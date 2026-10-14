REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'A parte mais triste do relacionamento é perceber que você já não sente vontade de estar perto de quem antes procurava sempre' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

A filósofa francesa refletiu sobre a liberdade e a reciprocidade nas relações amorosas, ideias que ajudam a compreender como pequenas decepções, ressentimentos e a perda da admiração podem transformar o desejo de estar junto em vontade de se afastar

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 00:30

Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e intelectual francesa, uma das principais referências do pensamento feminista do século XX Crédito: Reprodução

“Uma das partes mais tristes de um relacionamento é perceber que você já não sente vontade de estar perto de quem antes procurava em qualquer oportunidade.” A frase não é uma citação literal de Simone de Beauvoir, mas uma reflexão inspirada em suas ideias sobre o amor, a liberdade e a importância de preservar a individualidade dentro das relações.

Existe um momento particularmente doloroso em alguns relacionamentos: quando a pessoa que antes provocava saudade começa a provocar irritação. O barulho que ela faz, a maneira como responde a uma pergunta, os assuntos que escolhe para conversar e até hábitos que pareciam engraçados no início passam a incomodar. Você chega em casa e, em vez de sentir alegria ao encontrá-la, percebe que gostaria de ter mais alguns minutos de silêncio antes de precisar dividir o mesmo espaço.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir 1 de 10

O mais estranho é que essa mudança nem sempre acontece depois de uma grande briga ou de uma traição. Às vezes, o relacionamento continua aparentemente normal. O casal trabalha, conversa sobre as contas, organiza compromissos e mantém uma rotina semelhante à de sempre. Mas alguma coisa mudou na maneira como um enxerga o outro, e aquilo que antes parecia uma companhia agradável começa a ser sentido como mais uma obrigação do dia.

No início de uma relação, é comum desejar aproveitar qualquer oportunidade para estar perto. Uma mensagem inesperada provoca um sorriso, uma conversa se prolonga sem que ninguém perceba o tempo passar e até atividades simples ganham um significado especial. Com o passar dos anos, a intensidade dessa novidade naturalmente pode diminuir. O problema não é deixar de sentir a euforia dos primeiros encontros, mas perceber que a convivência começou a ser acompanhada de impaciência, desinteresse e vontade constante de se afastar.

Simone de Beauvoir, filósofa francesa e uma das principais representantes do existencialismo, dedicou parte de suas reflexões à liberdade, à autonomia e às relações entre homens e mulheres. Em obras como “O Segundo Sexo”, analisou as desigualdades que podem atravessar a vida amorosa e questionou situações em que uma pessoa acaba subordinando sua existência às necessidades e expectativas da outra.

Embora Beauvoir não tenha formulado a frase apresentada nesta reflexão, seu pensamento permite discutir o que acontece quando uma relação deixa de ser um espaço de encontro entre duas pessoas e passa a funcionar como uma estrutura de obrigações, cobranças e frustrações.

Em muitos casos, a irritação não surge por causa de um único comportamento. Ela pode ser resultado de pequenas decepções acumuladas ao longo do tempo. Uma promessa que não foi cumprida, uma conversa importante que terminou sem solução, uma necessidade ignorada ou a sensação de que apenas um dos parceiros se esforça para manter a relação funcionando. Isoladamente, esses episódios podem parecer pequenos, mas sua repetição pode modificar profundamente a maneira como alguém se sente na presença do outro.

É por isso que, em determinados relacionamentos, uma pergunta aparentemente inocente pode provocar uma reação desproporcional. O parceiro pergunta onde está alguma coisa e recebe uma resposta impaciente. Faz um comentário banal e percebe que o outro revira os olhos. Tenta iniciar uma conversa e encontra alguém que responde apenas o necessário, como se qualquer interação exigisse um esforço difícil de suportar.

Para quem recebe essas reações, pode parecer que a outra pessoa está implicando com tudo. Para quem as manifesta, porém, a irritação pode estar associada a questões que nunca foram verdadeiramente resolvidas. O problema deixa de ser apenas aquilo que aconteceu naquele momento e passa a envolver uma história inteira de frustrações.

Isso não significa que toda irritação seja consequência de um relacionamento desgastado. Cansaço, estresse profissional, preocupações financeiras e dificuldades pessoais também podem reduzir a paciência de alguém. Há períodos em que uma pessoa precisa de mais silêncio e espaço individual, mesmo estando satisfeita com o relacionamento. Por isso, é importante observar se o incômodo aparece em situações específicas ou se passou a caracterizar praticamente toda a convivência.

Quando a irritação se torna frequente, entretanto, ela pode afetar até a maneira como os parceiros interpretam as atitudes um do outro. Um comentário que antes seria recebido com humor passa a ser entendido como provocação. Uma tentativa de aproximação pode parecer inconveniente. Até gestos de carinho começam a ser evitados, não necessariamente porque o sentimento desapareceu, mas porque a relação passou a carregar emoções difíceis de administrar.

Existe também uma diferença entre amar alguém e gostar de conviver com essa pessoa. O amor pode permanecer associado à história construída, aos momentos felizes, ao cuidado e ao desejo de que o outro esteja bem. Mas a vontade de compartilhar o cotidiano depende também de como cada pessoa se sente dentro da relação.

É possível continuar amando um parceiro e, ao mesmo tempo, perceber que sua companhia já não proporciona a tranquilidade ou a alegria de antes. Essa contradição pode ser especialmente dolorosa porque coloca a pessoa diante de sentimentos que parecem incompatíveis. Ela não deseja necessariamente terminar, mas também já não encontra prazer em estar junto.

Em algumas relações, a perda da admiração desempenha um papel importante nesse processo. Atitudes que antes eram interpretadas com generosidade passam a ser vistas como sinais de imaturidade, egoísmo ou falta de consideração. Quando alguém sente que precisa assumir sozinho responsabilidades que deveriam ser compartilhadas, por exemplo, pode começar a enxergar o parceiro menos como um companheiro e mais como outra pessoa de quem precisa cuidar.

A desigualdade na distribuição das tarefas domésticas, a falta de atenção e a repetição de comportamentos que já foram discutidos inúmeras vezes podem contribuir para esse desgaste. Não é necessariamente a louça esquecida na pia ou a roupa deixada fora do lugar que provoca a maior irritação, mas o significado que esses episódios assumem quando alguém sente que suas necessidades são constantemente ignoradas.

A perspectiva de Beauvoir sobre liberdade e reciprocidade ajuda a pensar na importância de relações em que ambos possam existir como indivíduos, sem que um precise abrir mão continuamente de si para sustentar a vida do outro. Quando a convivência passa a exigir renúncias desiguais, o ressentimento pode crescer mesmo que ainda exista afeto.

Também há relacionamentos em que o distanciamento acontece porque os parceiros deixam de cultivar a própria conexão. As conversas passam a tratar apenas de problemas práticos, os momentos de lazer desaparecem e a rotina se transforma em uma sequência de compromissos. Aos poucos, duas pessoas que antes procuravam qualquer oportunidade para ficar juntas começam a compartilhar o mesmo ambiente sem realmente se encontrar.

O perigo está em permitir que a irritação substitua completamente o diálogo. Quando alguém já espera o pior de tudo o que o parceiro faz, torna-se mais difícil reconhecer tentativas sinceras de aproximação ou mudanças de comportamento. A relação pode entrar em um ciclo no qual um se afasta porque está magoado, enquanto o outro também se distancia por se sentir constantemente rejeitado.

Isso não significa que seja necessário insistir indefinidamente em um relacionamento que deixou de fazer bem. Existem situações em que o afastamento revela incompatibilidades importantes ou um desgaste que as pessoas já não desejam reparar. Em outras, reconhecer o ressentimento acumulado pode ser o primeiro passo para conversar sobre necessidades que permaneceram ignoradas durante muito tempo.

O importante é não confundir a permanência do amor com a obrigação de aceitar qualquer forma de convivência. Uma relação pode ter uma história bonita e, ainda assim, precisar de mudanças profundas para continuar saudável. Da mesma maneira, sentir irritação não transforma automaticamente alguém em uma pessoa incapaz de amar.

Talvez uma das partes mais difíceis seja perceber que o distanciamento emocional pode acontecer antes mesmo de existir uma separação. O casal continua dividindo a casa, a cama e os compromissos, mas já não compartilha a mesma vontade de estar perto. Um procura silêncio, o outro tenta conversar. Um sente falta de carinho, enquanto o outro experimenta alívio quando consegue ficar sozinho.

A reflexão inspirada em Simone de Beauvoir convida a observar essas mudanças sem ignorar a importância da liberdade, do respeito e da reciprocidade. Estar em um relacionamento não deveria significar apenas permanecer ao lado de alguém por hábito, obrigação ou medo de recomeçar. A convivência também precisa oferecer espaço para que duas pessoas continuem se escolhendo.

Porque talvez uma das maiores tristezas do desgaste amoroso não seja perceber que as demonstrações de carinho diminuíram, mas descobrir que a presença de alguém que antes tornava os dias mais leves passou a ser justamente aquilo de que você sente necessidade de descansar.