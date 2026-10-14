Frango desfiado na panela de pressão: truque rápido leva menos de 10 segundos sem precisar de garfo nem batedeira

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11:25
Desfiar peito de frango ainda quente usando dois garfo, desfiadores ou batedeira é uma tarefa demorada que cansa as mãos e suja louça desnecessária. Quem cozinha no dia a dia precisa de agilidade e essa receita serve para recheios de tortas, coxinhas, salpicões e recheios de panqueca.
A técnica da panela de pressão é o maior clássico da culinária. Após cozinhar o frango com temperos e escorrer o caldo, basta tampar a panela vazia e sacudir com força por alguns segundos para que os pedaços se desprendam totalmente.
Veja como fazer frango desfiado na panela de pressão
Ingredientes
1 kg de peito de frango limpo sem pele e sem osso cortado em pedaços grandes
1 cebola cortada ao meio
3 dentes de alho amassados
1 colher de sopa de colorau ou páprica
2 folhas de louro
1 cubo ou colher de tempero caseiro de legumes
Água suficiente para cobrir o frango
Sal a gosto
Modo de preparo
Coloque os pedaços de peito de frango, a cebola, o alho, o louro, o colorau e o sal dentro da panela de pressão.
Cubra com água até passar dois dedos acima do frango, tampe e leve ao fogo alto.
Assim que pegar pressão, abaixe o fogo para médio e conte 20 minutos de cozimento.
Desligue o fogo, espere toda a pressão sair de maneira natural e retire a tampa com cuidado.
Escorra todo o caldo (guarde esse líquido na geladeira para fazer sopas ou arroz) e descarte o louro e a cebola.
Feche a panela de pressão de novo com a borracha, segure firme nas duas alças com auxílio de um pano de prato e sacuda bastante para cima e para baixo de 5 a 10 vezes; abra a panela e o frango estará completamente desfiado.