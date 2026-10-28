HORA DO RANGO

Frango à milanesa na airfryer: o segredo para a casquinha ficar dourada e crocante sem fritar no óleo

Com um truque simples na hora de empanar, você faz uma milanesa perfeita sem encharcar de óleo ou sujar o fogão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:00

Frango à milanesa na airfryer Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Fazer milanesa na airfryer muitas vezes acaba em uma casca branca, farinhenta e seca. Mas existe um truque fácil para dourar igual à quando fritado em óleo: misturar um pouco de azeite direto na farinha de rosca antes de empanar a carne. Isso umedece a farinha e imita o efeito do óleo quente. O resultado é um filé de frango suculento por dentro e bem crocante por fora, garantindo o almoço de um jeito prático e sem sujeira.

Veja como fazer frango à milanesa na airfryer 1 de 9

Ingredientes

2 filés de peito de frango (bifes finos)

1 ovo levemente batido

1 xícara de farinha de rosca ou farinha panko

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino e páprica a gosto

Modo de preparo

Tempere os filés de frango com o sal, a pimenta e a páprica. Em um prato fundo, misture a farinha de rosca com o azeite, esfregando com os dedos até virar uma farofa úmida.

Passe os filés temperados no ovo batido, deixe escorrer o excesso e depois coloque na farofa úmida, apertando bem com as mãos para fixar a casquinha.