REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Acredite em milagres, mas não dependa deles' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre esperança e responsabilidade

O filósofo estoico ensinou a distinguir aquilo que depende de nossas escolhas daquilo que está fora do nosso controle, uma ideia que ajuda a compreender por que ter esperança é importante, mas esperar que tudo se resolva sozinho pode nos manter presos aos mesmos problemas

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

“Acredite em milagres, mas não dependa deles.” A frase não é uma citação literal de Epicteto, mas uma reflexão que pode ser relacionada a um dos princípios centrais de sua filosofia: reconhecer a diferença entre aquilo sobre o qual podemos agir e os acontecimentos que escapam ao nosso controle.

Existem momentos em que tudo o que uma pessoa deseja é que alguma coisa extraordinária aconteça. Que uma oportunidade apareça inesperadamente, que uma dificuldade desapareça, que alguém mude de comportamento ou que uma situação complicada encontre uma solução sem exigir mais sofrimento. Quando a vida parece difícil demais, acreditar que algo bom ainda pode acontecer pode ser uma maneira de preservar a esperança.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

O problema começa quando essa esperança se transforma na única estratégia para enfrentar a realidade. A pessoa deseja uma mudança, mas continua repetindo as mesmas atitudes. Sonha com uma vida diferente, mas adia todas as decisões que poderiam aproximá-la desse objetivo. Espera que alguém reconheça seus erros, embora essa pessoa nunca tenha demonstrado disposição para mudar.

Epicteto, um dos principais representantes do estoicismo, defendia que parte da tranquilidade humana depende de compreender o que está e o que não está sob nosso controle. Em seu pensamento, nossas escolhas, julgamentos e atitudes merecem atenção especial, enquanto acontecimentos externos não podem ser completamente determinados por nossa vontade.

Essa distinção ajuda a compreender por que acreditar em um resultado favorável não deveria significar abandonar a própria capacidade de agir. É possível desejar que uma situação melhore e, ao mesmo tempo, tomar decisões concretas para enfrentar aquilo que está acontecendo.

Uma pessoa pode acreditar que encontrará um emprego melhor, mas ainda precisará procurar oportunidades, desenvolver habilidades e enfrentar processos seletivos. Pode ter esperança de recuperar uma relação importante, mas isso não elimina a necessidade de conversar, reconhecer problemas e observar se existe disposição de ambos os lados para reconstruir a confiança.

Também pode desejar uma melhora na saúde sem deixar de procurar atendimento, seguir orientações profissionais e adotar cuidados possíveis. A esperança pode acompanhar essas atitudes, mas não deveria ser utilizada como substituta delas.

Isso não significa que todos os resultados dependam exclusivamente do esforço individual. Existem doenças, desigualdades, perdas e circunstâncias que não podem ser superadas apenas com determinação. A própria filosofia de Epicteto reconhece que muitos acontecimentos escapam ao nosso domínio, independentemente de quanto desejamos controlá-los.

Por isso, a reflexão não deve ser confundida com a ideia de que quem não conseguiu realizar um sonho simplesmente não se esforçou o suficiente. Fazer a própria parte não garante que tudo acontecerá como esperamos. Significa apenas reconhecer as possibilidades de ação que existem, sem transformar a incerteza do futuro em motivo para permanecer completamente imóvel.

Há ainda situações em que esperar por um milagre pode prolongar um sofrimento desnecessário. Alguém pode passar anos aguardando que um relacionamento deixe de ser doloroso, que uma pessoa finalmente ofereça o respeito que nunca demonstrou ou que um ambiente prejudicial se transforme sem qualquer mudança concreta.

Nesses casos, a esperança pode acabar funcionando como uma justificativa para adiar decisões difíceis. A pessoa continua acreditando que amanhã será diferente, mesmo quando o presente oferece repetidamente sinais de que alguma atitude precisa ser reconsiderada.

Mas existe uma diferença importante entre não desistir facilmente e permanecer indefinidamente à espera de algo que não depende apenas de nós. A primeira postura pode representar perseverança. A segunda pode significar entregar a própria vida a uma possibilidade sobre a qual não temos controle.

Acreditar em milagres também não precisa ser entendido exclusivamente em sentido religioso. Para algumas pessoas, a expressão representa fé espiritual. Para outras, simboliza a possibilidade de acontecimentos inesperados, oportunidades improváveis ou mudanças positivas que ninguém poderia prever.

Em qualquer dessas interpretações, a reflexão permanece semelhante: é possível conservar a esperança sem abrir mão da responsabilidade sobre aquilo que está ao nosso alcance.

Talvez uma das maiores dificuldades da vida seja justamente encontrar esse equilíbrio. Precisamos aceitar que nem tudo pode ser controlado, mas também reconhecer que algumas coisas não mudarão enquanto continuarmos esperando que alguém ou alguma circunstância faça por nós aquilo que podemos começar a fazer.

A filosofia de Epicteto não promete que nossas ações produzirão os resultados desejados. Seu convite é direcionar nossos esforços para aquilo que podemos escolher e aprender a lidar com a incerteza do restante.

No fim, acreditar que algo extraordinário pode acontecer não é necessariamente um problema. A esperança pode oferecer coragem durante períodos difíceis e ajudar alguém a continuar quando os resultados ainda parecem distantes.