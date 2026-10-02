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Frase do dia da Filosofia: 'A paz chega quando você aceita que algumas pessoas nunca reconhecerão o mal que fizeram e não depende do arrependimento delas para seguir' - a reflexão inspirada em Epicteto

O pensamento estoico ajuda a refletir sobre a frustração de esperar que alguém reconheça o sofrimento que causou e sobre o risco de deixar a própria paz depender de uma atitude que está fora do nosso controle

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 00:45

O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano.
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. Crédito: Reprodução

Existe uma espera que pode durar anos sem que a pessoa perceba que ainda está esperando. Não é necessariamente pela volta de alguém, por uma conversa ou por uma reconciliação. Às vezes, esperamos apenas ouvir: “Eu sei que errei com você”. Parece uma frase simples, mas, quando ela nunca chega, pode surgir a sensação de que a história ficou sem um ponto final.

“Às vezes, a paz começa quando você aceita que algumas pessoas nunca reconhecerão o mal que fizeram e decide não depender do arrependimento delas para seguir em frente” não é uma citação literal de Epicteto. A frase é uma reflexão inspirada no pensamento do filósofo estoico, especialmente em sua distinção entre aquilo que depende de nós e aquilo que está fora do nosso controle.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Não podemos obrigar alguém a sentir culpa. Também não conseguimos determinar quando uma pessoa perceberá que foi injusta, reconhecerá uma mentira, admitirá uma traição ou compreenderá a dimensão de uma ferida que provocou. Podemos explicar, confrontar e estabelecer limites, mas o reconhecimento verdadeiro precisa acontecer no outro.

Essa realidade pode ser particularmente difícil quando quem causou o sofrimento parece seguir a vida normalmente. Enquanto uma pessoa tenta compreender o que aconteceu, a outra pode agir como se nada tivesse feito. Em alguns casos, ainda minimiza a situação, altera a versão dos acontecimentos ou transforma a reação de quem foi ferido no principal problema da história.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Maturidade é aprender que nem toda frustração é uma injustiça. A vida não precisa ser exatamente como você quer para ser boa' - a reflexão inspirada em Albert Ellis

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Toda vez que uma vontade precisa ser satisfeita imediatamente, o futuro acaba pagando a conta das decisões tomadas no presente' - a reflexão inspirada em Walter Mischel

Frase do dia da Psicologia: 'Toda vez que uma vontade precisa ser satisfeita imediatamente, o futuro acaba pagando a conta das decisões tomadas no presente' - a reflexão inspirada em Walter Mischel

É nesse ponto que a espera por reconhecimento pode se transformar em uma nova forma de vínculo. A relação pode ter terminado, o contato pode ter desaparecido e anos podem ter passado, mas emocionalmente ainda existe uma condição para encerrar aquela história: “Eu só vou ficar em paz quando essa pessoa admitir o que fez”.

O problema é que essa condição entrega justamente a quem causou a ferida o poder de determinar quando ela poderá começar a cicatrizar.

Aceitar essa realidade não significa concluir que aquilo que aconteceu foi correto. Também não significa perdoar, esquecer ou abrir novamente espaço para quem machucou você. É possível reconhecer uma injustiça, manter distância e continuar acreditando que alguém deveria assumir responsabilidade por seus atos sem transformar esse reconhecimento em requisito para seguir vivendo.

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A filosofia de Epicteto ajuda justamente nessa separação. Há uma diferença entre aquilo que gostaríamos que alguém fizesse e aquilo que podemos efetivamente controlar. Esperar uma atitude justa é compreensível. Construir toda a própria recuperação em torno dessa expectativa pode significar permanecer preso a uma decisão que pertence a outra pessoa.

Alguns pedidos de desculpas realmente chegam. Pessoas amadurecem, reconhecem erros e tentam reparar danos. Outros nunca virão. Há quem não consiga enxergar a própria responsabilidade e há também quem simplesmente não queira enxergá-la. Nenhuma dessas possibilidades modifica automaticamente aquilo que aconteceu.

Talvez uma das formas mais difíceis de encerramento seja justamente aquela que precisamos construir sem a colaboração de quem participou da história. É aceitar que talvez nunca exista a conversa perfeita, a explicação satisfatória ou o arrependimento proporcional à dor provocada.

A reflexão inspirada em Epicteto não pede que você deixe de desejar justiça ou reconhecimento. Ela apenas lembra que sua vida não precisa permanecer suspensa até que outra pessoa desenvolva a consciência que você gostaria que ela tivesse.

Porque algumas histórias terminam com um pedido de desculpas. Outras terminam quando você percebe que não precisa mais dele para continuar.

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