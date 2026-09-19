HORA DO RANGO

Frango xadrez na airfryer: receita rápida e suculenta tem legumes crocantes em menos de 20 minutos

Essa versão garante um molho encorpado e muita praticidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:30

Frango xadrez Crédito: Imagem: DronG | Shutterstock

Chegar em casa com fome e zero paciência para sujar panelas tem solução. O frango xadrez feito na airfryer entrega a mesma cremosidade do clássico da culinária chinesa, mas usando bem menos louça e tempo.

Veja como fazer frango xadrez na airfryer 1 de 5

Anote os ingredientes que você vai precisar:

300g de peito de frango em cubos

1/2 pimentão verde em cubos

1/2 pimentão vermelho em cubos

1/2 cebola pequena

1 colher de sopa de molho shoyu

1 fio de azeite

Sal e gengibre em pó a gosto

Modo de preparo

Tempere o frango com o shoyu, o gengibre, o sal e o azeite. Coloque na cesta da airfryer a 200°C por 12 minutos, sacudindo na metade do tempo.