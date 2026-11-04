REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Existem medos que não nascem da falta de coragem, mas do tamanho do amor que sentimos' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Reflexão inspirada em Viktor Frankl mostra por que até as pessoas mais fortes se sentem vulneráveis diante da possibilidade de uma perda

Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 00:30

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

“Existem medos que não nascem da falta de coragem, mas do tamanho do amor que sentimos. Porque, quando alguém se torna uma parte tão importante da nossa vida, a simples possibilidade de perdê-lo é suficiente para fazer o mundo inteiro parecer inseguro.”

A reflexão, inspirada no pensamento de Viktor Frankl, aborda um dos sentimentos mais difíceis de enfrentar: o medo de perder alguém que ocupa um lugar insubstituível em nossa vida. Um medo que pode surgir de repente, diante de uma doença, de uma internação ou de qualquer situação que nos faça perceber como a existência é frágil.

Existem momentos em que tudo parece perder a importância. Os problemas do trabalho, os compromissos e as preocupações cotidianas ficam em segundo plano. O que antes parecia urgente deixa de ser prioridade, e tudo o que desejamos é receber uma boa notícia, ouvir uma voz conhecida ou ter a certeza de que a pessoa que amamos ficará bem.

8 curiosidades sobre Viktor Frankl 1 de 8

É nessas horas que até quem sempre demonstrou força pode se sentir completamente vulnerável.

Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e criador da logoterapia, dedicou parte de sua obra à compreensão do sofrimento, do amor e da busca de sentido. Sobrevivente dos campos de concentração nazistas, ele destacou a importância dos vínculos afetivos e daquilo que dá significado à existência humana.

A frase apresentada não é uma citação literal do autor, mas uma reflexão contemporânea inspirada em temas presentes em seu pensamento.

Quando alguém que amamos enfrenta uma situação delicada, nossa mente pode começar a imaginar cenários que ainda não aconteceram. Uma demora por notícias provoca ansiedade. Uma mudança inesperada desperta preocupação. E até os momentos de tranquilidade podem ser acompanhados pelo receio de que alguma coisa dê errado.

Esse medo não significa falta de fé, fraqueza ou incapacidade de enfrentar dificuldades. Muitas vezes, revela apenas a importância daquele vínculo e o sofrimento provocado pela incerteza.

Também existe uma angústia particular em perceber que, por mais que amemos alguém, não conseguimos controlar tudo o que acontece com essa pessoa. Podemos acompanhar, cuidar, oferecer apoio e permanecer presentes, mas existem circunstâncias que ultrapassam nossa vontade.

Isso não torna o amor menos importante. Pelo contrário, a presença, o carinho e o cuidado continuam tendo valor mesmo quando não podemos garantir o resultado que desejamos.

A reflexão inspirada em Viktor Frankl lembra que sentir medo não nos torna menos corajosos. A coragem também pode estar em continuar ao lado de alguém enquanto enfrentamos nossas próprias inseguranças.

Porque existem momentos em que não queremos grandes conquistas, respostas para todos os problemas ou certezas sobre o futuro. Tudo o que desejamos é que a vida nos permita continuar vivendo os pequenos momentos ao lado de quem amamos.