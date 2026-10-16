REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas que têm tanto medo de perder quem amam que começam a controlar, desconfiar e sufocar' - a reflexão inspirada em Nietzsche sobre o ciúme

O filósofo alemão refletiu sobre liberdade, medo e relações de poder, ideias que ajudam a compreender como o desejo de manter alguém por perto pode se transformar em comportamentos que acabam afastando justamente a pessoa que se deseja preservar

Fernanda Varela

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 00:45

A frase “Deus está morto” é uma das mais conhecidas da obra de Nietzsche. Crédito: Reprodução

“Há pessoas que têm tanto medo de perder quem amam que começam a controlar, desconfiar e sufocar, até se tornarem o próprio motivo pelo qual o outro deseja ir embora.” A frase não é uma citação literal de Friedrich Nietzsche, mas uma reflexão inspirada em suas ideias sobre liberdade, relações de poder e os conflitos que podem surgir quando o desejo de possuir algo se torna mais forte do que a capacidade de respeitar sua existência independente.

Existe uma ironia dolorosa em alguns relacionamentos: quanto mais uma pessoa tenta garantir que o parceiro nunca vá embora, mais difícil torna a convivência ao seu lado. O que começa com perguntas aparentemente inocentes pode se transformar em cobranças constantes, desconfianças sem fundamento e discussões provocadas por situações comuns. Aos poucos, quem antes se sentia amado começa a sentir que precisa justificar cada movimento para evitar um novo conflito.

10 curiosidades sobre Friedrich Nietzsche 1 de 10

Uma mensagem que demora a ser respondida vira motivo de suspeita. Uma conversa com um colega de trabalho provoca interrogatórios. Uma saída com amigos termina em acusações, e até uma roupa escolhida para determinada ocasião pode desencadear uma discussão. O parceiro passa a medir palavras, evitar situações e modificar comportamentos não porque esteja fazendo algo errado, mas porque deseja escapar de mais uma crise de ciúme.

O problema é que essas mudanças raramente conseguem tranquilizar alguém dominado pela desconfiança. Quando uma exigência é atendida, outra pode aparecer. Se o parceiro deixa de conversar com determinada pessoa, surge a preocupação com alguém diferente. Se compartilha sua localização, aparecem questionamentos sobre o tempo que permaneceu em cada lugar. A tentativa de eliminar todas as possibilidades de insegurança acaba criando uma rotina de vigilância que não oferece tranquilidade duradoura.

Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, dedicou parte de sua obra à análise das relações humanas, dos valores e das forças que influenciam o comportamento. Em seus escritos, questionou formas de dependência, submissão e dominação, além de refletir sobre a importância da afirmação individual.

Embora Nietzsche não tenha formulado uma teoria psicológica específica sobre o ciúme romântico, suas reflexões sobre poder e liberdade permitem discutir uma contradição presente em determinados relacionamentos: o desejo de manter alguém por perto pode levar a atitudes que comprometem justamente a liberdade necessária para que essa pessoa continue escolhendo permanecer.

O ciúme, por si só, não significa necessariamente ausência de amor ou intenção de controlar. Trata-se de uma emoção que pode surgir diante do medo de perder uma relação importante, de experiências anteriores de traição ou de inseguranças pessoais. O que merece atenção é a maneira como esse sentimento passa a orientar as atitudes.

Sentir desconforto diante de determinada situação é diferente de proibir o parceiro de sair, exigir acesso às suas conversas ou transformar qualquer interação social em motivo de acusação. Uma emoção pode ser compreensível sem que todos os comportamentos provocados por ela sejam aceitáveis.

Em alguns casos, a pessoa ciumenta acredita que está apenas protegendo o relacionamento. Diz que faz perguntas porque se importa, que demonstra preocupação porque ama e que precisa saber de tudo para conseguir confiar. Mas, quando o cuidado passa a exigir vigilância permanente, a relação corre o risco de deixar de ser um espaço de afeto para se transformar em um ambiente de tensão.

Quem convive com esse tipo de comportamento pode começar a modificar a própria rotina. Deixa de encontrar amigos, evita determinados assuntos e passa a esconder acontecimentos banais para não provocar discussões. Com o tempo, até situações que deveriam ser agradáveis podem se tornar acompanhadas de ansiedade, porque existe sempre a preocupação com a reação do parceiro.

Essa dinâmica também pode afetar a espontaneidade do relacionamento. No início, duas pessoas compartilham acontecimentos porque desejam dividir suas experiências. Depois, uma delas pode começar a contar tudo por medo de ser acusada de esconder alguma coisa. A conversa deixa de ser uma demonstração de proximidade e passa a funcionar como uma prestação de contas.

O resultado é uma mudança importante na maneira como o casal se relaciona. Em vez de encontrar tranquilidade na presença do outro, um dos parceiros pode sentir que está sendo constantemente avaliado. Cada resposta precisa ser cuidadosamente escolhida, cada compromisso exige explicações e qualquer imprevisto pode ser interpretado como sinal de deslealdade.

A reflexão inspirada em Nietzsche ajuda a questionar a ideia de que amar alguém significa ter o direito de controlar sua vida. Uma relação amorosa envolve compromisso, respeito e acordos construídos entre duas pessoas, mas não elimina a individualidade de nenhuma delas.

Ter amigos, interesses próprios e momentos de privacidade não significa necessariamente desejar menos o relacionamento. Da mesma maneira, a fidelidade não pode ser garantida apenas por meio de fiscalização. Uma pessoa pode cumprir todas as exigências do parceiro e, ainda assim, não existir confiança verdadeira entre os dois.

Há também uma diferença importante entre estabelecer limites e impor controle. Conversar sobre comportamentos que provocam desconforto, definir expectativas de exclusividade e discutir situações que comprometem a confiança são atitudes legítimas dentro de uma relação. O problema aparece quando esses acordos deixam de ser construídos em conjunto e passam a funcionar como regras impostas por apenas uma pessoa.

Em situações mais graves, o ciúme pode ser utilizado para justificar isolamento, ameaças, humilhações e outras formas de violência psicológica. Por isso, é importante não romantizar comportamentos possessivos como se fossem demonstrações de amor intenso. O fato de alguém sentir medo de perder o parceiro não lhe concede o direito de restringir sua liberdade ou comprometer sua segurança.

Também é necessário reconhecer que a desconfiança pode ter origens diferentes. Existem relacionamentos marcados por mentiras e quebras reais de confiança, nos quais o ciúme aparece associado a experiências concretas. Nesses casos, reconstruir a relação exige responsabilidade, diálogo e mudanças consistentes, não apenas pedir que a pessoa insegura deixe de sentir aquilo que sente.

Mas quando o controle se torna a principal maneira de lidar com o medo, a tentativa de preservar o relacionamento pode produzir o efeito contrário. O parceiro deixa de sentir saudade e começa a experimentar alívio quando está sozinho. As conversas diminuem, o carinho perde espontaneidade e a convivência passa a ser associada a cobranças que parecem nunca terminar.

É nesse momento que surge uma das consequências mais tristes do ciúme excessivo: a pessoa que tanto temia ser abandonada pode começar a contribuir para o afastamento que desejava evitar.

Isso não significa que todo relacionamento marcado por insegurança esteja condenado ao fim. Reconhecer comportamentos controladores, compreender suas causas e buscar formas mais saudáveis de lidar com o medo pode permitir mudanças importantes. Mas essa transformação exige responsabilidade de quem controla, e não apenas novas concessões de quem está sendo controlado.

A confiança não nasce da possibilidade de vigiar cada passo de alguém. Ela depende de atitudes consistentes, respeito aos acordos e da compreensão de que nenhuma relação oferece controle absoluto sobre as escolhas de outra pessoa.

Talvez uma das partes mais difíceis de amar seja aceitar justamente isso: por mais importante que alguém seja, sua permanência não pode ser garantida pela força, pela culpa ou pelo medo. Estar ao lado de outra pessoa envolve reconhecer que ela possui vontade própria e que o compromisso precisa continuar sendo uma escolha.

A reflexão inspirada em Friedrich Nietzsche convida a observar o limite entre desejar a presença de alguém e tentar possuir sua liberdade. Quando o amor passa a depender de proibições, interrogatórios e vigilância, talvez seja necessário questionar se o relacionamento ainda está sendo sustentado pelo afeto ou principalmente pelo medo.

Porque existe uma diferença enorme entre alguém permanecer ao seu lado porque deseja compartilhar a vida com você e permanecer apenas porque teme as consequências de ir embora. E, quando a convivência se transforma em uma sequência de cobranças, a pessoa que antes procurava qualquer oportunidade para estar perto pode começar a desejar exatamente o contrário.