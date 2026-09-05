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Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas que passam tanto tempo tentando parecer felizes que já não sabem mais reconhecer aquilo que realmente as faria felizes' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

A busca por uma vida que pareça perfeita aos olhos dos outros pode nos afastar daquilo que realmente proporciona satisfação quando ninguém está olhando

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 00:45

Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos.
Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. Crédito: Reprodução

Nunca foi tão fácil mostrar felicidade. Viagens, conquistas, relacionamentos, festas, presentes e momentos cuidadosamente escolhidos podem construir a imagem de uma vida desejável. Mas existe uma diferença importante entre viver algo que nos faz felizes e viver algo porque queremos parecer felizes.

A reflexão inspirada no pensamento de Arthur Schopenhauer ajuda a enxergar essa distância. O filósofo alemão dedicou parte de sua obra a pensar sobre os desejos humanos, a satisfação e a dificuldade de encontrar uma felicidade permanente em uma existência marcada por vontades que parecem nunca terminar.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a ele continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Schopenhauer criticava o excesso de vaidade e a busca constante por aprovação social. por Reprodução
A obra O Mundo como Vontade e Representação é considerada sua principal contribuição filosófica. por Reprodução
Durante muitos anos, o filósofo teve pouco reconhecimento público por suas obras. por Reprodução
Schopenhauer defendia que aprender a ficar sozinho era sinal de maturidade intelectual. por Reprodução
Suas ideias influenciaram nomes como Nietzsche, Freud e Carl Jung. por Reprodução
Arthur Schopenhauer ficou conhecido pelas reflexões sobre solidão, sofrimento e natureza humana. por Reprodução
O filósofo tinha um cachorro de estimação chamado Atma. por Reprodução
Schopenhauer acreditava que grande parte da vida humana é marcada por desejo e insatisfação. por Reprodução
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Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução

Conquistamos alguma coisa e logo queremos outra. Alcançamos uma meta e rapidamente surge uma nova. Aquilo que durante meses parecia indispensável pode perder parte do encanto pouco depois de ser conquistado.

O problema se torna ainda maior quando nossos desejos deixam de nascer apenas de nós mesmos.

É possível começar a querer determinado emprego porque ele transmite sucesso, desejar um relacionamento porque estar sozinho parece socialmente inadequado ou gastar dinheiro com experiências que rendem boas fotografias, mas pouca satisfação verdadeira.

Aos poucos, a pergunta "isso me faz feliz?" pode ser substituída por outra: "isso faz minha vida parecer feliz?"

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E talvez seja justamente aí que algumas pessoas comecem a se perder.

Não há nada de errado em compartilhar momentos felizes ou sentir orgulho das próprias conquistas. A questão aparece quando a aparência de felicidade passa a exigir mais esforço do que a própria experiência de viver.

Uma pessoa pode permanecer em um relacionamento infeliz porque todos acreditam que formam um casal perfeito. Pode continuar perseguindo uma carreira que odeia porque ela representa sucesso. Pode frequentar lugares, comprar coisas e sustentar hábitos apenas porque aprendeu que aquilo é o que pessoas felizes deveriam desejar.

Depois de algum tempo, distinguir desejo de expectativa pode se tornar difícil.

O pensamento de Schopenhauer também nos convida a desconfiar da ideia de que uma sucessão interminável de conquistas finalmente produzirá uma satisfação definitiva. Quando a felicidade depende sempre do próximo objeto, da próxima aprovação ou da próxima vitória, o presente corre o risco de se transformar apenas em uma sala de espera.

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Frase do dia da Psicologia: 'Você não precisa aceitar o desrespeito só porque a outra pessoa chama isso de jeito de amar' - a reflexão inspirada na obra de Lundy Bancroft sobre relacionamentos abusivos

Talvez por isso uma pergunta simples possa ser tão desconfortável: se ninguém pudesse ver, elogiar ou invejar a vida que você leva, quantas das coisas que hoje parecem importantes ainda seriam escolhidas?

Às vezes, descobrir o que realmente nos faz felizes exige justamente diminuir o barulho das expectativas externas. Porque existe uma grande diferença entre construir uma vida que os outros gostariam de ter e construir uma vida que você realmente gostaria de viver.

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