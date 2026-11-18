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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 15:00
Para quem não abre mão de café nem nos dias mais quentes, o frapê cremoso resolve a vontade de doce e refresca ao mesmo tempo. A receita fica pronta em três minutos no liquidificador e ganha textura encorpada graças ao sorvete de creme batido junto com o gelo.
Aprenda como fazer um frapê de café cremoso
200 ml de leite integral bem gelado
2 bolas de sorvete de creme
1 colher (sopa) cheia de café solúvel
1 colher (sopa) de açúcar ou calda de chocolate a gosto
5 pedras de gelo
Coloque o leite gelado, o café solúvel e o açúcar no copo do liquidificador.
Acrescente as bolas de sorvete de creme e as pedras de gelo.
Bata em velocidade alta por cerca de 1 minuto até triturar todo o gelo e formar uma espuma cremosa.
Sirva finalizando com calda de chocolate por cima se desejar.