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Frase do dia: 'Algumas pessoas só querem ver o mundo queimar' - a lição de Batman para gente chata e tóxica

Não gaste saliva tentando convencer quem só quer arrumar confusão de graça

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 01:00

Robert Pattinson como Batman
Robert Pattinson como Batman Crédito: Divulgação

Sabe aquele tipo de gente na internet ou no trabalho que adora causar, criar polêmica do nada e testar a paciência de todo mundo? A nossa primeira reação é sempre tentar explicar, discutir e provar que a pessoa está errada.

Robert Pattinson como Batman

Robert Pattinson como Batman por Divulgação
Robert Pattinson como Batman por Divulgação
Robert Pattinson como Batman por Divulgação
Robert Pattinson como Batman por Divulgação
Robert Pattinson como Batman por Divulgação
Robert Pattinson como Batman por Divulgação
Robert Pattinson como Batman por Divulgação
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Robert Pattinson como Batman por Divulgação

Como o mordomo Alfred já dizia para o Batman, algumas pessoas agem assim só por maldade ou porque estão desesperadas por atenção. Tentar dar lição de moral em hater ou em colega tóxico é pura perda de tempo, igual regar pedra achando que vai dar flor.

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Quando você percebe que a pessoa é assim, fica mais fácil virar as costas e cortar o papo sem peso na consciência. Se você não der corda e não se irritar, o chato fica falando sozinho, sem plateia.

Para proteger o seu tempo e a sua paz mental, você precisa aprender a ignorar quem só quer fazer bagunça na sua vida.

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Tags:

Frase do dia

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