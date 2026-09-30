Frase do dia: 'Algumas pessoas só querem ver o mundo queimar' - a lição de Batman para gente chata e tóxica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 01:00
Sabe aquele tipo de gente na internet ou no trabalho que adora causar, criar polêmica do nada e testar a paciência de todo mundo? A nossa primeira reação é sempre tentar explicar, discutir e provar que a pessoa está errada.
Robert Pattinson como Batman
Como o mordomo Alfred já dizia para o Batman, algumas pessoas agem assim só por maldade ou porque estão desesperadas por atenção. Tentar dar lição de moral em hater ou em colega tóxico é pura perda de tempo, igual regar pedra achando que vai dar flor.
Quando você percebe que a pessoa é assim, fica mais fácil virar as costas e cortar o papo sem peso na consciência. Se você não der corda e não se irritar, o chato fica falando sozinho, sem plateia.
Para proteger o seu tempo e a sua paz mental, você precisa aprender a ignorar quem só quer fazer bagunça na sua vida.