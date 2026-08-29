Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Filosofia: 'Ela aprendeu que perder pessoas pode doer, mas perder a si mesma custa muito mais' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre identidade

Escolher a própria liberdade pode significar abrir mão de relações que exigem que uma mulher abandone seus desejos, limites e aquilo que acredita ser

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 00:45

Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo
Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo Crédito: Reprodução

A reflexão inspirada no pensamento de Simone de Beauvoir parte de uma escolha que nem sempre é fácil: até onde devemos ir para manter alguém em nossa vida sem deixar de ser quem somos?

Existem relações que começam como encontros importantes, mas, aos poucos, passam a exigir concessões cada vez maiores. Primeiro, deixamos de fazer alguma coisa para evitar uma discussão. Depois, mudamos uma opinião para não desagradar. Mais tarde, abandonamos planos, amizades, sonhos e até partes da nossa personalidade para preservar a relação.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir

A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução
'O Segundo Sexo' tornou Simone de Beauvoir uma das autoras mais importantes para compreender as estruturas sociais que historicamente limitaram a autonomia feminina por Reprodução
Beauvoir defendia uma existência marcada pela liberdade e pela responsabilidade de construir o próprio caminho, em vez de simplesmente aceitar papéis impostos por Reprodução
Além do feminismo, Simone de Beauvoir escreveu sobre liberdade, ética, envelhecimento, relacionamentos e os dilemas da existência humana por Reprodução
Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo por Reprodução
Sua obra continua atual por discutir uma questão fundamental: até que ponto nossas escolhas são realmente nossas ou foram determinadas pelo que esperam de nós? por Reprodução
Para Beauvoir, a mulher não deveria ser reduzida a um papel definido pela sociedade, mas reconhecida como sujeito capaz de escolher e construir a própria trajetória por Reprodução
Em sua obra, Beauvoir questionou os papéis sociais impostos às mulheres e defendeu a possibilidade de construir a própria existência com liberdade e autonomia por Reprodução
A filosofia de Simone de Beauvoir ajudou a transformar a maneira como a sociedade pensa identidade, liberdade, gênero e condição feminina por Reprodução
Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e intelectual francesa, uma das principais referências do pensamento feminista do século XX por Reprodução
1 de 10
A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução

O problema é que essas pequenas renúncias podem se acumular até que a pessoa já não reconheça a própria vida.

Para Beauvoir, a liberdade está profundamente ligada à possibilidade de cada indivíduo construir a própria existência. Nesse sentido, amar alguém não deveria significar abrir mão da própria capacidade de escolher.

Perder uma pessoa pode provocar dor, saudade e até arrependimento. Mas existe uma dor diferente quando percebemos que, para continuar ao lado de alguém, fomos nos afastando de nós mesmos.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando duas pessoas se unem, é preciso cuidado para não esquecer o que fez com que se unissem' - a reflexão inspirada na obra de Esther Perel sobre intimidade

Frase do dia da Psicologia: 'Quando duas pessoas se unem, é preciso cuidado para não esquecer o que fez com que se unissem' - a reflexão inspirada na obra de Esther Perel sobre intimidade

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O perigo não é deixar de desejar; é se acostumar com a ausência do desejo e deixar de sentir falta dele' - a reflexão inspirada na obra de Esther Perel sobre intimidade

Frase do dia da Psicologia: 'O perigo não é deixar de desejar; é se acostumar com a ausência do desejo e deixar de sentir falta dele' - a reflexão inspirada na obra de Esther Perel sobre intimidade

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Estamos realmente vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo?' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre a sociedade contemporânea

Frase do dia da Filosofia: 'Estamos realmente vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo?' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre a sociedade contemporânea

Às vezes, o medo de ficar sozinho faz com que uma pessoa aceite situações que jamais aconselharia a alguém que ama. Ela permanece porque acredita que perder aquela relação seria insuportável, sem perceber que já está pagando um preço alto demais para mantê-la.

Isso não significa que relacionamentos não exijam mudanças. Toda convivência envolve negociação, paciência e capacidade de ceder. A questão está na diferença entre adaptar-se para construir uma vida a dois e apagar-se para caber na vida do outro.

Uma relação saudável pode transformar uma pessoa, mas não deveria exigir que ela deixe de existir como indivíduo.

Talvez seja por isso que algumas despedidas sejam tão difíceis. Não estamos apenas perdendo alguém. Estamos também abandonando uma versão da vida que imaginávamos ter ao lado daquela pessoa.

Ainda assim, existem momentos em que escolher a si mesma é a única maneira de recuperar aquilo que foi deixado para trás.

Porque perder alguém pode doer profundamente. Mas passar anos vivendo uma vida que já não reconhecemos como nossa pode custar ainda mais.

Mais recentes

Imagem - A partir de hoje (29 de agosto), esses 4 signos do horóscopo chinês começam a colocar a vida de volta nos trilhos

A partir de hoje (29 de agosto), esses 4 signos do horóscopo chinês começam a colocar a vida de volta nos trilhos
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não são as coisas que nos atormentam, mas o julgamento que fazemos delas' - saiba como usar a reflexão de Epicteto para aliviar a ansiedade

Frase do dia do Estoicismo: 'Não são as coisas que nos atormentam, mas o julgamento que fazemos delas' - saiba como usar a reflexão de Epicteto para aliviar a ansiedade
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda sogra que interfere consegue fazer isso sozinha; às vezes, o filho nunca aprendeu a colocar limites entre a mãe e o casamento' - a reflexão inspirada em Murray Bowen

Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda sogra que interfere consegue fazer isso sozinha; às vezes, o filho nunca aprendeu a colocar limites entre a mãe e o casamento' - a reflexão inspirada em Murray Bowen