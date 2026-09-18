REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas tão preocupadas em parecer felizes diante dos outros que já não sabem responder se gostam da vida que construíram' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

A filosofia de Arthur Schopenhauer permite refletir sobre o desejo de reconhecimento e sobre o risco de construir uma vida orientada pela imagem que queremos transmitir aos outros, em vez daquilo que realmente nos satisfaz

Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 00:30

Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. Crédito: Reprodução

Uma viagem precisa ser mostrada, uma conquista precisa ser anunciada, o relacionamento precisa parecer perfeito e até os momentos de descanso parecem ganhar mais valor quando outras pessoas conseguem vê-los. Em uma época em que partes da vida podem ser permanentemente exibidas, existe uma pergunta desconfortável que nem sempre fazemos: se ninguém estivesse olhando, ainda escolheríamos viver exatamente dessa maneira?

“Há pessoas tão preocupadas em parecer felizes diante dos outros que já não sabem responder se gostam da vida que construíram” não é uma citação literal de Arthur Schopenhauer. A frase é uma reflexão inspirada no pensamento do filósofo alemão, especialmente em suas considerações sobre felicidade, vaidade e a importância excessiva que podemos atribuir à opinião alheia.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer 1 de 10

Schopenhauer refletiu sobre como aquilo que somos, aquilo que possuímos e aquilo que representamos aos olhos dos outros podem ocupar lugares diferentes em nossa percepção de felicidade. Para o filósofo, conceder importância excessiva à maneira como somos vistos pode nos tornar dependentes de algo que está fora do nosso controle: o julgamento das outras pessoas.

Essa dependência pode aparecer de maneiras muito comuns. Alguém escolhe determinado caminho profissional não porque deseja aquela vida, mas porque o cargo provoca admiração. Outra pessoa permanece em um relacionamento infeliz porque admitir o fim destruiria a imagem de casal perfeito construída durante anos. Há ainda quem transforme dinheiro, aparência, viagens ou conquistas em uma espécie de comprovação pública de que está vivendo bem.

Nada disso significa que compartilhar uma conquista ou gostar de reconhecimento seja necessariamente um problema. Ser admirado pode ser agradável, assim como dividir momentos felizes faz parte das relações humanas. A dificuldade aparece quando a aprovação deixa de ser consequência daquilo que vivemos e passa a determinar aquilo que escolhemos viver.

Nesse ponto, podemos começar a confundir duas perguntas muito diferentes: “Eu quero isso?” e “O que as pessoas pensarão de mim se eu conseguir isso?”. Quanto mais a segunda domina nossas decisões, maior o risco de alcançar exatamente aquilo que parecia impressionante e descobrir que, longe dos olhares dos outros, aquilo não nos satisfaz.

A comparação também alimenta esse processo. Quando observamos apenas aquilo que os outros escolhem mostrar, podemos sentir que nossa própria vida está sempre atrasada. Surge então a necessidade de demonstrar que também estamos felizes, realizados, amados ou bem-sucedidos. A vida deixa de ser apenas vivida e começa, pouco a pouco, a ser apresentada.

A reflexão inspirada em Schopenhauer não exige abandonar ambições, redes sociais ou qualquer desejo de reconhecimento. Ela propõe algo mais íntimo: investigar quanto das nossas escolhas continuaria fazendo sentido se não houvesse ninguém para aplaudi-las.