Frango xadrez na airfryer: receita rápida e suculenta tem legumes crocantes em menos de 20 minutos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:30
Chegar em casa com fome e zero paciência para sujar panelas tem solução. O frango xadrez feito na airfryer entrega a mesma cremosidade do clássico da culinária chinesa, mas usando bem menos louça e tempo.
Veja como fazer frango xadrez na airfryer
300g de peito de frango em cubos
1/2 pimentão verde em cubos
1/2 pimentão vermelho em cubos
1/2 cebola pequena
1 colher de sopa de molho shoyu
1 fio de azeite
Sal e gengibre em pó a gosto
Modo de preparo
Tempere o frango com o shoyu, o gengibre, o sal e o azeite. Coloque na cesta da airfryer a 200°C por 12 minutos, sacudindo na metade do tempo.
Junte a cebola e os pimentões picados, mexa bem para incorporar os sabores e volte à fritadeira por mais 8 minutos a 200°C. Sirva quente sozinho ou com arroz.