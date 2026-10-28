Frango à milanesa na airfryer: o segredo para a casquinha ficar dourada e crocante sem fritar no óleo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:00
Fazer milanesa na airfryer muitas vezes acaba em uma casca branca, farinhenta e seca. Mas existe um truque fácil para dourar igual à quando fritado em óleo: misturar um pouco de azeite direto na farinha de rosca antes de empanar a carne. Isso umedece a farinha e imita o efeito do óleo quente. O resultado é um filé de frango suculento por dentro e bem crocante por fora, garantindo o almoço de um jeito prático e sem sujeira.
Veja como fazer frango à milanesa na airfryer
2 filés de peito de frango (bifes finos)
1 ovo levemente batido
1 xícara de farinha de rosca ou farinha panko
2 colheres de sopa de azeite
Sal, pimenta-do-reino e páprica a gosto
Tempere os filés de frango com o sal, a pimenta e a páprica. Em um prato fundo, misture a farinha de rosca com o azeite, esfregando com os dedos até virar uma farofa úmida.
Passe os filés temperados no ovo batido, deixe escorrer o excesso e depois coloque na farofa úmida, apertando bem com as mãos para fixar a casquinha.
Coloque os bifes na airfryer já preaquecida a 200°C. Deixe assar de 12 a 15 minutos, lembrando de virar os filés na metade do tempo, até ficarem bem dourados e crocantes.