HORA DO RANGO

Frango desfiado na panela de pressão: truque rápido leva menos de 10 segundos sem precisar de garfo nem batedeira

Veja como temperar, cozinhar e desfiar o peito de frango usando apenas a panela de pressão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11:25

Frango desfiado na panela de pressão Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Desfiar peito de frango ainda quente usando dois garfo, desfiadores ou batedeira é uma tarefa demorada que cansa as mãos e suja louça desnecessária. Quem cozinha no dia a dia precisa de agilidade e essa receita serve para recheios de tortas, coxinhas, salpicões e recheios de panqueca.

A técnica da panela de pressão é o maior clássico da culinária. Após cozinhar o frango com temperos e escorrer o caldo, basta tampar a panela vazia e sacudir com força por alguns segundos para que os pedaços se desprendam totalmente.

Veja como fazer frango desfiado na panela de pressão 1 de 10

Ingredientes

1 kg de peito de frango limpo sem pele e sem osso cortado em pedaços grandes

1 cebola cortada ao meio

3 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de colorau ou páprica

2 folhas de louro

1 cubo ou colher de tempero caseiro de legumes

Água suficiente para cobrir o frango

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque os pedaços de peito de frango, a cebola, o alho, o louro, o colorau e o sal dentro da panela de pressão.

Cubra com água até passar dois dedos acima do frango, tampe e leve ao fogo alto.

Assim que pegar pressão, abaixe o fogo para médio e conte 20 minutos de cozimento.

Desligue o fogo, espere toda a pressão sair de maneira natural e retire a tampa com cuidado.

Escorra todo o caldo (guarde esse líquido na geladeira para fazer sopas ou arroz) e descarte o louro e a cebola.