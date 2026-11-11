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Frase do dia da Filosofia: 'Existe uma solidão muito particular em dormir ao lado de alguém que já não olha para você como antes' - reflexão inspirada em Erich Fromm

Nem sempReflexão inspirada no pensamento de Erich Fromm aborda a carência afetiva dentro do casamento e como a atenção de outra pessoa pode despertar sentimentos que pareciam esquecidos.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 00:00

Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Divulgação

“Existe uma solidão muito particular em dormir ao lado de alguém que já não olha para você como antes. E, quando outra pessoa demonstra interesse, percebe seus detalhes ou faz um elogio sincero, você descobre que talvez não estivesse procurando um novo amor. Estava apenas sentindo falta de ser vista por alguém.”

A reflexão, inspirada em temas presentes no pensamento do psicanalista e filósofo Erich Fromm, aborda uma das experiências mais silenciosas dentro de um relacionamento: a sensação de estar acompanhada, mas emocionalmente sozinha.

10 curiosidades sobre Erich Fromm

Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação
Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos. por Divulgação
Suas reflexões influenciaram psicologia, filosofia e estudos sobre relações humanas. por Divulgação
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Divulgação
O psicanalista criticava o excesso de produtividade e a pressão constante da sociedade moderna. por Divulgação
Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento. por Divulgação
O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo. por Divulgação
O autor acreditava que muitas pessoas vivem tentando preencher carências através de consumo e aprovação social. por Divulgação
Fromm estudou temas ligados ao vazio emocional e à sensação de desconexão na vida moderna. por Divulgação
Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20. por Divulgação
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Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação

Existem casamentos em que duas pessoas continuam dividindo a mesma casa, a mesma cama e as mesmas responsabilidades, mas já não compartilham a intimidade emocional que um dia as aproximou. As conversas passam a girar em torno das contas, dos compromissos e dos problemas cotidianos. Os elogios desaparecem, os gestos de carinho se tornam raros e o interesse pela vida do outro parece diminuir.

A relação continua existindo, mas uma das pessoas pode começar a sentir que deixou de ser verdadeiramente enxergada.

É nesse contexto que a atenção de alguém de fora pode provocar sentimentos inesperados. Um elogio espontâneo, uma conversa agradável ou o simples fato de alguém perceber uma mudança na aparência podem despertar emoções que pareciam adormecidas.

Não necessariamente porque exista o desejo de abandonar o casamento ou começar uma nova história, mas porque aquela experiência devolve uma sensação que estava fazendo falta: a de ser interessante, admirada e importante para alguém.

Erich Fromm, autor de A Arte de Amar, dedicou parte de sua obra à compreensão do amor, da solidão e das relações humanas. Para o pensador, amar não deveria ser entendido apenas como um sentimento espontâneo, mas também como uma prática que envolve cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento do outro.

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Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, o cansaço emocional chega a um ponto em que você não tem mais vontade de conversar' - reflexão inspirada em Carl Rogers

A frase apresentada não é uma citação literal de Fromm, mas uma reflexão contemporânea inspirada em princípios de seu pensamento.

Uma das questões mais delicadas dessa experiência é que a pessoa pode começar a sentir atração por alguém sem jamais transformar esse sentimento em um envolvimento. Não existem encontros escondidos, declarações ou promessas. Às vezes, tudo acontece silenciosamente, nos pensamentos e nas emoções que ela tenta compreender.

E talvez o que mais provoque confusão seja perceber que o outro não precisou fazer nada extraordinário.

Bastou demonstrar gentileza, prestar atenção durante uma conversa ou oferecer um elogio sincero.

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Frase do dia da Filosofia: 'Uma das maiores injustiças com uma mãe é acreditar que, porque ela sempre encontrou forças para continuar, nunca chegou ao próprio limite' - reflexão inspirada em Marco Aurélio

Isso não significa que toda atração fora do casamento seja provocada pela carência afetiva, nem que a responsabilidade pela fidelidade pertença apenas a um dos parceiros. Os sentimentos humanos são complexos, e reconhecer uma emoção não significa necessariamente agir sobre ela.

Entretanto, quando uma pessoa se surpreende profundamente com gestos simples de consideração, pode ser importante refletir sobre aquilo que está faltando em sua relação.

A convivência prolongada não deveria transformar o carinho em algo dispensável. Conhecer alguém há muitos anos não significa que essa pessoa deixou de precisar ser admirada, ouvida e tratada com delicadeza.

A reflexão inspirada em Erich Fromm lembra que a presença física não substitui a conexão emocional. É possível estar ao lado de alguém todos os dias e, ainda assim, sentir uma profunda falta de intimidade.

Porque, às vezes, o que parece ser o começo de uma paixão por outra pessoa é também a descoberta dolorosa de uma ausência dentro do próprio casamento.

E talvez a pergunta mais difícil não seja por que alguém de fora despertou tantos sentimentos, mas em que momento a pessoa que estava ao seu lado deixou de fazer você se sentir amada.

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