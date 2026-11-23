REFLEXÃO

Frase da semana (Libra): 'Pare de esperar tudo estar perfeito para começar a viver coisas boas. Permita-se'

A mensagem da semana é sobre confiar mais nos próprios desejos, aproveitar o presente e compreender que nem sempre existe uma escolha perfeita, mas existem experiências que valem a pena.

Fernanda Varela

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 00:00

Libra Crédito: Imagem gerada por IA

“Você não precisa ter certeza absoluta de tudo antes de dar o próximo passo. Nem toda decisão virá acompanhada de garantias, nem toda oportunidade aparecerá duas vezes e nem sempre será possível agradar a todos. Às vezes, a vida pede apenas um pouco de coragem para experimentar o novo, mudar os planos e descobrir caminhos que você nunca imaginou seguir. Não transforme o medo de escolher errado em uma razão para permanecer no mesmo lugar. Algumas das melhores histórias começam justamente quando você decide parar de esperar pelo momento perfeito.”

A busca pelo equilíbrio pode fazer os librianos adiarem decisões e oportunidades por medo de escolher errado.

Perfume ideal para Libra 1 de 4

Na astrologia, Libra é associado à harmonia, à diplomacia, à sociabilidade e ao senso de justiça. Regido por Vênus e pertencente ao elemento Ar, o signo simboliza a busca pelo equilíbrio e a valorização das relações pessoais.

Nesta semana, a reflexão para os librianos é sobre compreender que nem todas as decisões precisam ser analisadas até que desapareça qualquer possibilidade de erro.

No trabalho, isso pode significar apresentar uma ideia antes de considerar cada detalhe absolutamente perfeito. Uma oportunidade profissional, um novo projeto ou uma mudança na rotina podem trazer resultados interessantes mesmo quando ainda existem dúvidas.

Na vida afetiva, a mensagem é sobre reconhecer os próprios desejos sem depender constantemente da aprovação de outras pessoas. Ouvir conselhos pode ser importante, mas a tentativa de agradar a todos pode dificultar escolhas que dizem respeito à própria felicidade.

Outro aspecto positivo da semana é o incentivo à convivência e às experiências prazerosas.

Encontrar amigos, aceitar um convite inesperado, conhecer um lugar diferente ou reservar um tempo para cuidar da aparência e do bem-estar são possibilidades que combinam com a simbologia de Vênus, planeta associado à beleza, aos afetos e ao prazer.

Para Libra, tradicionalmente relacionado à busca pela harmonia, também vale lembrar que equilíbrio não significa ausência de conflitos ou dúvidas.

Às vezes, escolher um caminho exige abrir mão de outro. E isso não transforma automaticamente a decisão em um erro.

A semana convida a valorizar mais a espontaneidade e a confiar na capacidade de lidar com os resultados das próprias escolhas.

O conselho é não deixar que a necessidade de encontrar a melhor alternativa impeça você de aproveitar boas oportunidades.

Porque a vida não oferece garantias para todas as decisões, mas também não exige perfeição para proporcionar momentos felizes.

E talvez a melhor mensagem para Libra nesta semana seja perceber que algumas escolhas só revelam seu verdadeiro valor depois que você encontra coragem para fazê-las.