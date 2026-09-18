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Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas tão preocupadas em parecer felizes diante dos outros que já não sabem responder se gostam da vida que construíram' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

A filosofia de Arthur Schopenhauer permite refletir sobre o desejo de reconhecimento e sobre o risco de construir uma vida orientada pela imagem que queremos transmitir aos outros, em vez daquilo que realmente nos satisfaz

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 00:30

Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos.
Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. Crédito: Reprodução

Uma viagem precisa ser mostrada, uma conquista precisa ser anunciada, o relacionamento precisa parecer perfeito e até os momentos de descanso parecem ganhar mais valor quando outras pessoas conseguem vê-los. Em uma época em que partes da vida podem ser permanentemente exibidas, existe uma pergunta desconfortável que nem sempre fazemos: se ninguém estivesse olhando, ainda escolheríamos viver exatamente dessa maneira?

“Há pessoas tão preocupadas em parecer felizes diante dos outros que já não sabem responder se gostam da vida que construíram” não é uma citação literal de Arthur Schopenhauer. A frase é uma reflexão inspirada no pensamento do filósofo alemão, especialmente em suas considerações sobre felicidade, vaidade e a importância excessiva que podemos atribuir à opinião alheia.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a ele continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Schopenhauer criticava o excesso de vaidade e a busca constante por aprovação social. por Reprodução
A obra O Mundo como Vontade e Representação é considerada sua principal contribuição filosófica. por Reprodução
Durante muitos anos, o filósofo teve pouco reconhecimento público por suas obras. por Reprodução
Schopenhauer defendia que aprender a ficar sozinho era sinal de maturidade intelectual. por Reprodução
Suas ideias influenciaram nomes como Nietzsche, Freud e Carl Jung. por Reprodução
Arthur Schopenhauer ficou conhecido pelas reflexões sobre solidão, sofrimento e natureza humana. por Reprodução
O filósofo tinha um cachorro de estimação chamado Atma. por Reprodução
Schopenhauer acreditava que grande parte da vida humana é marcada por desejo e insatisfação. por Reprodução
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Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução

Schopenhauer refletiu sobre como aquilo que somos, aquilo que possuímos e aquilo que representamos aos olhos dos outros podem ocupar lugares diferentes em nossa percepção de felicidade. Para o filósofo, conceder importância excessiva à maneira como somos vistos pode nos tornar dependentes de algo que está fora do nosso controle: o julgamento das outras pessoas.

Essa dependência pode aparecer de maneiras muito comuns. Alguém escolhe determinado caminho profissional não porque deseja aquela vida, mas porque o cargo provoca admiração. Outra pessoa permanece em um relacionamento infeliz porque admitir o fim destruiria a imagem de casal perfeito construída durante anos. Há ainda quem transforme dinheiro, aparência, viagens ou conquistas em uma espécie de comprovação pública de que está vivendo bem.

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Frase do dia da Psicologia: 'O medo do desconhecido pode fazer uma situação infeliz parecer mais segura do que uma mudança que pode nos trazer felicidade' - a reflexão inspirada em Abraham Maslow

Nada disso significa que compartilhar uma conquista ou gostar de reconhecimento seja necessariamente um problema. Ser admirado pode ser agradável, assim como dividir momentos felizes faz parte das relações humanas. A dificuldade aparece quando a aprovação deixa de ser consequência daquilo que vivemos e passa a determinar aquilo que escolhemos viver.

Nesse ponto, podemos começar a confundir duas perguntas muito diferentes: “Eu quero isso?” e “O que as pessoas pensarão de mim se eu conseguir isso?”. Quanto mais a segunda domina nossas decisões, maior o risco de alcançar exatamente aquilo que parecia impressionante e descobrir que, longe dos olhares dos outros, aquilo não nos satisfaz.

A comparação também alimenta esse processo. Quando observamos apenas aquilo que os outros escolhem mostrar, podemos sentir que nossa própria vida está sempre atrasada. Surge então a necessidade de demonstrar que também estamos felizes, realizados, amados ou bem-sucedidos. A vida deixa de ser apenas vivida e começa, pouco a pouco, a ser apresentada.

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Reflexão do livro 'O Pequeno Príncipe' sobre o valor dos vínculos afetivos: 'Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante'

A reflexão inspirada em Schopenhauer não exige abandonar ambições, redes sociais ou qualquer desejo de reconhecimento. Ela propõe algo mais íntimo: investigar quanto das nossas escolhas continuaria fazendo sentido se não houvesse ninguém para aplaudi-las.

Talvez exista uma diferença enorme entre ter uma vida que provoca admiração e ter uma vida na qual realmente gostamos de estar. E o problema de passar tempo demais tentando convencer os outros de que somos felizes é correr o risco de perceber, tarde demais, que nunca perguntamos a nós mesmos se éramos.

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