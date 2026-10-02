REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'A paz chega quando você aceita que algumas pessoas nunca reconhecerão o mal que fizeram e não depende do arrependimento delas para seguir' - a reflexão inspirada em Epicteto

O pensamento estoico ajuda a refletir sobre a frustração de esperar que alguém reconheça o sofrimento que causou e sobre o risco de deixar a própria paz depender de uma atitude que está fora do nosso controle

Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 00:45

O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. Crédito: Reprodução

Existe uma espera que pode durar anos sem que a pessoa perceba que ainda está esperando. Não é necessariamente pela volta de alguém, por uma conversa ou por uma reconciliação. Às vezes, esperamos apenas ouvir: “Eu sei que errei com você”. Parece uma frase simples, mas, quando ela nunca chega, pode surgir a sensação de que a história ficou sem um ponto final.

“Às vezes, a paz começa quando você aceita que algumas pessoas nunca reconhecerão o mal que fizeram e decide não depender do arrependimento delas para seguir em frente” não é uma citação literal de Epicteto. A frase é uma reflexão inspirada no pensamento do filósofo estoico, especialmente em sua distinção entre aquilo que depende de nós e aquilo que está fora do nosso controle.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Não podemos obrigar alguém a sentir culpa. Também não conseguimos determinar quando uma pessoa perceberá que foi injusta, reconhecerá uma mentira, admitirá uma traição ou compreenderá a dimensão de uma ferida que provocou. Podemos explicar, confrontar e estabelecer limites, mas o reconhecimento verdadeiro precisa acontecer no outro.

Essa realidade pode ser particularmente difícil quando quem causou o sofrimento parece seguir a vida normalmente. Enquanto uma pessoa tenta compreender o que aconteceu, a outra pode agir como se nada tivesse feito. Em alguns casos, ainda minimiza a situação, altera a versão dos acontecimentos ou transforma a reação de quem foi ferido no principal problema da história.

É nesse ponto que a espera por reconhecimento pode se transformar em uma nova forma de vínculo. A relação pode ter terminado, o contato pode ter desaparecido e anos podem ter passado, mas emocionalmente ainda existe uma condição para encerrar aquela história: “Eu só vou ficar em paz quando essa pessoa admitir o que fez”.

O problema é que essa condição entrega justamente a quem causou a ferida o poder de determinar quando ela poderá começar a cicatrizar.

Aceitar essa realidade não significa concluir que aquilo que aconteceu foi correto. Também não significa perdoar, esquecer ou abrir novamente espaço para quem machucou você. É possível reconhecer uma injustiça, manter distância e continuar acreditando que alguém deveria assumir responsabilidade por seus atos sem transformar esse reconhecimento em requisito para seguir vivendo.

A filosofia de Epicteto ajuda justamente nessa separação. Há uma diferença entre aquilo que gostaríamos que alguém fizesse e aquilo que podemos efetivamente controlar. Esperar uma atitude justa é compreensível. Construir toda a própria recuperação em torno dessa expectativa pode significar permanecer preso a uma decisão que pertence a outra pessoa.

Alguns pedidos de desculpas realmente chegam. Pessoas amadurecem, reconhecem erros e tentam reparar danos. Outros nunca virão. Há quem não consiga enxergar a própria responsabilidade e há também quem simplesmente não queira enxergá-la. Nenhuma dessas possibilidades modifica automaticamente aquilo que aconteceu.

Talvez uma das formas mais difíceis de encerramento seja justamente aquela que precisamos construir sem a colaboração de quem participou da história. É aceitar que talvez nunca exista a conversa perfeita, a explicação satisfatória ou o arrependimento proporcional à dor provocada.

A reflexão inspirada em Epicteto não pede que você deixe de desejar justiça ou reconhecimento. Ela apenas lembra que sua vida não precisa permanecer suspensa até que outra pessoa desenvolva a consciência que você gostaria que ela tivesse.