Frango com creme de milho: receita fácil e cremosa transforma ingredientes simples em um almoço caprichado

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Fernanda Varela
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 10:30
O frango com creme de milho é uma daquelas receitas simples que parecem muito mais elaboradas quando chegam à mesa. Com bastante molho, frango bem temperado e uma camada de queijo gratinado, o prato rende bastante e combina perfeitamente com arroz branco e batata palha.
O creme é preparado no liquidificador e leva poucos ingredientes. Depois, basta juntar ao frango e levar ao forno para gratinar.
Veja essas dicas antes de preparar seu frango com creme de milho
Ingredientes
Para o frango:
* 700 g de peito de frango cortado em cubos
* 1 cebola média picada
* 2 dentes de alho amassados
* 1 colher de sopa de óleo ou azeite
* 1 colher de chá de páprica
* Sal a gosto
* Pimenta-do-reino a gosto
* Cheiro-verde a gosto
Para o creme de milho:
* 2 latas de milho-verde escorrido
* 1 caixa de creme de leite
* 1 xícara de leite
* 1 colher de sopa de manteiga
* 1 colher de sopa de farinha de trigo
* Sal a gosto
* Noz-moscada a gosto, opcional
Para finalizar:
* 150 g de muçarela
* Batata palha a gosto
Modo de preparo
Tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e páprica. Em uma panela grande, aqueça o óleo e doure os pedaços de frango. Acrescente a cebola e o alho e refogue até que fiquem macios. Reserve.
No liquidificador, coloque uma lata e meia de milho, o leite, o creme de leite e a farinha de trigo. Bata até obter um creme homogêneo. Reserve o restante do milho inteiro para dar textura ao prato.
Em outra panela, derreta a manteiga e despeje o creme batido. Acrescente o milho reservado, tempere com sal e, se desejar, um pouco de noz-moscada. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar levemente.
Despeje o creme de milho sobre o frango e misture. Transfira tudo para uma travessa, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 15 minutos, ou até o queijo derreter e ficar douradinho.
Finalize com cheiro-verde. Se quiser servir com batata palha, coloque apenas na hora de levar à mesa para preservar a crocância.
Como deixar o creme de milho bem cremoso
O principal cuidado é não deixar o creme engrossar demais na panela, porque ele ainda vai ao forno. Retire do fogo quando estiver encorpado, mas ainda cremoso. Se engrossar além do ponto, acrescente um pouco de leite e misture até recuperar a textura.