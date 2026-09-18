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Frango com batata rústica na airfryer fica crocante por fora e macio por dentro: veja como fazer

Com essa receita você garante um almoço macio e crocante sem sujeira e esforço

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:30

Frango com batata rústica na airfryer Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Esqueça o forno demorado e aquele monte de louça suja. Usando a temperatura certa da airfryer, você garante uma sobrecoxa com uma pele super crocante e saborosa, combinada com batatas rústicas macias por dentro e douradinhas por fora, tudo de um jeito bem prático.

Veja como fazer sobrecoxa com batata na airfryer

Esqueça o forno. Com a temperatura certa da airfryer, você consegue o contraste perfeito entre a pele crocante do frango e a maciez das batatas sem esforço. por Imagem gerada por inteligência artificial
2 sobrecoxas de frango por Imagem gerada por inteligência artificial
2 batatas médias por Imagem gerada por inteligência artificial
1 dente de alho picado por Imagem gerada por inteligência artificial
Páprica picante, azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Envolva o frango e as batatas no azeite por Imagem gerada por inteligência artificial
Adicione alho, páprica, sal e pimenta por Imagem gerada por inteligência artificial
Coloque tudo na cesta, com a pele do frango virada para cima, a 190°C por 25 a 30 minutos. Na metade do tempo, dê uma mexida nas batatas para dourarem por igual. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Esqueça o forno. Com a temperatura certa da airfryer, você consegue o contraste perfeito entre a pele crocante do frango e a maciez das batatas sem esforço. por Imagem gerada por inteligência artificial

Para preparar essa receita, você vai precisar de:

2 sobrecoxas de frango

2 batatas médias cortadas

páprica picante

azeite

sal

pimenta-do-reino a gosto

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Modo de preparo

Em uma tigela, envolva bem o frango e as batatas no azeite, no alho, na páprica, no sal e na pimenta para o tempero pegar em tudo.

Depois, coloque tudo na cesta da airfryer, lembrando de deixar a pele do frango virada para cima para ela ficar bem crocante.

Programe a airfryer a 190°C por 25 a 30 minutos.

Na metade do tempo, abra a gaveta e mexa um pouco apenas as batatas para que elas dourem por igual.

Agora é só servir bem quentinho.

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