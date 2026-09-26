REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Há quem procure defeitos em tudo o que você conquista apenas para não precisar admitir que gostaria de estar no seu lugar' - a reflexão inspirada em Schopenhauer sobre inveja

O filósofo alemão refletiu sobre inveja, vaidade e comparação entre as pessoas, ideias que ajudam a compreender por que determinadas conquistas podem despertar críticas que dizem mais sobre quem observa do que sobre quem conquistou

Fernanda Varela

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 00:45

Schopenhauer defendia que aprender a ficar sozinho era sinal de maturidade intelectual. Crédito: Reprodução

Nem toda crítica é inveja. Às vezes, alguém aponta um problema porque ele realmente existe, porque discorda de uma escolha ou simplesmente porque enxerga determinada situação de maneira diferente. Mas também existem críticas que parecem surgir curiosamente sempre que alguma coisa dá certo para outra pessoa. A conquista muda, mas o comportamento permanece: há sempre um defeito a encontrar, uma importância a diminuir ou uma razão para dizer que aquilo não é tão bom quanto parece.

“Há quem procure defeitos em tudo o que você conquista apenas para não precisar admitir que gostaria de estar no seu lugar” não é uma citação literal de Arthur Schopenhauer. A frase é uma reflexão inspirada no pensamento do filósofo alemão, que abordou temas como inveja, vaidade, orgulho e a importância que atribuímos à maneira como somos vistos pelos outros.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer 1 de 10

A comparação pode tornar a felicidade alheia desconfortável porque uma conquista não é observada apenas pelo que representa para quem a alcançou. Ela também pode funcionar como uma espécie de espelho. O emprego que alguém conseguiu lembra outra pessoa da carreira que gostaria de ter. Um relacionamento feliz pode tocar em uma insatisfação afetiva. Uma mudança física, uma viagem, uma promoção ou qualquer outra realização pode despertar a percepção daquilo que ainda falta na própria vida.

Uma maneira de lidar com esse desconforto é diminuir aquilo que provocou a comparação. A promoção aconteceu porque houve sorte. A viagem certamente foi paga em parcelas. A pessoa emagreceu, mas “ficou feia”. O relacionamento parece feliz, mas “ninguém sabe o que acontece dentro de casa”. Sempre existe uma explicação capaz de retirar um pouco do valor daquilo que o outro conquistou.

Isso não significa que toda observação negativa esconda o desejo de ocupar o lugar de alguém. Interpretar qualquer crítica como inveja também pode ser uma forma conveniente de nunca ouvir aquilo que precisamos melhorar. A diferença costuma aparecer no padrão. Uma crítica sincera pode reconhecer méritos e apontar problemas. A desqualificação constante parece precisar encontrar um problema mesmo quando ele não tem relação alguma com aquilo que está sendo discutido.

A inveja também não precisa ser entendida apenas como o desejo explícito de possuir exatamente aquilo que outra pessoa tem. Às vezes, o incômodo está simplesmente na comparação. A conquista alheia evidencia uma diferença que alguém preferiria não enxergar e, ao diminuir o outro, essa distância parece temporariamente menor.

É por isso que algumas pessoas conseguem celebrar você enquanto suas conquistas não ameaçam a maneira como elas próprias se enxergam. Quando você cresce, muda de vida ou alcança algo que parecia distante, a relação também pode mudar. O elogio diminui, as piadas aparecem e aquilo que antes seria comemorado passa a ser tratado como exagero, sorte ou algo sem importância.

A reflexão inspirada em Schopenhauer também serve como alerta para quem recebe essas críticas. Não é necessário transformar cada comentário negativo em prova de inveja, mas também não é preciso permitir que toda opinião determine o valor que damos às próprias conquistas.