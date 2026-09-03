Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frango xadrez fica pronto rapidinho e pode ser feito em uma panela só: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Prático, colorido e cheio de sabor, o prato combina cubos suculentos de frango, legumes crocantes e molho agridoce

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12:35

Imagem Edicase Brasil
Frango xadrez   Crédito: Shutterstock

Quem deseja fugir da rotina na cozinha sem perder tempo encontra no frango xadrez uma solução prática e econômica. A receita tradicional da culinária chinesa destaca-se pelo visual colorido proporcionado pelos pimentões, pelo toque levemente apimentado e por um molho agridoce que une shoyu, gengibre e amido de milho para dar a consistência perfeita. O grande diferencial deste método é a praticidade: todo o preparo é feito em uma única panela, economizando louça e agilizando o trabalho no fogão.

Dicas para fazer uma receita de frango xadrez perfeita

Pique todos os ingredientes antes de começar e deixe o frango marinando no limão ou vinagre por 30 minutos para garantir maciez.   por Imagem: DronG | Shutterstock
Use fogo alto e não mexa o frango o tempo todo; deixe dourar bem para criar uma crostinha saborosa sem ressecar a carne. por Imagem: gontabunta | Shutterstock
Adicione os pimentões e a cebola por último e refogue rapidamente para manter os legumes coloridos e crocantes. por
Dissolva o amido de milho na água em temperatura ambiente antes de jogar na panela para o molho agridoce engrossar sem empelotar. por Reprodução/Receiteria
1 de 4
Pique todos os ingredientes antes de começar e deixe o frango marinando no limão ou vinagre por 30 minutos para garantir maciez.   por Imagem: DronG | Shutterstock

Para executar o prato, o primeiro passo consiste em cortar um quilo de filé de peito de frango em cubos e temperá-los com sal, pimenta-do-reino e vinagre ou limão, deixando marinar por meia hora para apurar o sabor. Em seguida, os cubos de frango são grelhados em uma frigideira grande ou panela wok com óleo bem quente até dourarem. Depois, entram em cena a cebola picada, o alho, o gengibre, o óleo de gergelim e os pimentões vermelho, amarelo e verde, formando a base crocante e aromática do prato.

Leia mais

Imagem - Como fazer frango frito na air fryer macio por dentro e crocante por fora: veja o passo a passo

Como fazer frango frito na air fryer macio por dentro e crocante por fora: veja o passo a passo

Imagem - Arroz de forno cremoso e super fácil de fazer: aprenda a montar em camadas para o queijo derreter por igual

Arroz de forno cremoso e super fácil de fazer: aprenda a montar em camadas para o queijo derreter por igual

Imagem - Aprenda a fazer um bolo de pamonha perfeito, com casquinha por fora, cremosidade por dentro e com sabor da roça

Aprenda a fazer um bolo de pamonha perfeito, com casquinha por fora, cremosidade por dentro e com sabor da roça

O segredo da textura cremosa está na mistura de água, shoyu e amido de milho, que deve ser despejada na panela para engrossar o caldo em fogo baixo. Por fim, o prato ganha o toque final com amendoim torrado sem pele para garantir contraste na mordida e cheiro-verde fresco salpicado na hora de servir. O resultado é uma refeição completa, rica em texturas e ideal para reunir a família ao redor da mesa.

Ingredientes

  • 1 kg de filé de peito de frango cortado em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 1 colher de sopa de vinagre branco ou suco de limão
  • Óleo vegetal para refogar
  • 1 unidade de pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 unidade de pimentão verde cortado em cubos
  • 1 unidade de pimentão amarelo cortado em cubos
  • 1 unidade de cebola cortada em cubos
  • 1 colher de sopa de alho triturado ou amassado
  • 1 colher de chá de gengibre em pó
  • 1 fio de óleo de gergelim (opcional)
  • 100 ml de shoyu
  • 1 e 1/2 colher de sopa de amido de milho (divididas para a marinada/caldo e para o molho)
  • 1 xícara de chá de água (temperatura ambiente)
  • 1/2 xícara de chá de amendoim torrado e sem pele (opcional)
  • Cheiro-verde picado a gosto
  • 50 ml adicionais de shoyu e 1/2 envelope de caldo de galinha em pó (ou 100 ml de caldo de galinha caseiro) para a finalização do molho

Leia mais

Imagem - Frango à caçadora suculento e muito fácil de fazer: veja como selar as sobrecoxas para garantir uma carne macia por dentro

Frango à caçadora suculento e muito fácil de fazer: veja como selar as sobrecoxas para garantir uma carne macia por dentro

Imagem - Fricassê de frango simples e cremoso fica pronto em 30 minutos: aprenda o truque do creme batido para garantir uma textura perfeita

Fricassê de frango simples e cremoso fica pronto em 30 minutos: aprenda o truque do creme batido para garantir uma textura perfeita

Imagem - Receita rápida de macarrão de forno cremoso: veja o passo a passo para salvar o almoço de domingo

Receita rápida de macarrão de forno cremoso: veja o passo a passo para salvar o almoço de domingo

Tags:

Dica de Almoço Fácil Receita Receitas Almoço Receitas Para O Almoço Receitas Facéis Para O Almoço Gastronomia

Mais recentes

Imagem - Simone Mendes faz procedimento no nariz e mostra recuperação: 'Que susto!'

Simone Mendes faz procedimento no nariz e mostra recuperação: 'Que susto!'
Imagem - Russélia cheia de flores: veja como cuidar, regar e escolher o local certo para cultivar essa planta que atrai passáros em casa

Russélia cheia de flores: veja como cuidar, regar e escolher o local certo para cultivar essa planta que atrai passáros em casa
Imagem - Músico, mulher grávida, filha de 3 anos e babá são mortos a tiros dentro de casa; filho de 6 anos sobrevive

Músico, mulher grávida, filha de 3 anos e babá são mortos a tiros dentro de casa; filho de 6 anos sobrevive