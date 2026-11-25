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Fotos de hematomas e conversas expõem acusações contra influenciador de conselhos amorosos Rafa Te Conta

Giovanna Oliveira divulgou registros de supostas agressões, mensagens atribuídas a Rafael Aguiar e uma conversa em que ele fala sobre tentar hackear o e-mail da ex

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10:14

Giovanna Oliveira afirma ter sido agredida diversas vezes durante o relacionamento com Rafael Aguiar Crédito: Reprodução

Fotos de hematomas pelo corpo, capturas de conversas e registros de supostas agressões foram divulgados por Giovanna Oliveira nas redes sociais em meio às denúncias contra o ex-namorado, o influenciador Rafael Aguiar, conhecido como O Rafa Te Conta. O material reúne imagens de lesões que ela afirma ter sofrido durante o relacionamento, além de mensagens que, segundo a jovem, mostram episódios de manipulação emocional, controle e tentativas de intimidação.

Entre as imagens publicadas, estão fotografias de marcas roxas nos braços e nas pernas, além de ferimentos na região da boca. Uma das montagens divulgadas por Giovanna reúne diferentes registros sob a legenda "Muitas agressões".

Giovanna Oliveira publicou fotos, vídeos e áudios para sustentar denúncias de violência física e psicológica contra Rafael Aguiar, o Rafa Te Conta 1 de 24

A influenciadora também compartilhou capturas de conversas por WhatsApp que atribui a Rafael. Em uma delas, o homem aparece dizendo que tem uma vida "chucra", que só falha e erra e que acaba deixando todos ao redor mal, incluindo a ex-companheira e os filhos. Sobre a troca de mensagens, Giovanna escreveu que ele recorria à chantagem emocional para convencê-la a voltar para o relacionamento.

Ela responde a uma mensagem do influenciador com a frase "Só vira a página". Na sequência, pede que ele pare de insinuar determinadas coisas e classifica a postura como um "jogo psicológico de merda".

Rafael Aguiar, conhecido como Rafa Te Conta 1 de 14

Prints mostram conversas sobre supostas agressões

Outro registro divulgado mostra uma conversa em que Giovanna questiona Rafael após o envio de uma fotografia de uma marca roxa em seu corpo. "Você deveria ter vergonha", escreve ela. Em seguida, faz referência à situação de uma mulher que precisaria sair para trabalhar machucada.

Na mesma troca de mensagens, a jovem acusa o influenciador de manipular a situação e de inventar histórias para não contar a verdade. Ele, por sua vez, pergunta o que ela quer que ele faça e afirma que também não se sente bem com o que está acontecendo.

Giovanna ainda publicou uma captura de conversas em que mostra que, durante o relacionamento, Rafael teria mantido contato com outras mulheres. Sobre um dos registros, ela afirma que os dois ainda estavam juntos quando ele conversava com outras garotas nas mesmas datas.

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Influenciador teria falado em hackear e-mail da ex

Um dos prints que mais chama atenção mostra uma conversa atribuída a Rafael Aguiar com um ex-sócio. Na mensagem, ele escreve: "Preciso arrumar um cara pra hackear o gmail da Giovanna".

Na legenda que acompanha a publicação, Giovanna afirma que o influenciador demonstrava interesse em acessar sua conta porque sabia que ela tinha diversas provas contra ele.

Giovanna afirma ter sofrido várias agressões ao longo da relação e contesta a versão do influenciador. Já Rafael — que soma mais de 1,2 milhão de seguidores e publica conteúdos sobre conselhos amorosos — nega as agressões. https://t.co/ElFRmJdSLZ — whoisale (@alemagnoos) November 24, 2026

A jovem também relatou que, em várias ocasiões, foi obrigada a apagar gravações e registros dos acontecimentos. Segundo ela, Rafael chegou a exigir que ela removesse materiais que poderiam documentar os episódios denunciados.

Influenciador nega acusações

Após a repercussão das denúncias, Rafael Aguiar se manifestou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Ele negou as acusações de violência doméstica feitas pela ex-namorada e afirmou estar à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. O influenciador também declarou que pretende colaborar com as investigações.