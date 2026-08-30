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Frase do dia da Filosofia: 'A paz começa quando você deixa de tentar controlar a opinião que os outros escolheram ter sobre você' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre autocontrole

A filosofia estoica ensina que não podemos controlar julgamentos, críticas ou interpretações alheias, mas podemos decidir quanto poder eles terão sobre a nossa tranquilidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 00:45

O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano.
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. Crédito: Reprodução

Existe um tipo de cansaço que não vem necessariamente do excesso de tarefas, mas do esforço constante para controlar a maneira como somos vistos. Queremos explicar nossas escolhas, corrigir interpretações, desfazer julgamentos e convencer as pessoas de que aquilo que pensam sobre nós está errado.

A reflexão inspirada no pensamento de Epicteto ajuda a perceber o quanto essa tentativa pode ser desgastante. Um dos principais nomes do estoicismo, o filósofo defendia a importância de distinguir aquilo que depende de nós daquilo que está fora do nosso controle.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Nossas atitudes, decisões e respostas estão, em alguma medida, sob nossa responsabilidade. A opinião que outra pessoa forma sobre nós, não.

Ainda assim, é comum gastar uma enorme quantidade de energia tentando mudar justamente aquilo que pertence ao outro. Uma crítica incomoda durante dias. Um comentário injusto desperta a necessidade de se defender. A desaprovação de alguém faz surgir dúvidas sobre uma decisão que, até então, parecia certa.

É claro que ouvir outras pessoas pode ser importante. Algumas críticas nos ajudam a reconhecer erros e rever comportamentos. Autocontrole não significa acreditar que estamos sempre certos ou ignorar qualquer opinião contrária.

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A diferença está em não transformar todo julgamento em uma sentença sobre quem somos.

Nem sempre haverá uma explicação capaz de convencer alguém que já decidiu interpretar nossas atitudes de determinada maneira. E insistir nessa tentativa pode signific entregar a essa pessoa um poder que talvez ela nunca devesse ter recebido.

Isso fica ainda mais difícil quando queremos ser compreendidos por pessoas importantes. É natural desejar que familiares, amigos ou parceiros reconheçam nossas intenções. Mas até quem nos conhece pode formar opiniões das quais discordamos.

A liberdade estoica aparece justamente na capacidade de aceitar esse limite. Podemos esclarecer uma situação, assumir aquilo que realmente fizemos e corrigir o que precisa ser corrigido. O que não podemos fazer é determinar qual conclusão outra pessoa terá depois disso.

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Talvez a paz não esteja em finalmente conseguir que todos pensem bem sobre você. Talvez esteja em chegar ao ponto em que a opinião alheia deixa de comandar a maneira como você enxerga a si mesmo.

Porque viver tentando controlar o julgamento dos outros é assumir uma tarefa impossível. E abrir mão dela pode ser uma das formas mais silenciosas de recuperar a própria tranquilidade.

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