele havia se casado com a jornalista Lívia Avelar há apenas 49 dias. Antes de a equipe de resgate confirmar os óbitos, a esposa chegou a usar as redes sociais para clamar por um milagre e afirmar que estava esperando o marido voltar para casa.