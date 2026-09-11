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Frango com creme de milho: receita fácil e cremosa transforma ingredientes simples em um almoço caprichado

Frango bem temperado ganha molho cremoso feito no liquidificador e uma camada de queijo gratinado para completar a receita

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 10:30

Depois de bater, volte o creme para a panela e cozinhe em fogo baixo por alguns minutos, mexendo sempre, até engrossar
Depois de bater, volte o creme para a panela e cozinhe em fogo baixo por alguns minutos, mexendo sempre, até engrossar Crédito: Reprodução

O frango com creme de milho é uma daquelas receitas simples que parecem muito mais elaboradas quando chegam à mesa. Com bastante molho, frango bem temperado e uma camada de queijo gratinado, o prato rende bastante e combina perfeitamente com arroz branco e batata palha.

O creme é preparado no liquidificador e leva poucos ingredientes. Depois, basta juntar ao frango e levar ao forno para gratinar.

Veja essas dicas antes de preparar seu frango com creme de milho

Depois de bater, volte o creme para a panela e cozinhe em fogo baixo por alguns minutos, mexendo sempre, até engrossar por Reprodução
Tempere com noz-moscada e pimenta-do-reino em pequenas quantidades para realçar o sabor sem esconder o gosto do milho por Reprodução
Uma colher de requeijão ou creme de leite no final deixa o creme de milho ainda mais cremoso por Reprodução
Acrescente o leite aos poucos para controlar a consistência e evitar que o creme fique líquido demais por Reprodução
Bata apenas uma parte do milho e deixe alguns grãos inteiros para dar mais textura ao prato por Reprodução
Refogue o milho com manteiga antes de bater para deixar o creme mais saboroso por Reprodução
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Depois de bater, volte o creme para a panela e cozinhe em fogo baixo por alguns minutos, mexendo sempre, até engrossar por Reprodução

Ingredientes

Para o frango:

* 700 g de peito de frango cortado em cubos

* 1 cebola média picada

* 2 dentes de alho amassados

* 1 colher de sopa de óleo ou azeite

* 1 colher de chá de páprica

* Sal a gosto

* Pimenta-do-reino a gosto

* Cheiro-verde a gosto

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Para o creme de milho:

* 2 latas de milho-verde escorrido

* 1 caixa de creme de leite

* 1 xícara de leite

* 1 colher de sopa de manteiga

* 1 colher de sopa de farinha de trigo

* Sal a gosto

* Noz-moscada a gosto, opcional

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Para finalizar:

* 150 g de muçarela

* Batata palha a gosto

Modo de preparo

Tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e páprica. Em uma panela grande, aqueça o óleo e doure os pedaços de frango. Acrescente a cebola e o alho e refogue até que fiquem macios. Reserve.

No liquidificador, coloque uma lata e meia de milho, o leite, o creme de leite e a farinha de trigo. Bata até obter um creme homogêneo. Reserve o restante do milho inteiro para dar textura ao prato.

Em outra panela, derreta a manteiga e despeje o creme batido. Acrescente o milho reservado, tempere com sal e, se desejar, um pouco de noz-moscada. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar levemente.

Despeje o creme de milho sobre o frango e misture. Transfira tudo para uma travessa, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 15 minutos, ou até o queijo derreter e ficar douradinho.

Finalize com cheiro-verde. Se quiser servir com batata palha, coloque apenas na hora de levar à mesa para preservar a crocância.

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Como deixar o creme de milho bem cremoso

O principal cuidado é não deixar o creme engrossar demais na panela, porque ele ainda vai ao forno. Retire do fogo quando estiver encorpado, mas ainda cremoso. Se engrossar além do ponto, acrescente um pouco de leite e misture até recuperar a textura.

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