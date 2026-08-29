REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Ela aprendeu que perder pessoas pode doer, mas perder a si mesma custa muito mais' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre identidade

Escolher a própria liberdade pode significar abrir mão de relações que exigem que uma mulher abandone seus desejos, limites e aquilo que acredita ser

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 00:45

Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo Crédito: Reprodução

A reflexão inspirada no pensamento de Simone de Beauvoir parte de uma escolha que nem sempre é fácil: até onde devemos ir para manter alguém em nossa vida sem deixar de ser quem somos?

Existem relações que começam como encontros importantes, mas, aos poucos, passam a exigir concessões cada vez maiores. Primeiro, deixamos de fazer alguma coisa para evitar uma discussão. Depois, mudamos uma opinião para não desagradar. Mais tarde, abandonamos planos, amizades, sonhos e até partes da nossa personalidade para preservar a relação.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir 1 de 10

O problema é que essas pequenas renúncias podem se acumular até que a pessoa já não reconheça a própria vida.

Para Beauvoir, a liberdade está profundamente ligada à possibilidade de cada indivíduo construir a própria existência. Nesse sentido, amar alguém não deveria significar abrir mão da própria capacidade de escolher.

Perder uma pessoa pode provocar dor, saudade e até arrependimento. Mas existe uma dor diferente quando percebemos que, para continuar ao lado de alguém, fomos nos afastando de nós mesmos.

Às vezes, o medo de ficar sozinho faz com que uma pessoa aceite situações que jamais aconselharia a alguém que ama. Ela permanece porque acredita que perder aquela relação seria insuportável, sem perceber que já está pagando um preço alto demais para mantê-la.

Isso não significa que relacionamentos não exijam mudanças. Toda convivência envolve negociação, paciência e capacidade de ceder. A questão está na diferença entre adaptar-se para construir uma vida a dois e apagar-se para caber na vida do outro.

Uma relação saudável pode transformar uma pessoa, mas não deveria exigir que ela deixe de existir como indivíduo.

Talvez seja por isso que algumas despedidas sejam tão difíceis. Não estamos apenas perdendo alguém. Estamos também abandonando uma versão da vida que imaginávamos ter ao lado daquela pessoa.

Ainda assim, existem momentos em que escolher a si mesma é a única maneira de recuperar aquilo que foi deixado para trás.