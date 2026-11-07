REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Existe um cansaço que não melhora com uma noite de sono. A gente até esquece como era viver sem sentir medo o tempo inteiro' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Há momentos em que o corpo até descansa, mas a mente continua presa às preocupações

Fernanda Varela

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 00:45

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

“Existe um tipo angustiante de cansaço que não melhora com uma noite de sono. Ele aparece quando você passa tantos dias tentando ser forte, enfrentar preocupações e sobreviver às dificuldades que começa a esquecer como era viver sem sentir medo o tempo inteiro, sem esperar notícias ruins e sem precisar reunir coragem para enfrentar mais um dia.”

A reflexão, inspirada no pensamento do psiquiatra e neurologista austríaco Viktor Frankl, descreve um desgaste que vai além do cansaço físico. É a exaustão de quem enfrenta tantas preocupações que, mesmo nos momentos de descanso, não consegue se desligar completamente daquilo que está vivendo.

8 curiosidades sobre Viktor Frankl 1 de 8

Existem períodos em que a vida parece se transformar em uma sequência de problemas. Quando uma dificuldade começa a ser resolvida, outra aparece. As notícias provocam apreensão, o telefone desperta ansiedade e até os momentos de tranquilidade são acompanhados pelo receio de que alguma coisa ruim aconteça.

A pessoa continua cumprindo suas responsabilidades, conversando com os outros e tentando manter a rotina. Entretanto, por dentro, sente que está constantemente se preparando para enfrentar mais uma situação difícil.

O descanso físico nem sempre é suficiente para aliviar esse estado de tensão. É possível dormir durante horas e acordar com a sensação de que a mente nunca deixou de trabalhar.

Viktor Frankl, fundador da logoterapia e autor de Em Busca de Sentido, dedicou parte de sua obra à capacidade humana de encontrar significado mesmo diante do sofrimento. Sua experiência como sobrevivente dos campos de concentração nazistas também influenciou suas reflexões sobre esperança, responsabilidade e resistência diante das adversidades.

A frase apresentada não é uma citação literal do autor, mas uma reflexão contemporânea inspirada em temas presentes em sua obra.

Uma das consequências de viver sob preocupação prolongada é começar a perceber a tranquilidade como algo distante. Aquilo que antes parecia comum, como passar um dia sem receber notícias preocupantes, fazer planos ou simplesmente aproveitar uma conversa, passa a representar um desejo difícil de alcançar.

Em determinadas situações, o medo não está relacionado apenas ao que está acontecendo, mas também à possibilidade de novas perdas, mudanças ou acontecimentos que ninguém consegue controlar.

E talvez uma das partes mais difíceis dessa experiência seja perceber que a vida continua acontecendo enquanto a pessoa sente que está apenas tentando atravessar os dias.

A reflexão inspirada em Frankl não significa que seja necessário encontrar um lado positivo em todo sofrimento. Algumas experiências são dolorosas, injustas e profundamente desgastantes. Reconhecer essa realidade também faz parte de enfrentá-las.

Buscar apoio, compartilhar preocupações e permitir-se pequenos momentos de descanso não elimina os problemas, mas pode ajudar a tornar esse período menos solitário.