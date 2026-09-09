REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Há uma diferença enorme entre perdoar alguém e oferecer novamente o mesmo lugar que essa pessoa usou para ferir você' - a reflexão inspirada em Hannah Arendt

Perdoar pode significar deixar de viver preso ao que aconteceu, mas isso não obriga ninguém a reconstruir uma relação, recuperar a confiança ou permitir que tudo volte a ser como antes

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 00:45

Em "A Condição Humana", Arendt aborda temas como ação, liberdade, responsabilidade e a imprevisibilidade das consequências das ações humanas Crédito: Reprodução

Existe uma ideia bastante comum de que perdoar alguém significa necessariamente permitir que essa pessoa volte a ocupar o mesmo espaço em nossa vida. Como se deixar a mágoa para trás exigisse restaurar automaticamente a intimidade, a confiança e a convivência que existiam antes.

Mas perdão e reconciliação não são exatamente a mesma coisa.

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A reflexão inspirada no pensamento de Hannah Arendt ajuda a compreender essa diferença. Ao discutir a ação humana, a filósofa tratou o perdão como uma possibilidade de lidar com as consequências de atos que não podem simplesmente ser desfeitos.

Aquilo que aconteceu pertence ao passado. Nenhuma conversa, pedido de desculpas ou arrependimento consegue apagar completamente uma ação realizada.

O perdão pode impedir que esse acontecimento determine indefinidamente tudo aquilo que virá depois. Mas isso não significa fingir que ele nunca existiu.

É possível perdoar alguém e ainda reconhecer que a confiança foi quebrada.

É possível deixar de alimentar raiva e, mesmo assim, decidir que determinada relação não deve continuar.

Também é possível desejar que uma pessoa siga bem a própria vida sem querer que ela volte a fazer parte da sua.

Essa distinção se torna especialmente importante quando alguém utiliza o perdão como argumento para recuperar imediatamente o acesso que perdeu. Frases como "se você realmente tivesse me perdoado, tudo voltaria ao normal" podem transformar o perdão em uma obrigação de esquecer consequências.

Mas assumir responsabilidade também significa compreender que determinadas ações modificam relações.

Uma traição pode ser perdoada sem que o relacionamento seja retomado. Uma amizade pode terminar mesmo depois de um pedido sincero de desculpas. Um familiar pode ser perdoado e, ainda assim, encontrar limites que antes não existiam.

Isso não transforma necessariamente o perdão em vingança ou ressentimento.

Em algumas situações, é justamente o contrário. A pessoa deixa de carregar o desejo de punição, mas aprende com aquilo que aconteceu e decide não se colocar novamente na mesma posição.

Perdoar não precisa significar devolver a chave da mesma porta.

Há relações que podem ser reconstruídas, evidentemente. Pessoas mudam, arrependimentos podem ser verdadeiros e a confiança pode ser recuperada aos poucos. Mas reconstrução exige mais do que perdão. Exige responsabilidade, mudança de comportamento e disposição de ambas as partes.

Talvez uma das formas mais maduras de lidar com uma ferida seja compreender que você pode deixar o passado para trás sem precisar reconstruir exatamente aquilo que existia antes.