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Frase do dia da Filosofia: 'Algumas portas se fecharam, algumas pessoas não voltarão, mas ainda existe a possibilidade de recomeçar' - reflexão inspirada em Marco Aurélio

Nem tudo o que perdemos pode ser recuperado, mas isso não significa que todas as oportunidades acabaram

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 00:30

O conceito 'Memento Mori' foi profundamente abraçado por filósofos estoicos como Marco Aurélio e Sêneca Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

“Algumas portas realmente se fecharam, algumas pessoas não voltarão e certas oportunidades ficaram para trás. Mas enquanto existir um novo dia, também existirá a possibilidade de fazer escolhas diferentes.”

A reflexão, inspirada no pensamento do filósofo estoico Marco Aurélio, aborda uma das experiências mais difíceis da vida: aceitar que determinadas situações não podem ser modificadas, mesmo quando gostaríamos de ter uma segunda oportunidade.

Existem perdas que não podem ser reparadas. Relacionamentos chegam ao fim, pessoas queridas partem, oportunidades desaparecem e decisões tomadas em determinados momentos acabam mudando completamente o rumo de uma história.

10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino

Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre ansiedade, raiva, sofrimento e propósito. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
O imperador defendia autocontrole, disciplina emocional e equilíbrio diante das dificuldades. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo escrevia reflexões pessoais que mais tarde deram origem ao livro Meditações. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução

Em algumas situações, o sofrimento não está apenas naquilo que aconteceu, mas também na insistência em imaginar como tudo poderia ter sido diferente.

A pessoa revisita conversas, relembra escolhas e se pergunta o que teria acontecido se tivesse agido de outra maneira. Enquanto isso, os dias continuam passando, muitas vezes sem que ela consiga perceber as possibilidades que ainda existem.

Marco Aurélio, imperador romano e um dos principais representantes do estoicismo, dedicou parte de suas reflexões à maneira como os seres humanos lidam com acontecimentos que não estão sob seu controle.

Em sua obra *Meditações*, o filósofo destaca a importância de concentrar a atenção nas próprias atitudes e na maneira de responder às circunstâncias, em vez de permanecer preso ao desejo de modificar aquilo que já aconteceu.

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Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Existem medos que não nascem da falta de coragem, mas do tamanho do amor que sentimos' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Frase do dia da Filosofia: 'Existem medos que não nascem da falta de coragem, mas do tamanho do amor que sentimos' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Você tem o direito de não perdoar quem te machucou. Quem diz que perdoar é necessário, raramente pergunta o tamanho da sua dor' - reflexão inspirada em Harriet Lerner

Frase do dia da Psicologia: 'Você tem o direito de não perdoar quem te machucou. Quem diz que perdoar é necessário, raramente pergunta o tamanho da sua dor' - reflexão inspirada em Harriet Lerner

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Nem todo afastamento é ingratidão. Às vezes, é apenas o resultado de uma convivência que deixou de ser agradável' - reflexão inspirada em Michel de Montaigne

Frase do dia da Filosofia: 'Nem todo afastamento é ingratidão. Às vezes, é apenas o resultado de uma convivência que deixou de ser agradável' - reflexão inspirada em Michel de Montaigne

A frase apresentada não é uma citação literal de Marco Aurélio, mas uma reflexão contemporânea inspirada em princípios de sua filosofia.

Uma das lições do estoicismo é compreender que aceitar a realidade não significa necessariamente gostar dela. Existem acontecimentos dolorosos, injustos e difíceis de compreender. Reconhecer que não podem ser desfeitos não elimina a tristeza, mas pode ajudar a impedir que ela determine todas as escolhas futuras.

Também é importante entender que recomeçar nem sempre significa recuperar aquilo que foi perdido.

Às vezes, uma porta fechada permanecerá fechada. Uma pessoa que partiu não voltará. Uma oportunidade desperdiçada não aparecerá novamente da mesma maneira.

Ainda assim, a vida pode oferecer outros caminhos, novas relações e experiências que não estavam nos planos anteriores.

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Frase do dia da Filosofia: 'Existem pessoas que parecem sentir prazer em tornar o ambiente mais pesado' - reflexão inspirada em Arthur Schopenhauer

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Existem pessoas que confundem o carinho que recebem com a obrigação de serem perdoadas todas as vezes. Fuja delas' - reflexão inspirada em Harriet Lerner

Frase do dia da Psicologia: 'Existem pessoas que confundem o carinho que recebem com a obrigação de serem perdoadas todas as vezes. Fuja delas' - reflexão inspirada em Harriet Lerner

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma decepção não significa que todas as possibilidades acabaram' - reflexão inspirada em Hannah Arendt

Frase do dia da Filosofia: 'Uma decepção não significa que todas as possibilidades acabaram' - reflexão inspirada em Hannah Arendt

O desafio está em não transformar uma perda em uma conclusão definitiva sobre o próprio futuro.

A reflexão inspirada em Marco Aurélio lembra que ninguém consegue escolher novamente o que aconteceu ontem, mas pode encontrar maneiras diferentes de agir diante do que acontece hoje.

Porque algumas histórias realmente terminaram, e reconhecer isso também faz parte do amadurecimento. Mas o fim de um capítulo não significa que todos os outros já estejam escritos.

Enquanto houver um novo dia, ainda existirá a possibilidade de fazer escolhas diferentes e construir uma vida que não seja definida apenas por aquilo que ficou para trás.

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