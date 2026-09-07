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Frase do dia da Filosofia: 'Algumas pessoas não querem conhecer quem você é; querem apenas que você continue ocupando o papel que era conveniente para elas' - a reflexão inspirada em Jean-Paul Sartre

Quando você muda, estabelece limites ou deixa de corresponder às expectativas dos outros, pode descobrir que algumas relações dependiam mais do papel que você desempenhava do que de quem realmente era

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 00:45

Além de filósofo, Sartre foi romancista, dramaturgo, ensaísta e ativista político.
Além de filósofo, Sartre foi romancista, dramaturgo, ensaísta e ativista político. Crédito: Reprodução

Existem relações em que somos conhecidos menos por aquilo que somos e mais pela função que aprendemos a desempenhar. A pessoa disponível, a que nunca reclama, a que resolve todos os problemas, a que perdoa rapidamente, a que sempre cede ou a que permanece em silêncio para evitar conflitos.

Enquanto continuamos ocupando esse lugar, tudo parece funcionar.

A reflexão inspirada no pensamento de Jean-Paul Sartre ajuda a olhar para essa dinâmica pela perspectiva da liberdade e da construção da própria existência. Um dos principais nomes do existencialismo, o filósofo francês questionou a ideia de que uma pessoa esteja condenada a uma identidade fixa e definitiva.

Somos também aquilo que fazemos com nossas escolhas.

10 fatos sobre Jean-Paul Sartre

Mais de quatro décadas após sua morte, suas reflexões sobre liberdade, autenticidade e responsabilidade continuam sendo estudadas em todo o mundo. por Reprodução
As ideias de Sartre influenciaram áreas como Psicologia, Literatura, Sociologia e Ciências Humanas. por Reprodução
Sua relação com a filósofa Simone de Beauvoir tornou-se uma das mais famosas da história intelectual do século XX. por Reprodução
Sartre acreditava que não existe um destino pré-definido e que cada indivíduo constrói sua própria essência através das escolhas. por Reprodução
Em 1964, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, mas recusou a honraria por convicções pessoais. por Reprodução
Além de filósofo, Sartre foi romancista, dramaturgo, ensaísta e ativista político. por Reprodução
Sua frase mais conhecida, "O homem está condenado a ser livre", resume uma das ideias centrais de seu pensamento. por Reprodução
O filósofo defendia que cada pessoa é responsável pelas escolhas que faz ao longo da vida. por Reprodução
Jean-Paul Sartre foi um dos principais nomes do existencialismo e marcou profundamente a filosofia do século XX. por Reprodução
Nascido em Paris, em 1905, Sartre dedicou sua obra a temas como liberdade, responsabilidade e sentido da existência. por Reprodução
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Mais de quatro décadas após sua morte, suas reflexões sobre liberdade, autenticidade e responsabilidade continuam sendo estudadas em todo o mundo. por Reprodução

O conflito aparece quando começamos a fazer escolhas diferentes daquelas que os outros esperavam.

Quem sempre esteve disponível pode começar a dizer que não pode. Quem aceitava comentários desagradáveis pode passar a responder. Quem vivia tentando agradar pode começar a considerar os próprios desejos antes de tomar uma decisão.

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E, de repente, surgem frases como "você mudou", "você não era assim" ou "não reconheço mais você".

Talvez exista alguma verdade nisso: você realmente mudou.

Mas mudar não significa necessariamente ter se tornado uma pessoa pior. Em algumas situações, significa apenas ter deixado de desempenhar um papel que fazia bem aos outros enquanto fazia mal a você.

É justamente aí que certas relações revelam algo importante.

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Frase do dia da Psicologia: 'Quando você precisa pedir constantemente o mínimo, o problema é o que você pede, mas o que o outro está disposto a oferecer' - a reflexão inspirada na obra de Esther Perel

Há pessoas que gostam da nossa generosidade, mas se incomodam quando ela encontra limites. Gostam da nossa disponibilidade, mas não respeitam nossas prioridades. Admiram nossa compreensão enquanto ela significa tolerar repetidamente comportamentos que nos machucam.

Quando o papel muda, a relação também pode mudar.

Isso não significa concluir que qualquer pessoa incomodada com nossa transformação estava apenas se aproveitando de nós. Mudanças afetam vínculos, e quem convive conosco também pode precisar de tempo para compreender uma nova dinâmica.

O problema está quando o afeto parece depender exclusivamente da nossa disposição para continuar sendo aquilo que esperam.

A filosofia de Sartre também permite pensar sobre outro risco: viver de acordo com uma identidade construída pelo olhar alheio. Quando aceitamos que os outros determinem quem devemos continuar sendo, podemos acabar transformando expectativas externas em uma espécie de prisão.

Talvez algumas pessoas prefiram sua versão antiga porque sabiam exatamente o que esperar dela. Talvez aquela versão fosse mais fácil de convencer, controlar ou acessar.

Mas ninguém deveria precisar permanecer igual apenas para continuar sendo conveniente.

Crescer pode significar decepcionar expectativas, abandonar antigos papéis e permitir que algumas relações sejam reorganizadas. E, às vezes, é somente quando você deixa de representar aquilo que esperavam que consegue descobrir quem estava interessado em conhecer você - e quem estava interessado apenas naquilo que você fazia por eles.

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