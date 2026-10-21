REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Às vezes o que cansa não é trabalhar, é acordar todos os dias e perceber que a vida virou em uma sequência de obrigações que nunca termina' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

O psiquiatra e pensador austríaco refletiu sobre a importância de encontrar sentido na existência. Suas ideias ajudam a compreender o esgotamento de quem passa os dias cumprindo responsabilidades, mas sente que já não tem tempo para viver

Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 00:30

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

“Às vezes o que cansa não é trabalhar, mas acordar todos os dias e perceber que a vida se transformou em uma sequência de obrigações que nunca termina.” A frase, inspirada no pensamento de Viktor Frankl, retrata um tipo de desgaste emocional que vai além do esforço físico: a sensação de estar sempre ocupado, mas cada vez mais distante da própria vida.

Existem pessoas que acordam já pensando em tudo o que precisam resolver. Trabalham, enfrentam o trânsito, pagam contas, cuidam da casa e tentam organizar os compromissos do dia seguinte. Quando finalmente conseguem descansar, percebem que passaram mais um dia inteiro atendendo a obrigações, sem encontrar espaço para fazer algo que realmente desejavam.

8 curiosidades sobre Viktor Frankl 1 de 8

O problema não está necessariamente em trabalhar muito, mas na sensação de que a vida se tornou uma lista interminável de tarefas. A segunda-feira chega acompanhada da expectativa pela sexta-feira, mas o fim de semana também acaba preenchido por responsabilidades. As férias parecem distantes, os projetos pessoais ficam para depois e até os momentos de descanso são atravessados pela preocupação com o que ainda falta fazer.

Viktor Frankl, criador da logoterapia e autor de “Em Busca de Sentido”, destacou a importância do significado que atribuímos à existência. Embora a frase não seja uma citação literal do autor, suas reflexões ajudam a compreender por que uma rotina pode se tornar emocionalmente desgastante quando a pessoa deixa de reconhecer nela algo que considere significativo.

Isso não significa que todo cansaço seja resultado da falta de propósito. Jornadas excessivas, dificuldades financeiras e ausência de descanso também provocam esgotamento real. Entretanto, existe um sofrimento particular em perceber que os dias passam e quase tudo o que fazemos parece destinado apenas a manter as obrigações funcionando.

Com o tempo, algumas pessoas deixam de planejar experiências que lhes tragam satisfação. Param de encontrar amigos, abandonam atividades de que gostavam e começam a tratar os próprios desejos como assuntos menos urgentes. A vida passa a ser organizada em torno daquilo que precisa ser feito, enquanto aquilo que gostariam de viver permanece indefinidamente adiado.

A reflexão inspirada em Frankl convida a observar essa diferença. Cumprir responsabilidades é necessário, mas uma existência não deveria ser reduzida exclusivamente a elas. Encontrar sentido também pode envolver pequenos momentos de prazer, vínculos importantes, interesses pessoais e experiências que não precisam produzir qualquer resultado.