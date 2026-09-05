REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas que passam tanto tempo tentando parecer felizes que já não sabem mais reconhecer aquilo que realmente as faria felizes' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

A busca por uma vida que pareça perfeita aos olhos dos outros pode nos afastar daquilo que realmente proporciona satisfação quando ninguém está olhando

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 00:45

Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. Crédito: Reprodução

Nunca foi tão fácil mostrar felicidade. Viagens, conquistas, relacionamentos, festas, presentes e momentos cuidadosamente escolhidos podem construir a imagem de uma vida desejável. Mas existe uma diferença importante entre viver algo que nos faz felizes e viver algo porque queremos parecer felizes.

A reflexão inspirada no pensamento de Arthur Schopenhauer ajuda a enxergar essa distância. O filósofo alemão dedicou parte de sua obra a pensar sobre os desejos humanos, a satisfação e a dificuldade de encontrar uma felicidade permanente em uma existência marcada por vontades que parecem nunca terminar.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer 1 de 10

Conquistamos alguma coisa e logo queremos outra. Alcançamos uma meta e rapidamente surge uma nova. Aquilo que durante meses parecia indispensável pode perder parte do encanto pouco depois de ser conquistado.

O problema se torna ainda maior quando nossos desejos deixam de nascer apenas de nós mesmos.

É possível começar a querer determinado emprego porque ele transmite sucesso, desejar um relacionamento porque estar sozinho parece socialmente inadequado ou gastar dinheiro com experiências que rendem boas fotografias, mas pouca satisfação verdadeira.

Aos poucos, a pergunta "isso me faz feliz?" pode ser substituída por outra: "isso faz minha vida parecer feliz?"

E talvez seja justamente aí que algumas pessoas comecem a se perder.

Não há nada de errado em compartilhar momentos felizes ou sentir orgulho das próprias conquistas. A questão aparece quando a aparência de felicidade passa a exigir mais esforço do que a própria experiência de viver.

Uma pessoa pode permanecer em um relacionamento infeliz porque todos acreditam que formam um casal perfeito. Pode continuar perseguindo uma carreira que odeia porque ela representa sucesso. Pode frequentar lugares, comprar coisas e sustentar hábitos apenas porque aprendeu que aquilo é o que pessoas felizes deveriam desejar.

Depois de algum tempo, distinguir desejo de expectativa pode se tornar difícil.

O pensamento de Schopenhauer também nos convida a desconfiar da ideia de que uma sucessão interminável de conquistas finalmente produzirá uma satisfação definitiva. Quando a felicidade depende sempre do próximo objeto, da próxima aprovação ou da próxima vitória, o presente corre o risco de se transformar apenas em uma sala de espera.

Talvez por isso uma pergunta simples possa ser tão desconfortável: se ninguém pudesse ver, elogiar ou invejar a vida que você leva, quantas das coisas que hoje parecem importantes ainda seriam escolhidas?