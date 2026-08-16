Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Filosofia: 'Estamos realmente vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo?' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre a sociedade contemporânea

Entre trabalho, compromissos, cobranças, redes sociais e preocupações, é possível passar os dias ocupados sem perceber que quase não houve espaço para simplesmente viver

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 00:45

Byung-Chul Han questiona uma vida em que estar ocupado o tempo inteiro passou a ser confundido com estar vivendo plenamente
Byung-Chul Han questiona uma vida em que estar ocupado o tempo inteiro passou a ser confundido com estar vivendo plenamente Crédito: Reprodução

Byung-Chul Han analisa justamente essa lógica de produtividade permanente. Em vez de alguém nos obrigar o tempo todo a fazer mais, somos frequentemente nós mesmos que estabelecemos novas metas, cobramos resultados e sentimos culpa quando paramos. O descanso deixa de ser uma necessidade e passa a parecer um luxo.

Tudo sobre Byung-Chul Han

Byung-Chul Han usa a filosofia para questionar uma pergunta cada vez mais urgente: estamos realmente vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo? por Reprodução
Seus pensamentos ajudam a compreender por que, mesmo com tantas formas de conexão, a sociedade contemporânea também enfrenta uma crescente sensação de isolamento por Reprodução
O filósofo chama atenção para os efeitos de uma sociedade que exige desempenho constante e faz com que o indivíduo se torne seu próprio cobrador por Reprodução
A obra de Byung-Chul Han convida a repensar o valor do silêncio, da contemplação e dos momentos que não precisam produzir nenhum resultado por Reprodução
Para Byung-Chul Han, a sociedade contemporânea transformou o excesso de atividade em um ideal, fazendo com que até o descanso pareça uma perda de tempo por Reprodução
Byung-Chul Han questiona uma vida em que estar ocupado o tempo inteiro passou a ser confundido com estar vivendo plenamente por Reprodução
Seus livros refletem sobre temas como cansaço, ansiedade, solidão, tecnologia, produtividade e a dificuldade de simplesmente desacelerar por Reprodução
Em sua obra, Byung-Chul Han analisa como a pressão por desempenho pode transformar a própria pessoa em alguém que cobra cada vez mais de si mesma por Reprodução
Byung-Chul Han é um dos filósofos contemporâneos mais conhecidos por suas críticas à sociedade da produtividade, do excesso e da velocidade por Reprodução
O filósofo sul-coreano discute os efeitos de uma sociedade marcada pela hiperconectividade, pela exposição constante e pela necessidade de estar sempre produzindo por Reprodução
1 de 10
Byung-Chul Han usa a filosofia para questionar uma pergunta cada vez mais urgente: estamos realmente vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo? por Reprodução

O problema é que dar conta de tudo não significa necessariamente estar bem. Podemos responder todas as mensagens, cumprir todas as tarefas, alcançar objetivos e ainda sentir que alguma coisa está faltando. Quando a vida se transforma apenas em uma sequência de obrigações, sobra pouco espaço para aquilo que não pode ser medido: presença, silêncio, encontros, contemplação e prazer.

A reflexão também questiona a ideia de que precisamos estar sempre avançando. Nem todo momento precisa gerar produtividade. Nem todo tempo precisa ser preenchido. Há experiências que só acontecem quando diminuímos o ritmo e permitimos que a vida aconteça sem a necessidade de transformá-la imediatamente em resultado.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Não é a falta de tempo que nos impede de viver; muitas vezes, é a maneira como escolhemos gastá-lo' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre a sociedade contemporânea

Frase do dia da Filosofia: 'Não é a falta de tempo que nos impede de viver; muitas vezes, é a maneira como escolhemos gastá-lo' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre a sociedade contemporânea

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Quem tem coragem de decepcionar os outros às vezes finalmente consegue ser fiel a si mesmo' - a reflexão inspirada em Alain de Botton sobre autenticidade

Frase do dia da Filosofia: 'Quem tem coragem de decepcionar os outros às vezes finalmente consegue ser fiel a si mesmo' - a reflexão inspirada em Alain de Botton sobre autenticidade

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Às vezes, precisamos perder a vida que imaginamos para finalmente descobrir a vida que queremos viver' - a reflexão inspirada em Alain de Botton sobre mudança

Frase do dia da Filosofia: 'Às vezes, precisamos perder a vida que imaginamos para finalmente descobrir a vida que queremos viver' - a reflexão inspirada em Alain de Botton sobre mudança

Isso não significa abandonar responsabilidades ou deixar de buscar objetivos. Significa perceber quando a busca por produtividade começa a ocupar o espaço que deveria pertencer à própria existência.

Talvez a pergunta mais incômoda não seja quanto conseguimos fazer em um dia, mas quanto daquele dia realmente sentimos que vivemos.

Mais recentes

Imagem - Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo

Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo
Imagem - Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)

Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)
Imagem - 4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias

4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias