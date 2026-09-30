REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Existe uma solidão mais dolorosa do que não ter ninguém: ter alguém ao lado e ainda se sentir completamente sozinho' - a reflexão inspirada em Schopenhauer sobre a solidão a dois

O filósofo alemão refletiu sobre solidão, individualidade e a relação do ser humano com a própria companhia, ideias que ajudam a compreender por que a presença de alguém nem sempre é suficiente para nos fazer sentir acompanhados

Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 00:45

Arthur Schopenhauer ficou conhecido pelas reflexões sobre solidão, sofrimento e natureza humana. Crédito: Reprodução

Estar sozinho e sentir-se sozinho não são necessariamente a mesma coisa. Há quem passe horas sem companhia e encontre tranquilidade nesse tempo, assim como existem pessoas que dividem a casa, a cama e a rotina com alguém e, ainda assim, carregam uma sensação profunda de solidão. Talvez essa segunda experiência seja ainda mais difícil porque aquilo que deveria representar companhia acaba lembrando constantemente a ausência de conexão.

“Existe uma solidão mais dolorosa do que não ter ninguém: ter alguém ao lado e ainda se sentir completamente sozinho” não é uma citação literal de Arthur Schopenhauer. A frase é uma reflexão inspirada no pensamento do filósofo alemão, especialmente em suas considerações sobre solidão, individualidade e a capacidade de encontrar valor na própria companhia.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer 1 de 10

A solidão dentro de um relacionamento nem sempre é visível para quem observa de fora. O casal pode morar junto, fazer refeições na mesma mesa, viajar, frequentar festas e aparecer lado a lado em fotografias. A proximidade física, porém, não garante intimidade emocional.

É possível dormir todas as noites ao lado de alguém e sentir que já não existe espaço para conversar sobre aquilo que realmente importa. Contar uma preocupação e não se sentir ouvido. Celebrar uma conquista e perceber indiferença. Tentar explicar uma dor e receber silêncio. Aos poucos, duas pessoas podem continuar compartilhando uma rotina enquanto deixam de compartilhar aquilo que acontece dentro delas.

Essa experiência pode ser particularmente dolorosa porque existe uma expectativa de companhia. Quando estamos fisicamente sozinhos, sabemos que não há ninguém naquele momento para ouvir uma história ou oferecer acolhimento. Quando existe alguém ao lado e ainda assim nos sentimos desamparados, a ausência ganha outra dimensão: a pessoa está presente, mas aquilo que esperávamos encontrar naquela presença não está.

Isso não significa que sentir solidão em alguns momentos seja prova de que um relacionamento acabou. Nenhuma pessoa consegue atender todas as necessidades emocionais de outra, e casais atravessam períodos de cansaço, distanciamento, trabalho excessivo, preocupações e dificuldades de comunicação. Um sentimento pontual não define sozinho a qualidade de uma relação.

O alerta aparece quando essa solidão se transforma em rotina. Quando falar parece inútil, quando a vulnerabilidade desaparece, quando os dois deixam de procurar um ao outro para dividir medos, alegrias e dúvidas, a presença física pode começar a esconder uma distância emocional cada vez maior.

A reflexão inspirada em Schopenhauer também provoca outra questão: o medo de ficar sozinho pode fazer alguém permanecer justamente em uma relação na qual já se sente sozinho. A ideia de terminar assusta porque parece significar perder companhia, mesmo quando essa companhia há muito deixou de produzir sensação de pertencimento.

Existe, então, uma diferença importante entre escolher momentos de solitude e experimentar solidão emocional. Aprender a apreciar a própria companhia pode trazer autonomia e tranquilidade. Sentir-se invisível ao lado de alguém, por outro lado, pode produzir a sensação de que existe uma relação para todos os efeitos externos, mas falta justamente aquilo que deveria torná-la significativa para quem está dentro dela.

Talvez por isso algumas pessoas descubram, depois do fim de determinados relacionamentos, algo aparentemente contraditório: passaram a morar sozinhas, mas deixaram de se sentir tão solitárias.