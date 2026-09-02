Frango à caçadora suculento e muito fácil de fazer: veja como selar as sobrecoxas para garantir uma carne macia por dentro

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:00
O frango à caçadora é uma excelente escolha para quem busca um prato reconfortante, marcante e preparado em uma única panela. A receita une sobrecoxas suculentas a um molho encorpado à base de vinho branco e tomate pelado, sendo perfeita para acompanhar massas, polenta ou pães.
Frango à caçadora
1 kg de sobrecoxa de frango
1 cebola grande picada
3 dentes de alho
1 pimentão vermelho em cubos
200 ml de vinho branco
1 lata de tomate pelado e meia lata de água
Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto
Alecrim e 2 folhas de louro
Azeitona preta e cogumelos frescos a gosto (opcional)
Tempere e sele: Tempere o frango com sal e pimenta. Aqueça um fio de azeite em uma panela de fundo grosso e doure os pedaços de frango de ambos os lados antes de reservar.
Refogue os vegetais: Na mesma panela, refogue a cebola e o alho com uma pitada de sal. Acrescente o pimentão em cubos pequenos e refogue por 1 minuto.
Adicione os líquidos: Junte os cogumelos frescos e o vinho branco, deixando ferver por 2 minutos para apurar.
Forme o molho: Incorpore o tomate pelado, a água, o alecrim e as folhas de louro, acertando o sal e a pimenta.
Cozinhe: Retorne o frango à panela, misture bem, tampe e cozinhe por cerca de 20 minutos até a carne ficar macia.
Dica extra: Finalize com azeitonas pretas na hora de servir. Se houver sobras, armazene em recipiente fechado na geladeira por até dois dias.