NOVELA DAS 9

Fotos inéditas mostram reação de Adriana ao se tornar sócia da joalheria em ‘Quem Ama Cuida’

Personagem de Letícia Colin surge em momento decisivo da novela e surpreende os convidados durante evento na joalheria

Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 21:10

Adriana assume novo posto em ‘Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

Adriana finalmente teve o momento de triunfo que vinha sendo preparado em Quem Ama Cuida. Em fotos inéditas dos bastidores da gravação, a personagem de Letícia Colin aparece durante a sequência em que surge diante da família Brandão para anunciar sua entrada como nova sócia da A. Brandão Joias.

O momento acontece durante um evento em homenagem a Arthur Brandão (Antonio Fagundes). Com as luzes apagadas, Nancy (Jeniffer Nascimento) pede a atenção dos convidados e apresenta Adriana, que aparece no palco completamente transformada.

Adriana assume novo posto em ‘Quem Ama Cuida 1 de 4

Nas imagens, a protagonista surge sob um facho de luz, segurando uma taça e esbanjando segurança diante dos convidados. Em outro registro, ela aparece ao lado de personagens durante a celebração, já ocupando o espaço que conquistou dentro da empresa.

A entrada marca uma das principais viradas da trama até agora. Adriana conseguiu comprar a participação de Ulisses (Alexandre Borges) na joalheria depois de ter acesso à herança deixada por Arthur. A estratégia faz parte do plano da personagem para enfrentar a família que, segundo ela, foi responsável por algumas das maiores injustiças de sua vida.

A reação mais forte, porém, vem de Pilar (Isabel Teixeira). A vilã fica em choque ao perceber que a rival não apenas voltou à vida da família Brandão, como agora também passou a ter poder dentro dos negócios. Brigitte (Tatá Werneck), por outro lado, comemora a chegada da nova sócia.

A transformação também aparece no visual. Para essa nova fase, Adriana adotou cabelos ruivos e um figurino mais sofisticado, pensado pela equipe da novela para transmitir força e imponência. A caracterização foi inspirada na ideia de uma figura ligada à justiça.