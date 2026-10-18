REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'A maneira mais triste de amar alguém é querer tanto essa pessoa ao seu lado, que você tirar a liberdade dela de ser quem é' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

A filósofa francesa refletiu sobre a liberdade e a autonomia nas relações amorosas, ideias que ajudam a compreender como o medo de perder alguém pode transformar o amor em controle e fazer uma pessoa abandonar partes de si mesma para preservar um relacionamento

Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 07:00

Além do feminismo, Simone de Beauvoir escreveu sobre liberdade, ética, envelhecimento, relacionamentos e os dilemas da existência humana Crédito: Reprodução

“Uma das maneiras mais tristes de amar alguém é querer tanto que essa pessoa permaneça ao seu lado que você começa a tirar dela a liberdade que a fazia ser quem é.” A frase não é uma citação literal de Simone de Beauvoir, mas uma reflexão inspirada em suas ideias sobre liberdade, autonomia e reciprocidade nas relações humanas.

Existe uma contradição dolorosa em alguns relacionamentos: uma pessoa se apaixona justamente pela personalidade, pela alegria e pela maneira de viver de alguém, mas, depois que a relação começa, passa a tentar modificar tudo aquilo que antes admirava. As amizades incomodam, as roupas provocam discussões, os passeios se tornam motivo de desconfiança e até a espontaneidade que parecia encantadora começa a ser interpretada como falta de respeito. Aos poucos, quem antes era amado por ser de determinada maneira passa a ser pressionado a se transformar em outra pessoa.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir 1 de 10

No início, essas exigências podem parecer pequenas. Um pedido para evitar determinada amizade, uma reclamação sobre uma fotografia publicada nas redes sociais ou uma demonstração de desconforto quando o parceiro decide sair sozinho. A pessoa apaixonada pode fazer concessões porque deseja evitar conflitos e acredita que determinadas mudanças são naturais em qualquer relacionamento. O problema aparece quando cada concessão abre espaço para uma nova cobrança e, depois de algum tempo, já não existe liberdade para tomar decisões simples sem considerar a reação do outro.

Simone de Beauvoir, filósofa francesa e uma das principais representantes do existencialismo, dedicou parte de sua obra à reflexão sobre a liberdade humana e as relações entre homens e mulheres. Em “O Segundo Sexo”, analisou como determinadas estruturas sociais podem colocar a mulher em uma posição de dependência e limitar sua autonomia. Suas reflexões também permitem discutir a importância de reconhecer o outro como alguém que possui desejos, escolhas e uma existência própria.

Embora Beauvoir não tenha formulado a frase apresentada nesta reflexão, seu pensamento ajuda a questionar uma ideia ainda presente em muitos relacionamentos: a de que amar alguém significa ter algum tipo de direito sobre sua liberdade.

O ciúme pode surgir do medo de perder uma pessoa importante. Em determinadas situações, esse sentimento aparece diante de inseguranças pessoais, experiências anteriores ou comportamentos que realmente comprometem a confiança. Sentir ciúme, por si só, não significa necessariamente desejar controlar alguém. A dificuldade começa quando a emoção passa a justificar proibições, vigilância e tentativas de determinar como o parceiro deve viver.

Há pessoas que confundem exclusividade amorosa com posse. Acreditam que, depois de assumir um compromisso, o outro deveria abandonar determinadas amizades, modificar a maneira de se vestir ou deixar de frequentar ambientes que antes faziam parte de sua rotina. Em vez de construir acordos baseados no respeito mútuo, passam a estabelecer regras que precisam ser obedecidas para evitar discussões.

Em alguns casos, o controle aparece disfarçado de preocupação. A pessoa diz que não gosta de determinada roupa porque deseja proteger o parceiro de olhares indesejados. Afirma que uma amizade é inadequada porque conhece as intenções dos outros. Questiona horários, mensagens e compromissos porque, segundo ela, quem ama precisa demonstrar que não tem nada a esconder.

O problema é que essas justificativas podem fazer com que comportamentos invasivos sejam interpretados como demonstrações de cuidado. Quem recebe as cobranças começa a acreditar que precisa abrir mão de pequenas liberdades para provar que ama. E, quando tenta estabelecer um limite, pode ouvir que está sendo egoísta ou que não valoriza o relacionamento.

Aos poucos, a relação deixa de ser um espaço em que duas pessoas compartilham a vida e passa a funcionar como um ambiente em que uma delas precisa pedir autorização para continuar vivendo partes da própria história.

Imagine uma mulher que sempre gostou de dançar. Antes de conhecer o companheiro, frequentava aulas, participava de eventos e encontrava amigas para se divertir. No início do namoro, ele dizia admirar sua alegria e sua facilidade de fazer amizades. Com o tempo, porém, começou a demonstrar ciúme dos colegas, reclamar das roupas e questionar a necessidade de continuar frequentando aqueles ambientes.

Para evitar discussões, ela passou a faltar a algumas aulas. Depois, deixou de participar dos encontros. Quando percebeu, uma atividade que fazia parte de sua identidade havia desaparecido da rotina. O relacionamento continuava, mas a mulher que existia antes dele parecia ocupar cada vez menos espaço.

Essa situação ajuda a compreender uma das consequências mais silenciosas do controle amoroso. Nem sempre alguém precisa proibir diretamente uma atividade para fazer com que o parceiro desista dela. Às vezes, basta transformar cada tentativa de exercer a própria liberdade em uma discussão tão desgastante que a pessoa acaba preferindo abrir mão de seus desejos.

O mesmo pode acontecer com amizades antigas, viagens, projetos profissionais e interesses pessoais. Uma pessoa começa a evitar situações que poderiam provocar ciúme, depois passa a esconder vontades para não gerar conflitos e, finalmente, deixa de considerar determinadas possibilidades porque já sabe que o parceiro não aprovaria.

O sofrimento não está apenas nas atividades abandonadas, mas na sensação de perder gradualmente a própria identidade. Alguém que antes era espontâneo passa a medir palavras. Quem gostava de conhecer pessoas começa a evitar conversas. Uma pessoa independente pode desenvolver o hábito de consultar o parceiro antes de tomar decisões que dizem respeito exclusivamente à sua vida.

A reflexão inspirada em Simone de Beauvoir permite questionar o que acontece quando o desejo de permanecer junto deixa de reconhecer a liberdade individual. Amar alguém não significa transformar essa pessoa em uma extensão de nós mesmos. Duas pessoas podem construir uma vida compartilhada sem precisar abandonar todas as características que as tornam diferentes.

Isso não significa que relacionamentos devam existir sem limites ou compromissos. É legítimo conversar sobre fidelidade, expectativas e comportamentos que provocam desconforto. Um casal pode estabelecer acordos sobre aquilo que considera respeitoso, desde que essas decisões sejam construídas de maneira recíproca e não utilizadas para justificar imposições unilaterais.

Existe uma diferença importante entre dizer que determinada situação provoca insegurança e exigir que o parceiro abandone sua liberdade para eliminar qualquer possibilidade de ciúme. Na primeira situação, existe espaço para diálogo. Na segunda, a responsabilidade pelo sentimento de uma pessoa passa a ser transferida integralmente para a outra.

O problema é que nenhuma quantidade de controle consegue garantir que alguém permanecerá em um relacionamento por amor. Uma pessoa pode deixar de sair com amigos, modificar suas roupas e permitir que o parceiro acompanhe todos os seus movimentos, mas essas concessões não produzem necessariamente confiança. Em alguns casos, apenas criam uma convivência marcada pelo medo de provocar conflitos.

A fidelidade também não depende da ausência de oportunidades para trair. Ela envolve escolhas, valores e compromissos assumidos por quem participa da relação. Impedir alguém de conversar com outras pessoas não garante sinceridade, assim como fiscalizar cada mensagem não é capaz de produzir respeito verdadeiro.

Quando o ciúme se transforma em controle, pode acontecer justamente aquilo que a pessoa mais teme. O parceiro começa a sentir falta da liberdade, da espontaneidade e da tranquilidade que possuía antes. A convivência passa a ser associada a cobranças, e os momentos longe da relação podem trazer uma sensação de alívio.

É importante reconhecer que esse afastamento não significa necessariamente ausência de amor. Algumas pessoas continuam amando seus parceiros, mas começam a sofrer com a maneira como são tratadas. Sentem carinho pela história construída, lembram dos momentos felizes e desejam que o relacionamento funcione, embora já não consigam se sentir plenamente à vontade dentro dele.

Em situações mais graves, o controle pode evoluir para isolamento social, ameaças, humilhações e outras formas de violência psicológica. Por isso, comportamentos possessivos não devem ser romantizados como provas de amor intenso. O medo de perder alguém não concede o direito de restringir sua autonomia ou comprometer sua segurança.

A perspectiva de Beauvoir sobre liberdade também ajuda a compreender que uma relação saudável não precisa eliminar a individualidade. O parceiro continua sendo alguém com interesses, amizades, opiniões e necessidades próprias. Reconhecer essas características não enfraquece necessariamente o vínculo. Pelo contrário, pode permitir que a convivência seja construída entre duas pessoas que permanecem juntas por escolha, e não por obrigação.

Talvez uma das maiores dificuldades de quem sente ciúme excessivo seja aceitar que amar envolve uma parcela inevitável de incerteza. Não existe maneira de controlar completamente os sentimentos e as decisões de outra pessoa. Mesmo os relacionamentos mais estáveis dependem da disposição contínua de ambos para respeitar os compromissos assumidos.

Quando alguém tenta eliminar essa incerteza por meio de proibições, pode acabar transformando o relacionamento em uma disputa entre o desejo de segurança e a necessidade de liberdade. Quanto mais uma pessoa exige controle, mais a outra pode sentir necessidade de recuperar o espaço que perdeu.

A reflexão inspirada em Simone de Beauvoir convida a pensar sobre o que realmente significa desejar a presença de alguém. Existe uma diferença entre querer compartilhar a vida com uma pessoa e querer determinar todos os aspectos da vida dela. Na primeira situação, o amor encontra espaço para a individualidade. Na segunda, o medo de perder pode começar a ocupar o lugar do respeito.

Talvez uma das formas mais dolorosas de desgaste amoroso seja perceber que, para continuar ao lado de alguém, você precisou abandonar tantas partes de si mesmo que já não consegue reconhecer a pessoa que era antes daquele relacionamento.