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Fernanda Varela
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 00:00
“Você não precisa continuar segurando alguma coisa apenas porque levou muito tempo para conquistá-la. Nem tudo o que foi importante no passado precisa permanecer no seu futuro. Às vezes, o que você chama de estabilidade é apenas o medo de enfrentar uma mudança. Você se acostuma com a rotina, aprende a conviver com a insatisfação e começa a acreditar que perder o que conhece seria pior do que continuar infeliz. Mas existe uma diferença enorme entre preservar aquilo que faz bem e insistir no que já deixou de fazer sentido. Nem toda despedida representa uma derrota. Algumas são apenas o começo de uma vida na qual você finalmente consegue respirar.”
A necessidade de segurança pode fazer os taurinos permanecerem em situações que já não oferecem felicidade.
Viagens que são a cara de Touro
Na astrologia, Touro é frequentemente associado à estabilidade, à persistência e à necessidade de construir uma vida segura. Regido por Vênus e pertencente ao elemento Terra, o signo também simboliza o prazer, o conforto e a valorização daquilo que foi conquistado com esforço.
Entretanto, essas características podem apresentar desafios quando a busca por segurança se transforma em resistência às mudanças.
Nesta semana, a reflexão para os taurinos é sobre reconhecer a diferença entre permanecer por escolha e continuar por medo.
No campo profissional, isso pode significar questionar uma rotina que já não oferece satisfação, mas que parece impossível de abandonar por representar estabilidade. Nas relações pessoais, a mensagem é sobre perceber quando o apego à história construída se torna mais forte do que a felicidade vivida no presente.
A interpretação não sugere decisões impulsivas ou rompimentos precipitados. Pelo contrário: convida a avaliar com cuidado quais situações ainda merecem investimento emocional.
Para Touro, que simbolicamente valoriza a constância, compreender que algumas mudanças são necessárias pode representar um exercício importante de amadurecimento.
Também vale observar quantas vezes o medo de começar novamente faz alguém aceitar menos do que realmente deseja.
Nem sempre aquilo que oferece familiaridade proporciona paz. E nem tudo o que parece seguro continua sendo saudável.
O conselho da semana é não confundir lealdade com obrigação de permanecer.
Porque você pode ter dedicado anos a uma pessoa, a um projeto ou a um sonho e, ainda assim, reconhecer que seus desejos mudaram.
E talvez a maior demonstração de amor-próprio não seja conseguir manter tudo exatamente como está, mas ter coragem de admitir quando aquilo que você tanto lutou para preservar já não faz mais sentido para a pessoa que se tornou.