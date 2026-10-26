REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Com o destino, não se brinca. O que aparecer pela frente, a gente assina embaixo e segue vivendo como dá' - reflexão inspirada em Paulo Leminski

Nem sempre a vida acontece como planejamos. A reflexão associada à sensibilidade poética de Leminski convida a compreender que aceitar o inesperado não significa desistir, mas encontrar maneiras de continuar mesmo quando tudo muda

Fernanda Varela

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 00:45

Paulo Leminski foi poeta, escritor, tradutor e compositor, conhecido por seus versos curtos, criativos e repletos de reflexões sobre a vida. Crédito: João Urban/Divulgação

“Com o destino, não se brinca. O que aparecer pela frente, a gente assina embaixo e segue vivendo como dá.” A frase expressa uma maneira de encarar a existência que dialoga com a poesia de Paulo Leminski, marcada por reflexões sobre o tempo, as mudanças e as contradições da vida. A autoria literal dessas palavras, porém, não está confirmada.

Há momentos em que a vida simplesmente não pergunta o que desejamos. Uma notícia inesperada, uma perda, uma mudança de planos ou uma situação que foge completamente ao nosso controle pode transformar aquilo que imaginávamos para o futuro. Nessas horas, nem sempre existe uma solução imediata. Às vezes, tudo o que conseguimos fazer é aceitar que as coisas mudaram e tentar encontrar uma maneira de continuar.

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Paulo Leminski, poeta e escritor brasileiro, ficou conhecido pela capacidade de transformar experiências cotidianas em reflexões profundas. Seus versos frequentemente exploram o acaso, o tempo e a existência, sem oferecer respostas prontas para as dificuldades humanas.

A ideia de seguir vivendo como dá não precisa ser interpretada como conformismo. Existem problemas que exigem coragem para agir, decisões difíceis e disposição para transformar a realidade. Mas também existem acontecimentos que não podem ser desfeitos, por mais que alguém insista em imaginar como tudo poderia ter sido diferente.

É nesse ponto que a aceitação pode representar uma forma de amadurecimento. Reconhecer o que aconteceu não significa gostar da situação ou deixar de sentir tristeza, raiva e frustração. Significa compreender que continuar lutando contra um fato irreversível pode tornar ainda mais doloroso aquilo que já é difícil.

Muitas pessoas passam anos presas à vida que acreditavam que teriam. Lamentam oportunidades perdidas, caminhos interrompidos e acontecimentos que mudaram seus planos. Enquanto tentam recuperar uma realidade que já não existe, podem deixar de perceber as possibilidades que ainda estão diante delas.

A reflexão inspirada em Leminski lembra que viver também exige improviso. Nem sempre teremos respostas, disposição ou certeza de que tudo ficará bem. Em determinados momentos, seguir em frente significa apenas fazer o possível com as condições que temos, sem exigir de nós mesmos uma força que talvez ainda não exista.