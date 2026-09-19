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Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas tão preocupadas em parecer felizes para os outros que já não sabem se gostam mesmo da própria vida' - a reflexão inspirada em Schopenhauer sobre aparências

A filosofia de Arthur Schopenhauer provoca uma reflexão sobre o peso da opinião alheia e o risco de construir uma vida para ser admirada pelos outros, mas que não necessariamente satisfaz quem a está vivendo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 00:30

Arthur Schopenhauer ficou conhecido pelas reflexões sobre solidão, sofrimento e natureza humana.
Arthur Schopenhauer ficou conhecido pelas reflexões sobre solidão, sofrimento e natureza humana. Crédito: Reprodução

Há pessoas que conseguem tudo aquilo que um dia imaginaram que demonstraria felicidade. Têm um relacionamento que parece bonito, uma profissão capaz de despertar admiração, viagens, conquistas e uma vida que funciona muito bem quando observada de fora. O problema é que existe uma pergunta que nenhuma fotografia ou reconhecimento consegue responder por elas: “Eu realmente gosto da vida que estou vivendo?”

“Há pessoas tão preocupadas em parecer felizes diante dos outros que já não sabem responder se gostam da vida que construíram” não é uma citação literal de Arthur Schopenhauer. A frase é uma reflexão inspirada no pensamento do filósofo alemão, especialmente em suas considerações sobre felicidade, vaidade e a importância que atribuímos à opinião das outras pessoas.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a ele continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Schopenhauer criticava o excesso de vaidade e a busca constante por aprovação social. por Reprodução
A obra O Mundo como Vontade e Representação é considerada sua principal contribuição filosófica. por Reprodução
Durante muitos anos, o filósofo teve pouco reconhecimento público por suas obras. por Reprodução
Schopenhauer defendia que aprender a ficar sozinho era sinal de maturidade intelectual. por Reprodução
Suas ideias influenciaram nomes como Nietzsche, Freud e Carl Jung. por Reprodução
Arthur Schopenhauer ficou conhecido pelas reflexões sobre solidão, sofrimento e natureza humana. por Reprodução
O filósofo tinha um cachorro de estimação chamado Atma. por Reprodução
Schopenhauer acreditava que grande parte da vida humana é marcada por desejo e insatisfação. por Reprodução
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Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução

Em “Aforismos para a Sabedoria de Vida”, Schopenhauer trabalha uma distinção importante entre aquilo que uma pessoa é, aquilo que possui e aquilo que representa aos olhos dos outros. Para o filósofo, depositar felicidade demais nessa última dimensão pode nos tornar excessivamente dependentes de reconhecimento, reputação e aprovação.

Essa preocupação pode influenciar decisões muito maiores do que imaginamos. Alguém pode escolher uma profissão porque ela impressiona, permanecer em um casamento infeliz porque teme admitir publicamente que terminou ou gastar além do que pode para sustentar determinada imagem. Aos poucos, a pergunta “isso me faz feliz?” pode ser substituída por outra: “isso fará os outros acreditarem que sou feliz?”

O problema não está em gostar de reconhecimento. É natural sentir satisfação quando alguém admira uma conquista ou reconhece nosso esforço. A dificuldade começa quando o olhar externo se transforma no principal critério utilizado para decidir o que vale a pena manter, conquistar ou abandonar.

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Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda opinião merece espaço dentro de você apenas porque alguém teve coragem de dizê-la em voz alta' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio sobre domínio de si

Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda opinião merece espaço dentro de você apenas porque alguém teve coragem de dizê-la em voz alta' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio sobre domínio de si

As redes sociais tornaram essa reflexão ainda mais atual. Hoje podemos não apenas viver determinadas experiências, mas também construir uma narrativa pública sobre elas. Uma viagem pode parecer incompleta sem fotografias, uma conquista precisa ser anunciada e até um relacionamento em crise pode continuar produzindo imagens de felicidade. A aparência de uma vida bem-sucedida pode sobreviver muito tempo depois que a satisfação de vivê-la desapareceu.

Isso não significa que aquilo que aparece nas redes seja necessariamente falso. Pessoas felizes também compartilham momentos felizes. A questão está em perceber quando a necessidade de sustentar determinada imagem começa a dificultar o reconhecimento daquilo que realmente sentimos.

Talvez uma das formas mais silenciosas de insatisfação seja justamente possuir uma vida que todo mundo admira e não conseguir admitir que você não gostaria de continuar vivendo daquela maneira. Abandoná-la pode parecer ainda mais difícil porque não significaria apenas mudar de caminho, mas decepcionar pessoas que aprenderam a enxergar você através daquela imagem.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Você não está esperando o momento certo, está adiando uma decisão, porque o conhecido é menos assustador do que o recomeço' - a reflexão inspirada em Abraham Maslow

Frase do dia da Psicologia: 'Você não está esperando o momento certo, está adiando uma decisão, porque o conhecido é menos assustador do que o recomeço' - a reflexão inspirada em Abraham Maslow

A reflexão inspirada em Schopenhauer propõe uma pergunta desconfortável, mas simples: se ninguém pudesse ver, elogiar ou invejar aquilo que você construiu, ainda escolheria a mesma vida?

Porque existe uma diferença enorme entre construir uma vida que parece feliz e construir uma vida na qual realmente gostamos de estar. E talvez a aprovação mais difícil de conquistar seja justamente aquela que não pode ser recebida de ninguém além de nós mesmos.

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