REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Existem ambientes de trabalho em que não importa o quanto você se dedique, sempre haverá alguém cobrando mais' - reflexão inspirada em Sêneca

Reflexão inspirada no filósofo Sêneca mostra por que estabelecer limites é importante para não sacrificar a saúde e a vida pessoal em nome do trabalho

Fernanda Varela

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 00:30

Sêneca Crédito: Reprodução

“Existem ambientes de trabalho em que não importa o quanto você se dedique, sempre haverá alguém cobrando mais. Você entrega resultados, assume responsabilidades e resolve problemas que nem deveriam ser seus. Até perceber que, enquanto tenta provar seu valor para os outros, está sacrificando sua saúde, seu tempo e a própria tranquilidade.”

A reflexão, inspirada em temas presentes no pensamento do filósofo romano Sêneca, aborda uma realidade enfrentada por muitos profissionais: a sensação de que nenhum esforço parece suficiente para atender às expectativas de um ambiente de trabalho marcado por cobranças constantes.

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

Existem pessoas que começam a carreira determinadas a demonstrar competência, responsabilidade e comprometimento. Aceitam desafios, assumem novas tarefas e procuram entregar resultados acima do esperado. Entretanto, com o passar do tempo, aquilo que inicialmente era reconhecido como dedicação pode se transformar em uma obrigação permanente.

O profissional que sempre resolve os problemas passa a receber ainda mais responsabilidades. Quem raramente reclama acaba sendo procurado para assumir tarefas extras. E aquele que demonstra disponibilidade constante pode perceber que seu tempo deixou de ser respeitado.

O problema surge quando essa dinâmica começa a comprometer a saúde emocional e a qualidade de vida.

Sêneca, um dos principais representantes do estoicismo, dedicou parte de sua obra à importância do tempo, do equilíbrio e da maneira como os seres humanos lidam com as pressões externas. Em seus escritos, especialmente em Sobre a Brevidade da Vida, refletiu sobre o risco de desperdiçar a existência com preocupações e ocupações que afastam as pessoas daquilo que realmente importa.

A frase apresentada não é uma citação literal do filósofo, mas uma reflexão contemporânea inspirada em princípios de seu pensamento.

Uma das armadilhas da vida profissional é acreditar que o reconhecimento chegará quando finalmente todas as expectativas forem atendidas. A pessoa aceita mais uma tarefa, adia um compromisso pessoal e responde mensagens fora do expediente porque imagina que seu esforço será percebido.

Entretanto, em ambientes onde as cobranças não possuem limites claros, cada nova entrega pode apenas aumentar aquilo que se espera dela.

Aos poucos, descansar começa a provocar culpa. Os momentos de lazer são interrompidos por preocupações profissionais e até os dias de folga podem ser acompanhados pela sensação de que existe alguma pendência esperando solução.

Isso não significa que dedicação e ambição sejam problemas. O trabalho pode representar realização, independência e propósito. A dificuldade aparece quando a busca por resultados passa a exigir sacrifícios constantes sem espaço para recuperação, reconhecimento ou respeito aos limites individuais.

Também é importante compreender que nem sempre o esgotamento acontece porque alguém não sabe organizar o próprio tempo. Jornadas excessivas, equipes reduzidas, cobranças desproporcionais e condições inadequadas podem contribuir diretamente para a sobrecarga.

A reflexão inspirada em Sêneca convida a questionar quanto da própria vida está sendo entregue na tentativa de corresponder às expectativas dos outros.

Porque ser um bom profissional não deveria significar estar disponível o tempo inteiro, aceitar qualquer responsabilidade ou abrir mão da própria saúde para demonstrar competência.