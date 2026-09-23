Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Foto revela últimos momentos de Rick e empresário dentro do helicóptero; veja

Cantor, Bruno Avelar e mais três pessoas morreram após a queda do helicóptero na Serra Catarinense

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:36

Rick e Bruno Avelar  Crédito: Reprodução/Instagram 

A última imagem em vida do cantor Rick, da dupla com Renner, e do empresário Bruno Avelar veio a público após a tragédia na Serra Catarinense. A foto inédita mostra os dois amigos sentados lado a lado, dentro do helicóptero, momentos antes da queda. O registro foi feito na manhã de segunda-feira (21), logo após a aeronave decolar de Porto Belo (SC).

Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero

Rick e Bruno Avelar fizeram a última foto juntos logo após o helicóptero levantar voo em Santa Catarina por Reprodução/Instagram
Publicação repostada por Rick horas antes do acidente aéreo por Reprodução/Instagram
Casada há mais de 40 anos com Rick, viúva se despede do cantor por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick morreu aos 59 anos por Reprodução
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
1 de 9
Rick e Bruno Avelar fizeram a última foto juntos logo após o helicóptero levantar voo em Santa Catarina por Reprodução/Instagram

O destino final do voo era a cidade de São Joaquim, um trajeto estimado em cerca de 190 quilômetros. No entanto, o helicóptero modelo Bell 430 perdeu contato com os radares e desapareceu. Após buscas intensas, os destroços da aeronave foram encontrados na terça-feira (22) por equipes do Corpo de Bombeiros, em uma área de mata fechada e de difícil acesso no município de Urubici.

O trágico acidente aéreo causou a morte dos cinco ocupantes. Além do sertanejo, que faleceu aos 59 anos, e do palestrante Bruno Avelar, perderam a vida o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Pouco antes de a aeronave perder o sinal na serra, Paulo chegou a publicar vídeos mostrando o interior da cabine.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Legado de amor': equipe de Rick e Renner divulga carta de despedida após morte do cantor

Rick repostou vídeo sobre tragédia aérea horas antes de morrer em queda de helicóptero

'Colidiu frontalmente com frente fria': região onde helicóptero com Rick e outras 4 pessoas caiu tinha alerta vermelho de 'grande perigo'

Parceiro de Rick por 40 anos, Renner é pai de sete filhos; conheça a família do cantor

'Não sei continuar sem você': viúva de Rick emociona com carta de despedida após morte do cantor

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero estava em situação regular, com certificação de operação válida até agosto de 2027. O caso será investigado para apontar as causas da queda, uma vez que a região registrava forte nebulosidade e tempo ruim.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Local onde helicóptero com cantor Rick caiu em Urubici, SC por Divulgação/CBMSC
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
1 de 8
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

A queda encerrou de forma abrupta a trajetória de Bruno Avelar. Muito conectado no meio empresarial, ele havia se casado com a jornalista Lívia Avelar há apenas 49 dias. Antes de a equipe de resgate confirmar os óbitos, a esposa chegou a usar as redes sociais para clamar por um milagre e afirmar que estava esperando o marido voltar para casa.

O luto também tomou conta da família do cantor Rick, imortalizado por dezenas de sucessos sertanejos ao longo de mais de 30 anos de carreira. O músico deixa a esposa, Geralda Helena, com quem dividiu a vida por mais de quatro décadas, além de dois filhos adultos, Mônica e Victor Henrique, e quatro netos.

Tags:

Acidente Santa Catarina Helicóptero Rick Sollo Bruno Avelar Rick & Renner Rick E Renner

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Rick chamava Zezé Di Camargo de padrinho e recebeu ajuda financeira do cantor no início da carreira

Rick chamava Zezé Di Camargo de padrinho e recebeu ajuda financeira do cantor no início da carreira
Imagem - Iris Abravanel confirma volta das novelas do SBT e revela aposta da emissora para 2027

Iris Abravanel confirma volta das novelas do SBT e revela aposta da emissora para 2027