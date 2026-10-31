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Frase do dia da Filosofia: 'Existem pessoas que parecem sentir prazer em tornar o ambiente mais pesado' - reflexão inspirada em Arthur Schopenhauer

Reflexão inspirada no filósofo Arthur Schopenhauer aborda como a arrogância e a necessidade de superioridade podem afastar até quem tem carinho por elas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 00:00

A obra O Mundo como Vontade e Representação é considerada sua principal contribuição filosófica.
A obra O Mundo como Vontade e Representação é considerada sua principal contribuição filosófica. Crédito: Reprodução

“Existem pessoas que parecem sentir prazer em tornar o ambiente mais pesado. Criticam tudo, diminuem os outros e transformam qualquer conversa em uma oportunidade de demonstrar superioridade.”

A frase, inspirada em temas presentes na filosofia de Arthur Schopenhauer, descreve um comportamento que pode tornar a convivência desgastante: a necessidade constante de criticar, corrigir e demonstrar que se sabe mais do que os outros.

Todo mundo conhece alguém que parece encontrar defeitos em qualquer situação. Se uma pessoa compartilha uma conquista, surge um comentário para diminuir sua importância. Se alguém conta uma experiência feliz, aparece uma comparação. Se uma conversa está agradável, basta uma observação inconveniente para mudar completamente o clima.

O problema não está em discordar ou ter opiniões diferentes. A dificuldade começa quando uma pessoa transforma toda interação em uma oportunidade de se colocar acima dos demais.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução
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A obra O Mundo como Vontade e Representação é considerada sua principal contribuição filosófica. por Reprodução
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O filósofo tinha um cachorro de estimação chamado Atma. por Reprodução
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Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução

Arthur Schopenhauer, filósofo alemão nascido em 1788, ficou conhecido por suas reflexões sobre a condição humana, o egoísmo e os conflitos que atravessam as relações sociais. Em sua obra, examinou como os desejos individuais e a preocupação com a própria importância podem influenciar o comportamento humano.

A frase apresentada não é uma citação literal do filósofo, mas uma reflexão contemporânea inspirada nesses temas.

Em algumas relações, a arrogância aparece de maneira tão frequente que as pessoas ao redor começam a medir as palavras. Evitam compartilhar novidades, deixam de contar planos e preferem permanecer em silêncio para não receber críticas desnecessárias.

A convivência, que deveria oferecer momentos de troca e tranquilidade, passa a exigir um esforço constante.

Nem sempre quem age dessa maneira percebe o efeito que provoca. Algumas pessoas acreditam estar apenas sendo sinceras, exigentes ou bem-humoradas. Entretanto, existe uma diferença entre expressar uma opinião e utilizar as palavras para constranger alguém.

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Frase do dia da Filosofia: 'Uma decepção não significa que todas as possibilidades acabaram' - reflexão inspirada em Hannah Arendt

Também não é possível concluir que toda pessoa crítica esteja tentando demonstrar superioridade. O comportamento pode ter diferentes motivações, e uma atitude isolada não define a personalidade de ninguém.

O que merece atenção é a repetição de situações em que uma pessoa se sente diminuída, ridicularizada ou constantemente julgada.

Com o tempo, até relações antigas podem perder a espontaneidade. Quem antes procurava companhia começa a inventar desculpas para não estar presente. E nem sempre esse afastamento acontece depois de uma discussão.

Às vezes, as pessoas simplesmente se cansam de frequentar ambientes onde precisam se defender o tempo inteiro.

A reflexão inspirada em Schopenhauer lembra que inteligência, conhecimento e personalidade forte não precisam ser demonstrados por meio da desvalorização dos outros.

Porque uma pessoa pode até conseguir dominar todas as conversas, ter a última palavra e vencer cada discussão. Mas, se para isso precisa tornar a presença dos outros desconfortável, talvez acabe descobrindo que ter razão o tempo inteiro não é suficiente para fazer alguém querer ficar por perto.

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