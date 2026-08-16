REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Estamos realmente vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo?' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre a sociedade contemporânea

Entre trabalho, compromissos, cobranças, redes sociais e preocupações, é possível passar os dias ocupados sem perceber que quase não houve espaço para simplesmente viver

Fernanda Varela

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 00:45

Byung-Chul Han questiona uma vida em que estar ocupado o tempo inteiro passou a ser confundido com estar vivendo plenamente Crédito: Reprodução

Byung-Chul Han analisa justamente essa lógica de produtividade permanente. Em vez de alguém nos obrigar o tempo todo a fazer mais, somos frequentemente nós mesmos que estabelecemos novas metas, cobramos resultados e sentimos culpa quando paramos. O descanso deixa de ser uma necessidade e passa a parecer um luxo.

Tudo sobre Byung-Chul Han 1 de 10

O problema é que dar conta de tudo não significa necessariamente estar bem. Podemos responder todas as mensagens, cumprir todas as tarefas, alcançar objetivos e ainda sentir que alguma coisa está faltando. Quando a vida se transforma apenas em uma sequência de obrigações, sobra pouco espaço para aquilo que não pode ser medido: presença, silêncio, encontros, contemplação e prazer.

A reflexão também questiona a ideia de que precisamos estar sempre avançando. Nem todo momento precisa gerar produtividade. Nem todo tempo precisa ser preenchido. Há experiências que só acontecem quando diminuímos o ritmo e permitimos que a vida aconteça sem a necessidade de transformá-la imediatamente em resultado.

Isso não significa abandonar responsabilidades ou deixar de buscar objetivos. Significa perceber quando a busca por produtividade começa a ocupar o espaço que deveria pertencer à própria existência.