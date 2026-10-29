Fotos de Bela e Gabriel juntos caem nas mãos de Vanessa em Por Você nesta quinta-feira (29 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta quinta-feira (29), segundo o Gshow, Gabriel (Thiago Lacerda) volta a investir em Bela (Sheron Menezzes) e pede que ela dê uma chance ao amor dos dois, mas ela recusa.
Enquanto isso, Zé (Fábio Lago) registra fotos de Gabriel e Bela juntos. A foto de Bela e Gabriel juntos cai nas mãos de Vanessa (Alinne Moraes), após Junqueira (Mauricio Mattar) entregar registros para a vilã.
Bela e Gabriel em Por Você
Samuca (Kadu Spinola) pergunta a Lucas (Amaury Lorenzo) se ele vai embora como seu pai foi. Ítalo (Fabrício Assis) assume para Glorinha (Laura Luz) que deixará o judô. Ricardo (Paulo Vilhena) visita a academia de dança de Sílvia (Fernanda de Freitas).
Juca e Glorinha se interessam um pelo outro. Juarez (Milhem Cortaz) pede uma trégua a Zé e Guima. Leandra (Giovanna Grigio) ajuda Pérola (Renata Sorrah) a encontrar na internet o perfil de Francisco, filho de Manoel. Peixe (Cauê Campos) procura o novo morador da antiga casa de Juli (Lucy Ramos).
Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV.