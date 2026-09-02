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Frango à caçadora suculento e muito fácil de fazer: veja como selar as sobrecoxas para garantir uma carne macia por dentro

Prato de uma panela só combina vinho branco, tomate pelado e ervas frescas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:00

Frango à caçadora Crédito: Reprodução/Receitas Globo

O frango à caçadora é uma excelente escolha para quem busca um prato reconfortante, marcante e preparado em uma única panela. A receita une sobrecoxas suculentas a um molho encorpado à base de vinho branco e tomate pelado, sendo perfeita para acompanhar massas, polenta ou pães.

Frango à caçadora

O frango à caçadora é uma excelente escolha para quem busca um prato reconfortante, marcante e preparado em uma única panela. A receita une sobrecoxas suculentas a um molho encorpado à base de vinho branco e tomate pelado, sendo perfeita para acompanhar massas, polenta ou pães. por Reprodução/Juju Guerra
Ingredientes: 1 kg de sobrecoxa de frango, 1 cebola grande picada, 3 dentes de alho, 1 pimentão vermelho em cubos, 200 ml de vinho branco, 1 lata de tomate pelado e meia lata de água, Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto, Alecrim e 2 folhas de louro, Azeitona preta e cogumelos frescos a gosto (opcional) por Reprodução/Juju Guerra
Tempere e sele: Tempere o frango com sal e pimenta. Aqueça um fio de azeite em uma panela de fundo grosso e doure os pedaços de frango de ambos os lados antes de reservar. por Reprodução/Seara
Refogue os vegetais: Na mesma panela, refogue a cebola e o alho com uma pitada de sal. por Reprodução/Ana Maria Braga
Acrescente o pimentão em cubos pequenos e refogue por 1 minuto. por Reprodução/Tudo receitas
Adicione os líquidos: Junte os cogumelos frescos e o vinho branco, deixando ferver por 2 minutos para apurar. por Divulgação
Forme o molho: Incorpore o tomate pelado, a água, o alecrim e as folhas de louro, acertando o sal e a pimenta. por Reprodução/Receitas Globo
Cozinhe: Retorne o frango à panela, misture bem, tampe e cozinhe por cerca de 20 minutos até a carne ficar macia. por Reprodução/logifoodcoach
  Dica extra: Finalize com azeitonas pretas na hora de servir. Se houver sobras, armazene em recipiente fechado na geladeira por até dois dias. por Reprodução/Edu Guedes
Frango à caçadora por Reprodução/Ana Maria Brogui
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O frango à caçadora é uma excelente escolha para quem busca um prato reconfortante, marcante e preparado em uma única panela. A receita une sobrecoxas suculentas a um molho encorpado à base de vinho branco e tomate pelado, sendo perfeita para acompanhar massas, polenta ou pães. por Reprodução/Juju Guerra

  • Ingredientes

1 kg de sobrecoxa de frango

1 cebola grande picada

3 dentes de alho

1 pimentão vermelho em cubos

200 ml de vinho branco

1 lata de tomate pelado e meia lata de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto

Alecrim e 2 folhas de louro

Azeitona preta e cogumelos frescos a gosto (opcional)

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  • Modo de Preparo

Tempere e sele: Tempere o frango com sal e pimenta. Aqueça um fio de azeite em uma panela de fundo grosso e doure os pedaços de frango de ambos os lados antes de reservar.

Refogue os vegetais: Na mesma panela, refogue a cebola e o alho com uma pitada de sal. Acrescente o pimentão em cubos pequenos e refogue por 1 minuto.

Adicione os líquidos: Junte os cogumelos frescos e o vinho branco, deixando ferver por 2 minutos para apurar.

Forme o molho: Incorpore o tomate pelado, a água, o alecrim e as folhas de louro, acertando o sal e a pimenta.

Cozinhe: Retorne o frango à panela, misture bem, tampe e cozinhe por cerca de 20 minutos até a carne ficar macia.

Dica extra: Finalize com azeitonas pretas na hora de servir. Se houver sobras, armazene em recipiente fechado na geladeira por até dois dias.

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