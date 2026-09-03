HORA DO RANGO

Frango xadrez fica pronto rapidinho e pode ser feito em uma panela só: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Prático, colorido e cheio de sabor, o prato combina cubos suculentos de frango, legumes crocantes e molho agridoce

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12:35

Frango xadrez Crédito: Shutterstock

Quem deseja fugir da rotina na cozinha sem perder tempo encontra no frango xadrez uma solução prática e econômica. A receita tradicional da culinária chinesa destaca-se pelo visual colorido proporcionado pelos pimentões, pelo toque levemente apimentado e por um molho agridoce que une shoyu, gengibre e amido de milho para dar a consistência perfeita. O grande diferencial deste método é a praticidade: todo o preparo é feito em uma única panela, economizando louça e agilizando o trabalho no fogão.

Dicas para fazer uma receita de frango xadrez perfeita 1 de 4

Para executar o prato, o primeiro passo consiste em cortar um quilo de filé de peito de frango em cubos e temperá-los com sal, pimenta-do-reino e vinagre ou limão, deixando marinar por meia hora para apurar o sabor. Em seguida, os cubos de frango são grelhados em uma frigideira grande ou panela wok com óleo bem quente até dourarem. Depois, entram em cena a cebola picada, o alho, o gengibre, o óleo de gergelim e os pimentões vermelho, amarelo e verde, formando a base crocante e aromática do prato.

O segredo da textura cremosa está na mistura de água, shoyu e amido de milho, que deve ser despejada na panela para engrossar o caldo em fogo baixo. Por fim, o prato ganha o toque final com amendoim torrado sem pele para garantir contraste na mordida e cheiro-verde fresco salpicado na hora de servir. O resultado é uma refeição completa, rica em texturas e ideal para reunir a família ao redor da mesa.

Ingredientes