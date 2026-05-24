Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase de Einstein do dia: 'A vida é muito perigosa. Não por causa das pessoas que praticam o mal, mas por causa daqueles que ficam sentados assistindo' - a reflexão sobre omissão e coragem humana

O pensamento atribuído a Albert Einstein continua sendo compartilhado ao falar sobre injustiça, silêncio e a tendência humana de permanecer indiferente diante de situações erradas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 01:00

Einstein trabalhou em um escritório de patentes antes de se tornar mundialmente famoso.
Albert Einstein Crédito: Reprodução

Nem sempre o problema está apenas em quem causa o dano diretamente. Muitas vezes, o silêncio, a indiferença e a omissão também permitem que situações injustas continuem acontecendo normalmente. A reflexão atribuída a Albert Einstein atravessou gerações justamente porque chama atenção para um comportamento humano silencioso, mas extremamente poderoso: assistir tudo acontecer sem reagir.

Conhecido mundialmente pelas contribuições à ciência, Einstein também ficou marcado por pensamentos relacionados à humanidade, responsabilidade social e comportamento coletivo. Suas reflexões frequentemente ultrapassavam a física e alcançavam temas ligados à ética, à convivência humana e ao papel das pessoas diante do sofrimento alheio.

15 fatos sobre Albert Einstein

Albert Einstein morreu em 1955, aos 76 anos. por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein se posicionava publicamente sobre temas políticos e humanitários. por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein começou a falar mais tarde do que a maioria das crianças, o que preocupava sua família. por Reprodução
1 de 15
Albert Einstein morreu em 1955, aos 76 anos. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por violência, intolerância, ataques virtuais e normalização de comportamentos destrutivos. Em muitos casos, situações injustas se fortalecem justamente porque poucas pessoas possuem coragem de interromper, questionar ou se posicionar.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Presenciar humilhações em silêncio, ignorar relações abusivas, assistir injustiças acontecendo no trabalho, nas redes sociais ou até dentro da própria família sem reação alguma.

O pensamento não sugere viver em conflito permanente ou transformar qualquer situação em confronto. A ideia central está mais ligada à responsabilidade humana diante daquilo que claramente provoca sofrimento, violência ou destruição emocional.

Leia mais

Imagem - Frase do dia de Albert Einstein: 'A pessoa que segue a multidão normalmente não vai além da multidão' - reflexão sobre autenticidade e pressão social

Frase do dia de Albert Einstein: 'A pessoa que segue a multidão normalmente não vai além da multidão' - reflexão sobre autenticidade e pressão social

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Quanto mais valorizamos coisas fora do nosso controle, menos controle temos' - a reflexão de Epicteto sobre ansiedade e frustração

Frase do dia do Estoicismo: 'Quanto mais valorizamos coisas fora do nosso controle, menos controle temos' - a reflexão de Epicteto sobre ansiedade e frustração

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'A felicidade não pode ser perseguida; ela deve acontecer' - a reflexão de Viktor Frankl sobre vazio emocional e excesso de cobrança

Frase do dia da Psicologia: 'A felicidade não pode ser perseguida; ela deve acontecer' - a reflexão de Viktor Frankl sobre vazio emocional e excesso de cobrança

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa ao chamado “efeito espectador”, fenômeno psicológico em que pessoas deixam de agir porque acreditam que alguém fará algo no lugar delas.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que muita gente prefere observar em silêncio para evitar desconfortos, Einstein lembra que a omissão também pode fortalecer aquilo que machuca o mundo.

Mais recentes

Imagem - Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia faz aniversário de 14 anos com festa simples e detalhe viraliza

Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia faz aniversário de 14 anos com festa simples e detalhe viraliza
Imagem - Deolane Bezerra terá que retirar mega hair na prisão após exigência para evitar ‘risco de fuga’

Deolane Bezerra terá que retirar mega hair na prisão após exigência para evitar ‘risco de fuga’
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de maio): domingo favorece equilíbrio, boas notícias e novos começos

Cor e número da sorte de hoje (24 de maio): domingo favorece equilíbrio, boas notícias e novos começos