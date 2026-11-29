REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Após mentiras perdoadas, sentimentos ignorados e ausências, algumas mulheres entendem que compreensão também precisa de limites' - reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Reflexão inspirada em Simone de Beauvoir aborda o desgaste emocional de quem tenta preservar uma relação enquanto deixa as próprias necessidades em segundo plano.

Fernanda Varela

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 00:30

A filosofia de Simone de Beauvoir ajudou a transformar a maneira como a sociedade pensa identidade, liberdade, gênero e condição feminina Crédito: Reprodução

“Existe um momento em que uma mulher se cansa de compreender tudo. Ela compreendeu as ausências, justificou as mentiras, perdoou atitudes que a machucaram e tentou preservar relações que já não ofereciam o mesmo cuidado. Até perceber que, enquanto se esforçava para entender os motivos dos outros, ninguém parecia interessado em compreender sua dor. E talvez uma das maiores libertações seja descobrir que você não precisa continuar aceitando aquilo que a destrói apenas para provar que sabe amar.”

Existem mulheres que passam anos tentando compreender as atitudes das pessoas que amam. Procuram explicações para comportamentos que provocam sofrimento, encontram justificativas para ausências e acreditam que demonstrar paciência é uma maneira de preservar os vínculos mais importantes da própria vida.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir 1 de 10

Quando alguém mente, tentam entender os motivos. Quando uma promessa é quebrada, procuram acreditar que a situação não acontecerá novamente. Quando se sentem desrespeitadas, muitas vezes preferem evitar conflitos para não comprometer a relação.

Aos poucos, entretanto, essa disposição para compreender pode se transformar em uma experiência profundamente desgastante.

O problema não está em demonstrar empatia ou reconhecer que todas as pessoas cometem erros. A dificuldade surge quando apenas um lado parece responsável por compreender, perdoar e encontrar maneiras de fazer a relação continuar funcionando.

Enquanto uma pessoa recebe novas oportunidades, a outra acumula decepções que raramente encontram espaço para ser discutidas.

A filósofa francesa Simone de Beauvoir, uma das principais representantes do existencialismo e do pensamento feminista, dedicou parte de sua obra à análise das condições sociais que historicamente limitaram a autonomia das mulheres.

Em O Segundo Sexo, publicado em 1949, Beauvoir examinou como expectativas culturais e sociais contribuíram para associar a identidade feminina a papéis construídos em função das necessidades e dos desejos dos outros.

A frase apresentada não é uma citação literal da filósofa, mas uma reflexão contemporânea inspirada em temas de sua obra, especialmente a autonomia feminina, a liberdade e o questionamento dos papéis tradicionalmente atribuídos às mulheres.

Uma das questões que essa reflexão permite discutir é a expectativa de que mulheres sejam naturalmente mais compreensivas, pacientes e dispostas a preservar relações, mesmo quando isso exige sacrifícios pessoais.

Em determinadas famílias e relacionamentos, elas podem crescer ouvindo que precisam evitar discussões, relevar comportamentos e encontrar maneiras de manter a harmonia.

A capacidade de perdoar passa a ser tratada como uma virtude indispensável, enquanto a decisão de estabelecer limites pode ser interpretada como egoísmo, intolerância ou falta de amor.

Entretanto, existe uma diferença importante entre compreender os motivos de alguém e aceitar indefinidamente as consequências de suas atitudes.

Uma pessoa pode reconhecer que o outro enfrenta dificuldades, possui inseguranças ou carrega experiências dolorosas sem transformar essas circunstâncias em justificativas para comportamentos que continuam provocando sofrimento.

Da mesma forma, perdoar uma situação não significa necessariamente recuperar a confiança ou assumir a obrigação de permanecer em uma relação.

Em alguns casos, o desgaste acontece justamente porque a mulher continua esperando mudanças que nunca se concretizam.

Ela conversa, explica o que sente, demonstra tristeza e procura encontrar soluções. Recebe promessas, acredita em novas oportunidades e tenta reconstruir aquilo que foi comprometido.

Entretanto, quando os mesmos comportamentos se repetem, a esperança pode começar a dar lugar ao cansaço.

E esse cansaço nem sempre aparece por meio de grandes discussões.

Às vezes, ele se manifesta na diminuição da vontade de conversar, na dificuldade de demonstrar carinho ou na sensação de que já não existe energia para explicar novamente aquilo que foi dito tantas vezes.

A pessoa continua presente, cumpre compromissos e mantém a rotina, mas começa a perceber que alguma coisa mudou na maneira como se sente.

Existe também uma contradição dolorosa quando alguém passa tanto tempo tentando preservar uma relação que acaba deixando de reconhecer as próprias necessidades.

A preocupação com os sentimentos do outro ocupa tanto espaço que a tristeza, a frustração e a insegurança pessoais passam a ser consideradas menos importantes.

A mulher procura não decepcionar, não provocar conflitos e não parecer exigente demais. Entretanto, raramente se pergunta por quanto tempo conseguirá continuar vivendo daquela maneira.

A reflexão inspirada em Simone de Beauvoir convida a questionar essa ideia de que amar significa suportar qualquer situação.

O amor pode envolver paciência, compreensão e disposição para enfrentar dificuldades. Mas também precisa conviver com respeito, responsabilidade e reconhecimento da individualidade de cada pessoa.

Uma relação não se torna necessariamente mais saudável porque alguém consegue tolerar uma quantidade maior de sofrimento.

Também não é possível medir a intensidade de um sentimento pela disposição de aceitar mentiras, desrespeito ou promessas repetidamente descumpridas.

Reconhecer esses limites não significa que todas as relações difíceis precisam terminar. Algumas podem ser reconstruídas quando existe disposição verdadeira para mudanças, diálogo e responsabilidade compartilhada.

Entretanto, essa reconstrução não pode depender exclusivamente de uma pessoa.

É necessário que o cuidado deixe de ser uma obrigação unilateral e passe a fazer parte da maneira como ambos se relacionam.

Talvez uma das descobertas mais importantes para quem passou anos tentando compreender tudo seja perceber que seus próprios sentimentos também merecem consideração.

A mulher que sempre acolheu também precisa ser acolhida. Aquela que encontrou explicações para os erros dos outros também merece ser ouvida quando está sofrendo.

E quem dedicou tanto tempo à preservação de uma relação não deveria precisar abandonar a própria dignidade para continuar nela.

No fim, a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir lembra que a liberdade também envolve reconhecer quando determinadas expectativas deixam de fazer sentido para a vida que desejamos construir.

Porque existe uma tristeza profunda em passar anos compreendendo as razões de quem nos machuca enquanto nossas próprias dores permanecem sem resposta.