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Frango xadrez na airfryer: receita rápida e suculenta tem legumes crocantes em menos de 20 minutos

Essa versão garante um molho encorpado e muita praticidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:30

Frango xadrez (Imagem: DronG | Shutterstock)
Frango xadrez Crédito: Imagem: DronG | Shutterstock

Chegar em casa com fome e zero paciência para sujar panelas tem solução. O frango xadrez feito na airfryer entrega a mesma cremosidade do clássico da culinária chinesa, mas usando bem menos louça e tempo.

Veja como fazer frango xadrez na airfryer

Chegar em casa com fome e zero paciência para sujar panelas tem solução por Reprodução/Receiteria
O frango xadrez feito na airfryer entrega a mesma cremosidade e pegada oriental do prato tradicional, mas usando bem menos louça e tempo. por Reprodução/TudoDelicius
Ingredientes: 300g de peito de frango em cubos, 1/2 pimentão verde em cubos, 1/2 pimentão vermelho em cubos, 1/2 cebola pequena, 1 colher de sopa de molho shoyu, 1 fio de azeite, Sal e gengibre em pó a gosto por Imagem: gontabunta | Shutterstock
Tempere o frango com o shoyu, o gengibre, o sal e o azeite. Disponha na cesta da airfryer a 200°C por 12 minutos, sacudindo na metade do tempo. por
  Junte a cebola e os pimentões picados, mexa bem para incorporar os sabores e volte à fritadeira por mais 8 minutos a 200°C. Sirva quente sozinho ou com arroz branquinho. por Imagem: DronG | Shutterstock
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Chegar em casa com fome e zero paciência para sujar panelas tem solução por Reprodução/Receiteria

Anote os ingredientes que você vai precisar:

300g de peito de frango em cubos

1/2 pimentão verde em cubos

1/2 pimentão vermelho em cubos

1/2 cebola pequena

1 colher de sopa de molho shoyu

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1 fio de azeite

Sal e gengibre em pó a gosto

Modo de preparo

Tempere o frango com o shoyu, o gengibre, o sal e o azeite. Coloque na cesta da airfryer a 200°C por 12 minutos, sacudindo na metade do tempo.

Junte a cebola e os pimentões picados, mexa bem para incorporar os sabores e volte à fritadeira por mais 8 minutos a 200°C. Sirva quente sozinho ou com arroz.

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