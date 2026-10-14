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Frango desfiado na panela de pressão: truque rápido leva menos de 10 segundos sem precisar de garfo nem batedeira

Veja como temperar, cozinhar e desfiar o peito de frango usando apenas a panela de pressão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11:25

Frango desfiado na panela de pressão
Frango desfiado na panela de pressão Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Desfiar peito de frango ainda quente usando dois garfo, desfiadores ou batedeira é uma tarefa demorada que cansa as mãos e suja louça desnecessária. Quem cozinha no dia a dia precisa de agilidade e essa receita serve para recheios de tortas, coxinhas, salpicões e recheios de panqueca.

A técnica da panela de pressão é o maior clássico da culinária. Após cozinhar o frango com temperos e escorrer o caldo, basta tampar a panela vazia e sacudir com força por alguns segundos para que os pedaços se desprendam totalmente.

Veja como fazer frango desfiado na panela de pressão

Desfiar peito de frango ainda quente usando dois garfos ou desfiadores é uma tarefa demorada que cansa as mãos e suja itens desnecessários. Quem cozinha no dia a dia precisa de agilidade para preparar receitas como recheios de tortas, coxinhas, salpicões e recheios de panqueca. por Reprodução
A técnica da panela de pressão é o maior clássico da culinária. Após cozinhar o frango com temperos e escorrer o caldo, basta tampar a panela vazia e sacudir com força por alguns segundos para que os pedaços se desprendam totalmente. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ingredientes: 1 kg de peito de frango limpo sem pele e sem osso cortado em pedaços grandes, 1 cebola cortada ao meio, 3 dentes de alho amassados, 1 colher de sopa de colorau ou páprica, 2 folhas de louro, 1 cubo ou colher de tempero caseiro de legumes, Água suficiente para cobrir o frango e Sal a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Coloque os pedaços de peito de frango, a cebola, o alho, o louro, o colorau e o sal dentro da panela de pressão. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Cubra com água até passar dois dedos acima do frango, tampe e leve ao fogo alto. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Assim que pegar pressão, abaixe o fogo para médio e conte 20 minutos de cozimento. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Desligue o fogo, espere toda a pressão sair de maneira natural e retire a tampa com cuidado. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Escorra todo o caldo (guarde esse líquido na geladeira para fazer sopas ou arroz) e descarte o louro e a cebola. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Feche a panela de pressão de novo com a borracha, segure firme nas duas alças com auxílio de um pano de prato e sacuda bastante para cima e para baixo de 5 a 10 vezes; abra a panela e o frango estará completamente desfiado. por Imagem gerada por inteligência artificial
Sirva como preferir. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Desfiar peito de frango ainda quente usando dois garfos ou desfiadores é uma tarefa demorada que cansa as mãos e suja itens desnecessários. Quem cozinha no dia a dia precisa de agilidade para preparar receitas como recheios de tortas, coxinhas, salpicões e recheios de panqueca. por Reprodução

Ingredientes

1 kg de peito de frango limpo sem pele e sem osso cortado em pedaços grandes

1 cebola cortada ao meio

3 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de colorau ou páprica

2 folhas de louro

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1 cubo ou colher de tempero caseiro de legumes

Água suficiente para cobrir o frango

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque os pedaços de peito de frango, a cebola, o alho, o louro, o colorau e o sal dentro da panela de pressão.

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Cubra com água até passar dois dedos acima do frango, tampe e leve ao fogo alto.

Assim que pegar pressão, abaixe o fogo para médio e conte 20 minutos de cozimento.

Desligue o fogo, espere toda a pressão sair de maneira natural e retire a tampa com cuidado.

Escorra todo o caldo (guarde esse líquido na geladeira para fazer sopas ou arroz) e descarte o louro e a cebola.

Feche a panela de pressão de novo com a borracha, segure firme nas duas alças com auxílio de um pano de prato e sacuda bastante para cima e para baixo de 5 a 10 vezes; abra a panela e o frango estará completamente desfiado.

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