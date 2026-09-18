Frango com batata rústica na airfryer fica crocante por fora e macio por dentro: veja como fazer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:30
Esqueça o forno demorado e aquele monte de louça suja. Usando a temperatura certa da airfryer, você garante uma sobrecoxa com uma pele super crocante e saborosa, combinada com batatas rústicas macias por dentro e douradinhas por fora, tudo de um jeito bem prático.
Veja como fazer sobrecoxa com batata na airfryer
2 sobrecoxas de frango
2 batatas médias cortadas
páprica picante
azeite
sal
pimenta-do-reino a gosto
Em uma tigela, envolva bem o frango e as batatas no azeite, no alho, na páprica, no sal e na pimenta para o tempero pegar em tudo.
Depois, coloque tudo na cesta da airfryer, lembrando de deixar a pele do frango virada para cima para ela ficar bem crocante.
Programe a airfryer a 190°C por 25 a 30 minutos.
Na metade do tempo, abra a gaveta e mexa um pouco apenas as batatas para que elas dourem por igual.
Agora é só servir bem quentinho.