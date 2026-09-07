REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Algumas pessoas não querem conhecer quem você é; querem apenas que você continue ocupando o papel que era conveniente para elas' - a reflexão inspirada em Jean-Paul Sartre

Quando você muda, estabelece limites ou deixa de corresponder às expectativas dos outros, pode descobrir que algumas relações dependiam mais do papel que você desempenhava do que de quem realmente era

Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 00:45

Além de filósofo, Sartre foi romancista, dramaturgo, ensaísta e ativista político. Crédito: Reprodução

Existem relações em que somos conhecidos menos por aquilo que somos e mais pela função que aprendemos a desempenhar. A pessoa disponível, a que nunca reclama, a que resolve todos os problemas, a que perdoa rapidamente, a que sempre cede ou a que permanece em silêncio para evitar conflitos.

Enquanto continuamos ocupando esse lugar, tudo parece funcionar.

A reflexão inspirada no pensamento de Jean-Paul Sartre ajuda a olhar para essa dinâmica pela perspectiva da liberdade e da construção da própria existência. Um dos principais nomes do existencialismo, o filósofo francês questionou a ideia de que uma pessoa esteja condenada a uma identidade fixa e definitiva.

Somos também aquilo que fazemos com nossas escolhas.

10 fatos sobre Jean-Paul Sartre 1 de 10

O conflito aparece quando começamos a fazer escolhas diferentes daquelas que os outros esperavam.

Quem sempre esteve disponível pode começar a dizer que não pode. Quem aceitava comentários desagradáveis pode passar a responder. Quem vivia tentando agradar pode começar a considerar os próprios desejos antes de tomar uma decisão.

E, de repente, surgem frases como "você mudou", "você não era assim" ou "não reconheço mais você".

Talvez exista alguma verdade nisso: você realmente mudou.

Mas mudar não significa necessariamente ter se tornado uma pessoa pior. Em algumas situações, significa apenas ter deixado de desempenhar um papel que fazia bem aos outros enquanto fazia mal a você.

É justamente aí que certas relações revelam algo importante.

Há pessoas que gostam da nossa generosidade, mas se incomodam quando ela encontra limites. Gostam da nossa disponibilidade, mas não respeitam nossas prioridades. Admiram nossa compreensão enquanto ela significa tolerar repetidamente comportamentos que nos machucam.

Quando o papel muda, a relação também pode mudar.

Isso não significa concluir que qualquer pessoa incomodada com nossa transformação estava apenas se aproveitando de nós. Mudanças afetam vínculos, e quem convive conosco também pode precisar de tempo para compreender uma nova dinâmica.

O problema está quando o afeto parece depender exclusivamente da nossa disposição para continuar sendo aquilo que esperam.

A filosofia de Sartre também permite pensar sobre outro risco: viver de acordo com uma identidade construída pelo olhar alheio. Quando aceitamos que os outros determinem quem devemos continuar sendo, podemos acabar transformando expectativas externas em uma espécie de prisão.

Talvez algumas pessoas prefiram sua versão antiga porque sabiam exatamente o que esperar dela. Talvez aquela versão fosse mais fácil de convencer, controlar ou acessar.

Mas ninguém deveria precisar permanecer igual apenas para continuar sendo conveniente.