REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Algumas portas se fecharam, algumas pessoas não voltarão, mas ainda existe a possibilidade de recomeçar' - reflexão inspirada em Marco Aurélio

Nem tudo o que perdemos pode ser recuperado, mas isso não significa que todas as oportunidades acabaram

Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 00:30

O conceito 'Memento Mori' foi profundamente abraçado por filósofos estoicos como Marco Aurélio e Sêneca Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

“Algumas portas realmente se fecharam, algumas pessoas não voltarão e certas oportunidades ficaram para trás. Mas enquanto existir um novo dia, também existirá a possibilidade de fazer escolhas diferentes.”

A reflexão, inspirada no pensamento do filósofo estoico Marco Aurélio, aborda uma das experiências mais difíceis da vida: aceitar que determinadas situações não podem ser modificadas, mesmo quando gostaríamos de ter uma segunda oportunidade.

Existem perdas que não podem ser reparadas. Relacionamentos chegam ao fim, pessoas queridas partem, oportunidades desaparecem e decisões tomadas em determinados momentos acabam mudando completamente o rumo de uma história.

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Em algumas situações, o sofrimento não está apenas naquilo que aconteceu, mas também na insistência em imaginar como tudo poderia ter sido diferente.

A pessoa revisita conversas, relembra escolhas e se pergunta o que teria acontecido se tivesse agido de outra maneira. Enquanto isso, os dias continuam passando, muitas vezes sem que ela consiga perceber as possibilidades que ainda existem.

Marco Aurélio, imperador romano e um dos principais representantes do estoicismo, dedicou parte de suas reflexões à maneira como os seres humanos lidam com acontecimentos que não estão sob seu controle.

Em sua obra *Meditações*, o filósofo destaca a importância de concentrar a atenção nas próprias atitudes e na maneira de responder às circunstâncias, em vez de permanecer preso ao desejo de modificar aquilo que já aconteceu.

A frase apresentada não é uma citação literal de Marco Aurélio, mas uma reflexão contemporânea inspirada em princípios de sua filosofia.

Uma das lições do estoicismo é compreender que aceitar a realidade não significa necessariamente gostar dela. Existem acontecimentos dolorosos, injustos e difíceis de compreender. Reconhecer que não podem ser desfeitos não elimina a tristeza, mas pode ajudar a impedir que ela determine todas as escolhas futuras.

Também é importante entender que recomeçar nem sempre significa recuperar aquilo que foi perdido.

Às vezes, uma porta fechada permanecerá fechada. Uma pessoa que partiu não voltará. Uma oportunidade desperdiçada não aparecerá novamente da mesma maneira.

Ainda assim, a vida pode oferecer outros caminhos, novas relações e experiências que não estavam nos planos anteriores.

O desafio está em não transformar uma perda em uma conclusão definitiva sobre o próprio futuro.

A reflexão inspirada em Marco Aurélio lembra que ninguém consegue escolher novamente o que aconteceu ontem, mas pode encontrar maneiras diferentes de agir diante do que acontece hoje.

Porque algumas histórias realmente terminaram, e reconhecer isso também faz parte do amadurecimento. Mas o fim de um capítulo não significa que todos os outros já estejam escritos.