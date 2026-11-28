REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Existe uma solidão particular em ser a pessoa que todos procuram quando precisam, mas que raramente recebe a mesma atenção quando precisa' - reflexão inspirada em Montaigne

Reflexão inspirada no filósofo Michel de Montaigne aborda o desgaste emocional de quem acolhe, aconselha e resolve os problemas dos outros, mas raramente encontra o mesmo cuidado quando precisa de apoio.

Fernanda Varela

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 00:30

Ao longo de sua obra, Michel de Montaigne questionou certezas absolutas e destacou os limites do conhecimento humano. Crédito: Reprodução

“Existe uma solidão particular em ser a pessoa que todos procuram quando precisam de ajuda, mas que raramente recebe a mesma atenção quando está sofrendo. Você escuta, aconselha, resolve problemas e encontra forças para acolher os outros, mesmo quando sua própria vida está desmoronando. Até perceber que passou tanto tempo sendo o porto seguro de todo mundo que ninguém aprendeu a reconhecer quando é você quem precisa de abrigo.”



Existem pessoas que parecem ter uma capacidade inesgotável de cuidar dos outros. São aquelas que recebem ligações durante momentos difíceis, escutam desabafos, oferecem conselhos e encontram maneiras de ajudar mesmo quando também enfrentam problemas.

Curiosidades sobre Michel de Montaigne 1 de 9

Na família, costumam assumir responsabilidades que ninguém mais deseja carregar. No trabalho, são procuradas quando alguma situação precisa ser resolvida. Entre os amigos, tornam-se referências de equilíbrio, compreensão e disponibilidade.

Para quem observa de fora, parecem fortes, organizadas e emocionalmente preparadas para enfrentar qualquer dificuldade.

Entretanto, essa imagem pode esconder uma realidade bastante diferente.

Quem está sempre disponível para acolher também pode enfrentar noites difíceis, preocupações silenciosas e momentos em que gostaria de encontrar alguém disposto a oferecer o mesmo cuidado.

O problema é que, quando uma pessoa se acostuma a desempenhar o papel de apoio, aqueles que convivem com ela podem deixar de perceber suas necessidades.

O filósofo francês Michel de Montaigne, conhecido por suas reflexões sobre a condição humana, a amizade e o autoconhecimento, dedicou parte de sua obra à observação das contradições e fragilidades que fazem parte da existência.

Em seus Ensaios, publicados inicialmente em 1580, o pensador explorou experiências humanas comuns, questionou certezas e valorizou o exercício de olhar para si mesmo com sinceridade.

A frase apresentada não é uma citação literal de Montaigne, mas uma reflexão contemporânea inspirada em temas presentes em sua filosofia, especialmente a importância do autoconhecimento e das relações humanas.

Uma das questões mais delicadas de ocupar constantemente o lugar de quem cuida é que essa função pode se transformar em uma expectativa permanente.

A pessoa que sempre resolve problemas passa a ser procurada automaticamente diante de qualquer dificuldade. Aquela que costuma escutar os outros se torna responsável por receber desabafos, mesmo quando não está emocionalmente disponível.

E quem raramente demonstra sofrimento pode acabar sendo visto como alguém que simplesmente não precisa de ajuda.

Em algumas situações, essa dinâmica não surge por falta de carinho. As pessoas ao redor podem estar tão acostumadas com a força e a disponibilidade de alguém que deixam de perguntar como ela realmente está.

Entretanto, o resultado pode ser uma sensação profunda de solidão.

Existe uma diferença entre estar cercado de pessoas e sentir que existe espaço para demonstrar as próprias fragilidades.

Alguém pode ter muitos amigos, manter relações familiares próximas e conversar diariamente com diversas pessoas, mas ainda assim sentir dificuldade para compartilhar aquilo que está vivendo.

Às vezes, isso acontece porque não deseja preocupar os outros. Em outras situações, porque acredita que precisa continuar sendo forte ou teme não encontrar a mesma compreensão que costuma oferecer.

Também existe quem tenha tentado falar sobre suas dificuldades, mas recebeu respostas superficiais, mudanças de assunto ou comparações com problemas considerados mais graves.

Com o tempo, algumas pessoas podem aprender a guardar o próprio sofrimento.

Continuam sorrindo, trabalhando, cumprindo compromissos e ajudando quem precisa, enquanto suas preocupações permanecem praticamente invisíveis.

A reflexão inspirada em Montaigne convida a observar como o cuidado com os outros pode acabar ocupando tanto espaço que o cuidado consigo mesmo passa a ser negligenciado.

Ser generoso, acolhedor e disponível são características que podem fortalecer relações. Entretanto, nenhuma delas deveria exigir que uma pessoa ignorasse permanentemente as próprias necessidades.

Também é importante compreender que pedir ajuda não representa fracasso.

Quem oferece conselhos pode precisar ser ouvido. Quem costuma resolver problemas pode enfrentar situações para as quais não encontra respostas. E quem demonstra equilíbrio na maior parte do tempo também pode atravessar períodos de medo, tristeza ou insegurança.

Reconhecer essas possibilidades é parte de uma convivência mais atenta e respeitosa.

Nas relações de amizade, por exemplo, a reciprocidade não precisa significar que todos ofereçam exatamente a mesma quantidade de atenção em todos os momentos.

Existem fases em que uma pessoa necessita de mais apoio do que outra. O problema surge quando essa diferença se torna permanente e as necessidades de alguém deixam de ser consideradas.

Nas relações familiares, a situação pode ser ainda mais complexa.

Muitas vezes, uma pessoa assume naturalmente a função de organizar compromissos, acompanhar problemas de saúde, administrar conflitos e oferecer suporte emocional.

A dedicação pode nascer do amor, mas isso não significa que o esforço envolvido deixe de produzir cansaço.

Em determinados momentos, dividir responsabilidades e reconhecer limites pode ser tão importante quanto continuar ajudando.

A filosofia de Montaigne também valoriza a observação sincera da própria experiência. E talvez esse exercício permita perceber quando a disponibilidade deixou de ser uma escolha e passou a funcionar como uma obrigação.

Nem sempre é necessário atender imediatamente a todos os pedidos. Nem toda dificuldade precisa ser resolvida por uma única pessoa. E demonstrar vulnerabilidade não elimina a capacidade de continuar sendo alguém confiável.

Existe uma forma de maturidade em compreender que podemos cuidar dos outros sem abandonar a nós mesmos.

No fim, a reflexão inspirada em Montaigne lembra que até as pessoas aparentemente mais fortes precisam encontrar espaços de acolhimento.

Porque existe uma tristeza difícil de explicar em ser lembrado por todos nos momentos de dificuldade, mas sentir que quase ninguém percebe quando é a sua própria vida que está desmoronando.