REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Há mulheres que tentam tanto ser aquilo que esperam delas, que não notam quanto de si mesmas deixaram pelo caminho' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

A filósofa francesa analisou como expectativas sociais podem influenciar a construção da identidade feminina e provocar uma reflexão sobre o preço de organizar a própria vida em torno daquilo que esperam de uma mulher

Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 00:30

A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais Crédito: Reprodução

Existe uma diferença entre fazer escolhas e aprender, desde muito cedo, quais escolhas serão mais aceitas. Uma mulher pode crescer ouvindo como deve se comportar, qual aparência deveria ter, quando deveria se casar, como precisa exercer a maternidade e até quais sonhos seriam adequados para ela. Quando essas expectativas são repetidas durante anos, pode se tornar difícil perceber onde termina aquilo que esperavam dela e começa aquilo que ela realmente queria.

“Há mulheres que passam tanto tempo tentando ser aquilo que esperam delas que só mais tarde descobrem quanto de si mesmas deixaram pelo caminho” não é uma citação literal de Simone de Beauvoir. A frase é uma reflexão inspirada em sua obra e, especialmente, em suas análises sobre a condição feminina, liberdade e construção social da mulher.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir 1 de 10

Em “O Segundo Sexo”, publicado originalmente em 1949, Beauvoir desenvolveu uma de suas ideias mais conhecidas ao discutir como aquilo que uma sociedade entende por “ser mulher” não pode ser reduzido apenas à biologia. Sua análise aborda também as normas, papéis e expectativas que participam da formação da experiência feminina.

Essas expectativas podem aparecer de maneiras aparentemente pequenas. A menina aprende que precisa ser agradável. A jovem percebe que determinadas ambições podem ser consideradas excessivas. A mulher adulta pode sentir que precisa dar conta da carreira, da aparência, da casa, dos filhos, do relacionamento e ainda demonstrar que consegue fazer tudo isso sem reclamar.

O problema não está em uma mulher desejar casar, ter filhos, cuidar da família ou construir qualquer vida considerada tradicional. A liberdade defendida pela reflexão não consiste em substituir uma obrigação por outra. Uma escolha não deixa de ser legítima simplesmente porque também corresponde a uma expectativa social. A questão está em saber quanto espaço existiu para que aquela mulher descobrisse se realmente desejava aquilo.

Esse conflito pode aparecer mais tarde, quando uma vida aparentemente organizada começa a produzir uma sensação difícil de explicar. A pessoa conquistou aquilo que disseram que deveria querer, mas ainda sente que alguma coisa ficou para trás. Pode ser uma carreira abandonada, um desejo constantemente adiado, uma personalidade diminuída para caber em determinado relacionamento ou simplesmente a liberdade de descobrir quem seria sem precisar agradar o tempo inteiro.

Perceber isso não significa necessariamente abandonar tudo o que foi construído. Também não exige rejeitar todas as expectativas externas. Às vezes, significa apenas começar a separar aquilo que ainda faz sentido daquilo que permanece apenas porque durante muito tempo pareceu obrigatório.

A filosofia de Beauvoir torna essa reflexão especialmente poderosa porque coloca a liberdade diante de uma realidade concreta. Ninguém constrói a própria identidade completamente isolado da sociedade. Família, cultura, gênero, condições econômicas e oportunidades disponíveis também participam daquilo que imaginamos ser possível para nossa vida.

Talvez amadurecer também envolva revisitar algumas escolhas e perguntar de onde elas vieram. Não para condenar a mulher que fomos, mas para descobrir se aquilo que continuamos fazendo ainda representa a mulher que somos.