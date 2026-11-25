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Giuliana Mancini
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10:14
Fotos de hematomas pelo corpo, capturas de conversas e registros de supostas agressões foram divulgados por Giovanna Oliveira nas redes sociais em meio às denúncias contra o ex-namorado, o influenciador Rafael Aguiar, conhecido como O Rafa Te Conta. O material reúne imagens de lesões que ela afirma ter sofrido durante o relacionamento, além de mensagens que, segundo a jovem, mostram episódios de manipulação emocional, controle e tentativas de intimidação.
Entre as imagens publicadas, estão fotografias de marcas roxas nos braços e nas pernas, além de ferimentos na região da boca. Uma das montagens divulgadas por Giovanna reúne diferentes registros sob a legenda "Muitas agressões".
Giovanna Oliveira publicou fotos, vídeos e áudios para sustentar denúncias de violência física e psicológica contra Rafael Aguiar, o Rafa Te Conta
A influenciadora também compartilhou capturas de conversas por WhatsApp que atribui a Rafael. Em uma delas, o homem aparece dizendo que tem uma vida "chucra", que só falha e erra e que acaba deixando todos ao redor mal, incluindo a ex-companheira e os filhos. Sobre a troca de mensagens, Giovanna escreveu que ele recorria à chantagem emocional para convencê-la a voltar para o relacionamento.
Ela responde a uma mensagem do influenciador com a frase "Só vira a página". Na sequência, pede que ele pare de insinuar determinadas coisas e classifica a postura como um "jogo psicológico de merda".
Rafael Aguiar, conhecido como Rafa Te Conta
Prints mostram conversas sobre supostas agressões
Outro registro divulgado mostra uma conversa em que Giovanna questiona Rafael após o envio de uma fotografia de uma marca roxa em seu corpo. "Você deveria ter vergonha", escreve ela. Em seguida, faz referência à situação de uma mulher que precisaria sair para trabalhar machucada.
Na mesma troca de mensagens, a jovem acusa o influenciador de manipular a situação e de inventar histórias para não contar a verdade. Ele, por sua vez, pergunta o que ela quer que ele faça e afirma que também não se sente bem com o que está acontecendo.
Giovanna ainda publicou uma captura de conversas em que mostra que, durante o relacionamento, Rafael teria mantido contato com outras mulheres. Sobre um dos registros, ela afirma que os dois ainda estavam juntos quando ele conversava com outras garotas nas mesmas datas.
Giovanna Oliveira
Influenciador teria falado em hackear e-mail da ex
Um dos prints que mais chama atenção mostra uma conversa atribuída a Rafael Aguiar com um ex-sócio. Na mensagem, ele escreve: "Preciso arrumar um cara pra hackear o gmail da Giovanna".
Na legenda que acompanha a publicação, Giovanna afirma que o influenciador demonstrava interesse em acessar sua conta porque sabia que ela tinha diversas provas contra ele.
A jovem também relatou que, em várias ocasiões, foi obrigada a apagar gravações e registros dos acontecimentos. Segundo ela, Rafael chegou a exigir que ela removesse materiais que poderiam documentar os episódios denunciados.
Influenciador nega acusações
Após a repercussão das denúncias, Rafael Aguiar se manifestou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Ele negou as acusações de violência doméstica feitas pela ex-namorada e afirmou estar à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. O influenciador também declarou que pretende colaborar com as investigações.